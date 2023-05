Power Metal Resources fait le point sur son projet aurifère au Botswana

Power Metal Resources PLC - société d'exploration de métaux, axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - annonce une mise à jour de l'exploration de son projet aurifère Tati, détenu à 100 % et situé sur la ceinture de roches vertes de Tati, près de Francistown, au Botswana. La géophysique au sol et les tranchées ont été achevées, bien qu'une saison des pluies plus longue que d'habitude ait retardé le début du programme d'échantillonnage géochimique intercalaire du sol. La cartographie géologique détaillée des tranchées récemment achevées a confirmé le cadre géologique de la zone de la mine Cherished Hope, qui se caractérise par une minéralisation aurifère concentrée dans des récifs de quartz. L'analyse des résultats de la géophysique magnétique au sol a mis en évidence l'emplacement de multiples dykes de dolérite post-minéralisation, dont on sait qu'ils persistent dans une grande partie de la TGB. Les prochaines étapes de l'exploration seront finalisées et communiquées au marché.

Cours actuel de l'action : 0,75 pence, en hausse de 3,5 % à la clôture à Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 42 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

