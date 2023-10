Power Metal Resources PLC est une société d'exploration et de développement de métaux basée au Royaume-Uni. La société se concentre principalement sur les opportunités proposant un potentiel à l'échelle du district à travers un portefeuille mondial comprenant l'exploration de métaux précieux, de base et stratégiques en Amérique du Nord, en Afrique et en Australie. Elle est principalement impliquée dans l'exploration et l'exploitation de ressources minérales en Australie, au Botswana, au Cameroun, en RDC et en Tanzanie. La société se concentre sur le nickel, le lithium, le tungstène, les terres rares, les métaux du groupe du platine (PGMS), le cobalt, le cuivre, l'uranium, l'or et l'argent. Son programme de forage concerne le projet Molopo Farms Complex au Botswana, le projet Silver Peak au Canada et le projet Haneti Nickel en Tanzanie. Ses projets comprennent également le projet aurifère Alamo, Athabasca Uranium, Authier North Lithium, Victoria Goldfields, les projets Paterson et le projet Selta. Le projet aurifère Alamo est un ensemble de concessions minières couvrant une superficie de plus de 766 acres dans le centre-ouest de l'Arizona, aux États-Unis.

Secteur Exploitations minières et métallurgie