Powerbridge Technologies Co., Ltd. est une société basée en Chine qui fournit principalement des applications logicielles et des solutions et services technologiques aux entreprises et aux gouvernements. La société conçoit et développe des services Powerbridge BaaS (blockchain-as-a-service) basés sur le cloud, destinés à tous les acteurs de l'écosystème commercial mondial. Les plateformes technologiques de la société comprennent la plateforme système Powerbridge et la plateforme SaaS Powerbridge.

Secteur Logiciels