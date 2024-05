Power Nickel Inc. a annoncé les résultats d'analyses multiéléments à haute teneur pour les trous PN-24-048, PN-24-052 et PN-24-053. Faits saillants : Le sondage PN-24-048 a retourné 15,27 m de 0,50 g/t Au, 16,13 g/t Ag, 1,89 % Cu, 7,07 g/t Pd, 1,26 g/t Pt et 0,80 % Ni : 5,00 m de 0,94 g/t Au, 12,76 g/t Ag, 1,14 % Cu, 14,23 g/t Pd, 2,92 g/t Pt et 0,06 % Ni, 1,70 m de 1,27 g/t Au, 99,84 g/t Ag, 12,30 % Cu, 15,45 g/t Pd, 0,60 g/t Pt et 0,38 % Ni. Le sondage PN-24-052 a retourné 11,35 m de 0,26 g/t Au, 6,12 g/t Ag, 0,63 % Cu, 1,57 g/t Pd, 0,67 g/t Pt et 0,04 % Ni : 2,00 m de 0,93 g/t Au, 13,95 g/t Ag, 1,01% Cu, 3,67 g/t Pd, 2,59 g/t Pt, et 0,03% Ni 2,85 m de 0,22 g/t Au, 10,44 g/t Ag, 1,36% Cu, 3,54 g/t Pd, 0,82 g/t Pt, et 0,08% Ni.

Le PN-24-053 a retourné 5,00 m de 1,76 g/t Au, 102,90 g/t Ag, 12,70% Cu, 20,87 g/t Pd, 1,02 g/t Pt et 0,40% Ni inclus : 2,25 m de 2,37 g/t Au, 133,68 g/t Ag, 19,85% Cu, 31,78 g/t Pd, 0,86 g/t Pt et 0,37% Ni PN-24-047 : 14,42 m de 0,59 g/t Au, 69,14 g/t Ag, 8.17% Cu, 6.25 g/t Pd, 8.44 g/t Pt et 0.58% Ni PN-24-051 : 11.40 m de 0.24 g/t Au, 13.95 g/t Ag, 2.51% Cu, 3.20 g/t Pd, 19.59 g/t Pt et 0.18% Ni. Le programme de forage de l'hiver 2024 de la société s'est achevé avec 15 trous réussis sur la découverte Lion. Les analyses supplémentaires publiées continuent de soutenir les progrès continus sur la découverte qui a été faite.

Power Nickel continuera de forer la découverte Lion au cours de la prochaine saison estivale, en poursuivant les sondages PN-24-051 et PN-24-062, les intersections minéralisées les plus profondes à ce jour.