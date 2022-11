Power Grid Corporation of India Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 septembre 2022

Power Grid Corporation of India Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 111 505,7 millions d'INR, contre 102 684,8 millions d'INR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 113 494,4 millions d'INR, contre 105 147,4 millions d'INR un an plus tôt. Le revenu net s'est élevé à 36 501,6 millions INR, contre 33 763,8 millions INR l'année précédente.

Pour les six mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 220 557,8 millions INR, contre 204 870,6 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 225 179,8 millions INR contre 209 063,5 millions INR l'année précédente. Le revenu net s'élève à 74 513,5 millions INR, contre 93 746,6 millions INR l'année précédente.