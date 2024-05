Powerhouse Energy Group Plc est une entreprise technologique qui possède une technologie intégrée permettant de convertir les déchets non recyclables en énergie à faible teneur en carbone. La société dispose d'une plateforme de produits de génération modulaire distribuée (DMG) pour la régénération du plastique en électricité et en hydrogène. L'entreprise conçoit des installations de régénération des déchets non recyclables pour produire de l'électricité, de la chaleur et des gaz tels que l'hydrogène et le méthane, tout en éliminant le carbone du système. Sa technologie DMG utilise les déchets plastiques, les pneus en fin de vie et d'autres flux de déchets pour les convertir de manière efficace et économique en gaz de synthèse dont on peut tirer des produits de valeur tels que des précurseurs chimiques, de l'hydrogène, de l'électricité et d'autres produits industriels. Elle fournit des services d'ingénierie et d'essai associés ainsi qu'une assistance à la clientèle pendant toute la durée de vie de l'installation. La société, par l'intermédiaire d'Engsolve Ltd, offre des services d'ingénierie dans tous les secteurs, avec des services spécialisés dans le développement de nouvelles technologies et d'énergies propres.