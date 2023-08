PowerSchool Holdings, Inc. est une société de technologie éducative K-12, qui fournit des logiciels basés sur le cloud en Amérique du Nord. La société est principalement engagée dans la fourniture d'une plate-forme unifiée qui comprend le principal système d'enregistrement utilisé par les districts et les écoles. Son logiciel est intégré dans les flux de travail des écoles et est utilisé par les éducateurs, les étudiants, les administrateurs et les parents dans les écoles et les districts. La plateforme technologique en nuage de la société aide les écoles et les districts à gérer efficacement les rapports d'état et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les finances, les ressources humaines (RH), l'inscription, la présence, l'apprentissage, l'instruction, la notation, la préparation au collège et à la carrière, les évaluations et les analyses en un seul endroit. Grâce à son approche de plateforme unifiée, la société aide ses clients à rationaliser leurs opérations, à regrouper des ensembles de données disparates et à développer des idées en utilisant la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique. Elle sert plus de 12 000 clients et vend des solutions dans environ 90 pays dans le monde.

Secteur Logiciels