PowerSchool Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l'éducation K-12 en Amérique du Nord. La société propose des produits de bout en bout qui relient le bureau central à la salle de classe et à la maison avec des produits, y compris Schoology Learning et Naviance CCLR, afin que les districts scolaires puissent gérer en toute sécurité les données des élèves, les inscriptions, la présence, les notes, l'instruction, les évaluations, les ressources humaines, les talents, le développement professionnel, l'éducation spéciale, l'analyse et la compréhension des données, les communications et la préparation à l'université et à la carrière. La société, par le biais de sa plateforme SchoolMessenger, fournit des solutions de communication pour les élèves de la maternelle à la terminale. SchoolMessenger aide à communiquer avec les parents, les familles et les soignants. SchoolMessenger offre une expérience connectée et centralisée aux éducateurs, aux élèves et aux familles afin d'améliorer les résultats des élèves. La société soutient plus de 50 millions d'étudiants dans plus de 90 pays et plus de 16 000 clients par inscription d'étudiants aux États-Unis.

Secteur Logiciels