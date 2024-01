Power Grid Corporation of India Limited a annoncé qu'en application de l'ordonnance du ministère de l'énergie datée du 19 décembre 2023, Shri Ravindra Kumar Tyagi, directeur (opérations) de POWERGRID, a pris la responsabilité du poste de président à compter du 1er janvier 2024. Shri R. K. Tyagi (57 ans), (DIN : 09632316) est ingénieur électricien du Punjab Engineering College (PEC), Chandigarh, et a obtenu un M.(Tech) en études énergétiques à l'IIT Delhi. Il est titulaire d'une bourse Fulbright de l'université Carnegie Mellon, aux États-Unis.

Il a plus de 33 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité, à divers postes clés dans des CPSU de premier plan. Auparavant, il était directeur (opérations) de POWERGRID. Il s'est occupé de travaux pluridisciplinaires dans divers domaines d'activité de POWERGRID, tels que la gestion des actifs, l'ingénierie, le développement commercial (au niveau national et international), les télécommunications, la répartition de la charge et la communication, NTAMC, DMS, etc.

Il a également été responsable de la région Nord-Est de POWERGRID.