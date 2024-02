Powerhouse Energy Group PLC est un créateur, un concepteur et un développeur d'une technologie durable permettant de transformer les plastiques et les déchets en énergie propre. La société dispose d'une plate-forme de produits de génération modulaire distribuée (DMG) pour la régénération du plastique en énergie et en hydrogène. Elle conçoit, vend, concède des licences et prend en charge l'exploitation du processus DMG pour des applications au Royaume-Uni et dans le monde entier. La technologie DMG propose divers avantages aux propriétaires, aux exploitants et aux communautés locales, en améliorant la qualité de l'air et en résolvant le problème des déchets plastiques. La société se concentre sur le projet Protos Plastic Park, situé dans le nord-ouest de l'Angleterre. La société produit une gamme de produits de fin de vie des déchets, notamment de l'hydrogène, de l'énergie électrique, de l'énergie thermique, du gaz naturel de remplacement, des matières premières chimiques et du biochar. Au Thornton Energy Park, elle fournit des services d'analyse sur les matières premières fournies par les clients, en utilisant à la fois le démonstrateur de recherche et l'équipement de laboratoire associé.