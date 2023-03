La perte annuelle de Power Metal se creuse en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation

(Alliance News) - Power Metal Resources PLC a annoncé lundi une perte plus importante pour l'exercice clos le 30 septembre, en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation.

La société d'exploration des métaux, axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie, a déclaré que la perte avant impôts de l'exercice 2022 s'est élargie à 2,9 millions GBP, contre 623 000 GBP un an plus tôt. Les recettes sont restées stables à 37 000 GBP. Les dépenses d'exploitation se sont élargies à 3,1 millions de GBP, contre 847 000 GBP.

"La double voie de l'exploration proactive des intérêts de projets conservés s'est poursuivie sur plusieurs projets, parallèlement à l'avancement des activités d'entreprise visant la cession pure et simple ou l'offre publique initiale de spin-out prévue de certains intérêts de projets", a déclaré Power Metal.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré que le monde commence à reconnaître l'importance de l'approvisionnement en métaux, et qu'elle se considère comme "exceptionnellement bien placée". Elle a ajouté qu'elle se concentre sur la réalisation de programmes d'exploration avancés "dans l'ensemble de son portefeuille d'exploration à conserver, et avec une acquisition limitée à des opportunités supplémentaires axées sur l'uranium et le lithium."

Les actions de Power Metal étaient stables à 1,07 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

