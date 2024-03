PowerFleet, Inc. est un fournisseur de solutions SaaS (Software-as-a-Service) pour l'Internet des objets (IoT), qui fournit des informations commerciales précieuses pour la gestion d'actifs d'entreprise de grande valeur. Les applications logicielles d'entreprise de la société ont des capacités d'apprentissage automatique et sont construites pour s'intégrer aux systèmes de gestion de ses clients afin de fournir une vue unique et intégrée de l'activité des actifs et des opérateurs sur plusieurs sites, tout en fournissant des repères en temps réel à l'échelle de l'entreprise et des comparaisons avec les pairs de l'industrie. Ses applications logicielles basées sur le cloud fournissent une vue unique et intégrée de l'activité des actifs sur plusieurs sites, générant des points de référence à l'échelle de l'entreprise, des comparaisons avec d'autres industries et des informations plus approfondies sur l'exploitation des actifs. Ses services comprennent des services d'hébergement, des logiciels en tant que service, des services de maintenance et des services de conseil et d'assistance à la clientèle pour faciliter l'utilisation, l'adoption et la valeur ajoutée. Ses offres sont proposées sous les marques mondiales Powerfleet, Pointer et Cellocator.

Secteur Services et conseils en informatique