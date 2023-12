(Alliance News) - Powerhouse Energy Group PLC a annoncé vendredi qu'il avait nommé son directeur financier intérimaire à titre permanent.

L'entreprise de conversion de déchets non recyclables en énergie, basée à Bingley, en Angleterre, a déclaré que Ben Scott Brier était directeur financier par intérim depuis août 2022 et qu'il avait plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des opérations financières et commerciales, tout en assurant une direction et une orientation stratégiques.

M. Brier a de solides antécédents en matière d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de fourniture de solutions de réduction des coûts pour des entreprises de premier plan", a déclaré Powerhouse Energy, notamment en tant que directeur financier du groupe Scotfield Group Ltd.

Powerhouse Energy a également déclaré que M. Brier possédait des connaissances "étendues" dans le domaine de la construction commerciale, industrielle et résidentielle, y compris la récupération de projets dans le cadre d'une coentreprise pour une société anonyme axée sur le développement durable.

"Je suis extrêmement heureux que Ben ait été nommé directeur financier à plein temps. Il apporte une grande expérience des opérations financières et commerciales et a déjà contribué de manière substantielle à la poursuite du développement et de la croissance de l'entreprise", a déclaré Paul Emmitt, directeur général de l'entreprise.

"Son arrivée au sein de l'équipe de direction signifie que nous disposons désormais d'une structure de conseil sûre et stable, qui nous permettra de prendre des décisions financières rapides et efficaces en ce qui concerne les projets et le financement."

Les actions de Powerhouse Energy ont augmenté de 9,2 % à 0,27 pence chacune à Londres vendredi matin.

