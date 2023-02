Power Metal renforce son portefeuille d'uranium ; réduction de la propriété Haresign

(Alliance News) - Power Metal Resources PLC a déclaré lundi avoir obtenu des "ajouts importants" à son portefeuille d'uranium après un processus de jalonnement de claims le 15 février.

La société d'exploration de métaux, axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie, a déclaré que les propriétés d'uranium Hawkrock East et Hawkrock West nouvellement acquises couvrent une superficie combinée de 42,8 kilomètres carrés et sont situées dans le coin nord-est du bassin d'Athabasca en Saskatchewan, au Canada.

"Lorsqu'un précédent propriétaire de claims n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences de maintien des claims, ce terrain est réouvert au jalonnement par des tiers", a déclaré la société, le coût total du jalonnement des propriétés s'élevant à 3 340 CAD, soit environ 2 063 GBP.

L'octroi de licences pour les propriétés est attendu sous peu, a noté Power Metal.

Power Metal a noté que la taille de sa propriété Haresign Bay précédemment jalonnée a été réduite de 31,9 kilomètres carrés à 1,7 kilomètres carrés, deux autres sociétés spécialisées dans l'uranium ayant pris le reste.

La société a déclaré qu'avec les propriétés supplémentaires, et la réduction de Haresign, la superficie de son portefeuille d'uranium d'Athabasca est maintenant de 965,73 kilomètres carrés.

Le président-directeur général, Paul Johnson, a déclaré : "Il existe une concurrence importante pour les terrains d'uranium de haute qualité dans le bassin d'Athabasca et ses environs, en Saskatchewan, au Canada. Comme indiqué ci-dessous, d'autres sociétés d'uranium ont également déposé des demandes concernant la propriété de Haresign Bay que nous avons annoncée le 2 février 2023, ce qui a réduit la quantité de terrain que nous avons pu décrocher sur ce projet.

"L'intérêt pour le bassin d'Athabasca augmente sensiblement, ce qui signifie que nous devons accélérer l'acquisition de terrains supplémentaires. En agissant rapidement, l'équipe technique de Power Metal a déjà pris des mesures en jalonnant deux autres propriétés situées dans le bassin."

Les actions de Power Metal étaient en hausse de 1,0% à 1,21 pence par action lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.