PowerSchool a annoncé le lancement de ses produits traduits et localisés pour le Moyen-Orient. Les éducateurs de la région peuvent désormais accomplir des tâches administratives, de classe et de communication essentielles en tirant parti des traductions arabes nouvellement intégrées, de l'affichage de l'interface de droite à gauche, de la superposition du calendrier Hijri, et bien plus encore. Les administrateurs peuvent désormais accéder au système d'information sur les étudiants de PowerSchool de renommée mondiale pour enregistrer les dossiers des étudiants et rédiger des rapports dans leur langue maternelle, tandis que les enseignants peuvent mieux promouvoir l'apprentissage personnalisé pour leurs étudiants avec Schoology Learning en arabe.

Les parents arabophones pourront également accéder aux formulaires scolaires numériques dans leur langue préférée grâce aux solutions Enrollment Express et Ecollect Forms de PowerSchool. En fournissant ces produits en arabe, PowerSchool vise à accroître la collaboration entre les écoles et les familles, à améliorer les résultats des élèves, à gagner un temps précieux et à promouvoir l'équité et l'accès dans les écoles du monde entier où l'arabe est parlé. PowerBuddy, l'assistant de PowerSchool alimenté par l'IA, est également en cours de développement avec des capacités multilingues, avec des plans pour un lancement prochain au Moyen-Orient.

Ces nouveaux produits localisés donnent aux éducateurs une plus grande capacité à promouvoir les résultats de l'apprentissage en même temps que l'accessibilité : en aidant les éducateurs, les élèves et les familles à utiliser la technologie au service de l'apprentissage de manière plus intuitive En permettant aux élèves de développer des compétences de collaboration dans leur langue maternelle. En éliminant le fardeau de la traduction manuelle pour les éducateurs et les étudiants, qui peut interférer avec le processus d'apprentissage.

Veiller à ce que les établissements d'enseignement accordent la priorité à l'équité et à l'inclusion afin que davantage d'élèves et de familles puissent en bénéficier.