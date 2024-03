Power Integrations, Inc. conçoit, développe et commercialise des circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes, ainsi que d'autres composants et circuits électroniques utilisés dans la conversion d'énergie à haute tension. Les produits de la société sont utilisés dans des convertisseurs de puissance qui transforment l'électricité d'une source à haute tension en un type de puissance requis pour une utilisation spécifique en aval. Les circuits intégrés de la société utilisés dans l'alimentation en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC) convertissent le courant alternatif à haute tension provenant d'une prise murale en courant continu à basse tension requis par les appareils électroniques. La société propose une gamme de produits, tels que les familles TOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch et Hiper. Elle propose également les familles CapZero et SenZero. La société propose une gamme de produits de pilotage de portes haute tension vendus sous les noms de famille de produits SCALE et SCALE-II. La famille de produits BridgeSwitch est une famille de circuits intégrés de commande de moteur destinés à des applications de moteur à courant continu sans balais (BLDC) d'une puissance maximale d'environ 400 watts.

