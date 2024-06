Power Metal Resources PLC est une société d'exploration des métaux basée au Royaume-Uni, qui finance et gère des projets de ressources mondiales et recherche des découvertes de métaux à grande échelle. La société se concentre principalement sur les opportunités offrant un potentiel à l'échelle du district à travers un portefeuille mondial, y compris l'exploration de métaux précieux, de base et stratégiques en Amérique du Nord, en Afrique et en Australie. Elle a des projets en cours en Australie, au Botswana, au Canada, en Tanzanie et aux États-Unis. Ses explorations comprennent le projet Molopo Farms Complex, le projet Tati Greenstone Belt, le projet Silver Peak, le projet Haneti Nickel, Athabasca Uranium et d'autres. Le projet Silver Peak est situé dans le sud de la Colombie-Britannique, au Canada. Il détient une participation de 100 % dans trois licences de prospection qui forment le projet aurifère Tati, d'une superficie de 91,14 kilomètres carrés (km2). Elle contrôle un total de 92 407 hectares autour et à l'intérieur du prolifique bassin d'Athabasca, situé dans le nord de la Saskatchewan, au Canada.

Secteur Exploitations minières et métallurgie