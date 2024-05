Les actions des prêteurs publics indiens ont chuté de 3,5 % lundi, s'apprêtant à connaître leur plus forte baisse en une journée depuis près de deux mois, après que la banque centrale du pays a proposé aux prêteurs de mettre plus d'argent de côté pour couvrir les projets d'infrastructure en cours de construction.

La baisse de 3,5 % de l'indice Nifty PSU bank a été la plus importante parmi les 13 principaux secteurs. Les 12 composants de l'indice étaient dans le rouge, entre la baisse de 1,8 % de l'Indian Bank et la baisse de 6,1 % de la Punjab National Bank.

Les actions des prêteurs non bancaires ont été encore plus touchées, avec Power Finance Corp (PFC), REC et IREDA qui ont perdu entre 4 et 8 %. Ces sociétés ne font pas partie de l'indice PSU.

La Reserve Bank of India, qui est également le régulateur financier du pays, a publié vendredi un projet de lignes directrices proposant aux banques de mettre de côté 5 % du montant d'un prêt accordé pendant que le projet est en cours de construction, en tenant compte de l'expérience du prêteur en matière de financement de ce type de prêts.

"Nous pensons que le projet de normes est punitif à l'égard des prêts aux projets existants et supplémentaires et que les prêteurs publics seront les plus exposés si les normes sont mises en œuvre, ont déclaré les analystes de Nomura dans une note.

Les analystes de Macquarie ont déclaré que les nouvelles exigences en matière de provisionnement s'appliquent rétrospectivement et non sur les prêts supplémentaires.

"Nous pensons que cela aura deux implications : les exigences de provisionnement augmenteront pour les prêteurs, ce qui affectera leur rentabilité, et ces entreprises pourraient rationner le crédit pour le financement de projets, ce qui retardera encore la reprise des dépenses d'investissement", ont-ils ajouté.

Alors que les actions des prêteurs non bancaires ont chuté plus fortement que celles des banques, les analystes ont déclaré que ces sociétés ne seraient probablement pas aussi gravement touchées.

"L'impact sur PFC et REC ne se fera sentir que sur les ratios d'adéquation des fonds propres et non sur leurs bénéfices", a déclaré CLSA, ajoutant que les sociétés étaient bien capitalisées. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)