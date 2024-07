MyPowerHub permet aux parents de disposer d’un guichet unique pour toutes les informations relatives aux élèves sur une plateforme unifiée, multilingue et intuitive pour l’année scolaire 2024-2025

PowerSchool (NYSE : PWSC), le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l'éducation de la maternelle à la terminale, annonce aujourd'hui le lancement de MyPowerHub. Cette plateforme de communication de prochaine génération consolide tous les outils essentiels pour les parents afin de promouvoir l'épanouissement éducatif de leur enfant grâce à une interface unique et transparente. Cette solution innovante simplifie l'expérience utilisateur pour les parents et les élèves et offre d'importantes possibilités d'économies pour les établissements scolaires en éliminant la nécessité de recourir à une multitude de logiciels. Dès l’année scolaire 2024-2025, les parents disposeront d’un guichet unique pour obtenir des informations telles que les notes de leurs élèves, la présence, les devoirs, les horaires, les communications, la messagerie directe en classe, les calendriers intégrés combinés et les liens vers d’autres systèmes.

MyPowerHub est disponible dès aujourd'hui pour les clients PowerSchool Student Information System (SIS) dans le monde entier avec une accessibilité multimodale et des fonctionnalités telles que la messagerie, les calendriers, les notes, les horaires, etc. En octobre, MyPowerHub comprendra des fonctionnalités étendues telles que la prise en charge de 120 langues, des améliorations de la messagerie, des notifications proactives et PowerBuddy™, l’assistant optimisé par l'IA de PowerSchool. La solution sera également disponible pour les clients, quel que soit le système d’information aux élèves qu’ils utilisent, afin que les écoles du monde entier puissent bénéficier de ses fonctionnalités innovantes et de sa plateforme unifiée.

« Nous sommes ravis de présenter MyPowerHub, qui incarne notre engagement à enrichir l’expérience de toutes les parties prenantes impliquées dans le parcours éducatif d’un élève », déclare Shivani Stumpf, Chief Product and Innovation Officer, PowerSchool. « En fournissant cette vue d’ensemble grâce à ce guichet unique, nous simplifions la communication et l’accès aux informations vitales, ce qui permet aux élèves, aux parents et aux éducateurs de rester plus facilement connectés et informés. Cette approche proactive renforce considérablement l’engagement des parents et favorise un partenariat dynamique et collaboratif entre la maison et l’école, en établissant une nouvelle norme en matière de transparence, d’engagement et de soutien pédagogiques. »

Présentation de MyPowerHub : un tableau de bord unique

Les données d'une étude indiquent que 70 % des parents utilisent entre deux et six systèmes pour accéder aux informations dont ils ont besoin sur l’apprentissage de leur enfant. Cela implique souvent l'utilisation de plusieurs plateformes et connexions, ce qui entraîne de la frustration et un sentiment d'être submergé. MyPowerHub offre une expérience consolidée en intégrant de manière transparente les flux de travail parentaux des solutions PowerSchool dans une plateforme unique. MyPowerHub se distingue en intégrant de manière transparente les flux d'actualités, les calendriers, les annuaires et les messages avec de nombreuses plateformes de quartier essentielles, créant ainsi une véritable expérience unique pour les parents et les élèves.

Les bêta-testeurs de MyPowerHub font état d'une grande satisfaction avec MyPowerHub, 100 % trouvant qu'il est facile de naviguer sur un appareil mobile.* Parmi les autres points forts très appréciés figurent la création d'événements de calendrier, l'envoi d'e-mails à partir de l'annuaire et la recherche de flux d'actualités. Les utilisateurs ont également évalué la traduction des messages du fil d’actualité et des événements du calendrier à un score parfait de 5,0, mettant en évidence la conception et les fonctionnalités intuitives de la plateforme.

« Les enseignants et les administrateurs peuvent publier des informations importantes auprès des élèves et des parents, ce qui fait de PowerSchool un guichet unique pour toutes les informations », déclare Brian Getz, Computer/Instructional Technology Coordinator, West Mifflin Area School District en Pennsylvanie. « MyPowerHub sera extrêmement utile pour les parents dans leurs districts, en veillant à ce qu’ils aient facilement accès à des mises à jour et à des ressources cruciales pour soutenir l’éducation de leurs enfants. »

PowerBuddy for Engagement, l’assistant d’IA sûr et sécurisé de PowerSchool, sera également disponible dans MyPowerHub, permettant aux parents de participer au parcours éducatif de leur enfant via des fonctionnalités Q&R en langage naturel.

Fonctionnalités clés de MyPowerHub :

Interface tout-en-un : les parents se connectent à une interface unique et accèdent à toutes leurs plateformes essentielles utilisées dans le district. Les tuiles graphiques affichent les notes, la présence, les devoirs, les frais, les annuaires, la messagerie bidirectionnelle et plus encore à partir du PowerSchool SIS, offrant une vue rationalisée.

les parents se connectent à une interface unique et accèdent à toutes leurs plateformes essentielles utilisées dans le district. Les tuiles graphiques affichent les notes, la présence, les devoirs, les frais, les annuaires, la messagerie bidirectionnelle et plus encore à partir du PowerSchool SIS, offrant une vue rationalisée. Accessibilité : MyPowerHub est conforme aux normes RGPD, COPPA et FERPA certifiées par 1EDTECH, garantissant la confidentialité et la sécurité des données.

MyPowerHub est conforme aux normes RGPD, COPPA et FERPA certifiées par 1EDTECH, garantissant la confidentialité et la sécurité des données. Support multilingue : prend en charge plus de 120 langues d’ici la fin de 2024, garantissant ainsi l’inclusion de diverses communautés.

prend en charge plus de 120 langues d’ici la fin de 2024, garantissant ainsi l’inclusion de diverses communautés. Une expérience unifiée : intégration optimale avec PowerSchool Student Information System , PowerSchool SchoolMessenger , PowerSchool Performance Matters , PowerSchool Schoology Learning .

intégration optimale avec , , , . Accessibilité mobile : l'application mobile prend en charge la navigation vocale, améliorant ainsi la facilité d'utilisation mobile.

l'application mobile prend en charge la navigation vocale, améliorant ainsi la facilité d'utilisation mobile. Prêt pour PowerBuddy : permet aux parents de recevoir un soutien personnalisé, une communication proactive et des informations en temps opportun grâce à des interactions en langage naturel. Cela inclut la possibilité de se renseigner sur les notes, la présence, le calendrier des vacances de printemps (Spring Break) ou les devoirs de leur enfant, éliminant ainsi la nécessité de naviguer dans plusieurs rapports ou écrans d’application.

À propos de PowerSchool

PowerSchool (NYSE : PWSC) est le premier fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l’éducation K-12 en Amérique du Nord. Sa mission est de donner aux éducateurs, aux administrateurs et aux familles les moyens d’assurer une éducation personnalisée à chaque élève. PowerSchool offre des clouds de produits de bout en bout qui relient le bureau central à la salle de classe et à la maison avec des produits primés tels que Schoology Learning et Naviance CCLR, afin que les districts scolaires puissent gérer en toute sécurité les données des élèves, les inscriptions, la présence, les notes, l’instruction, les évaluations, les ressources humaines, les talents, le développement professionnel, l’éducation spéciale, l’analyse et la compréhension des données, les communications et la préparation à l’université et à la carrière. PowerSchool prend en charge plus de 55 millions d’élèves dans plus de 90 pays et plus de 17 000 clients, dont plus de 90 des 100 premiers districts des États-Unis en termes d’inscriptions d’élèves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.powerschool.com.

