Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp est une société basée à Taïwan qui se consacre principalement à la production et à la vente de composants d'emballage, de plaquettes et d'autres produits électroniques. Il existe deux types de services de fonderie de semi-conducteurs, à savoir la fonderie de produits logiques et d'applications spéciales, qui fournit des produits de circuits intégrés (IC), des produits de puces de gestion de l'énergie, des produits de composants discrets, des produits de capteurs d'image CMOS (complementary metal oxide semiconductor), des produits de mémoires non volatiles intégrées, et la fonderie de produits de mémoire, qui fournit des produits de mémoires dynamiques à accès aléatoire, des produits de mémoires flash. Le principal produit des composants d'emballage est constitué de produits de particules de mémoire. Les autres services de conception comprennent les services de photomasques, les services de propriété intellectuelle du silicium, les services de kits de conception, et autres. Les produits sont principalement vendus en Asie, en Amérique et en Europe.