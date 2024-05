PowerSchool Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels basés sur le cloud pour l'éducation K-12 en Amérique du Nord. La société met en relation les élèves, les enseignants, les administrateurs et les parents, dans le but commun d'améliorer les résultats des élèves. Du bureau à la salle de classe en passant par la maison, elle aide les écoles et les districts à gérer les rapports d'État et la conformité connexe, l'éducation spéciale, les finances, les ressources humaines, les talents, l'inscription, la présence, le financement, l'apprentissage, l'instruction, la notation, les évaluations et l'analyse dans une plateforme unifiée. Sa suite de solutions en nuage aide les districts et les écoles à gérer un ensemble de fonctions critiques, comprenant PowerSchool SIS, PowerSchool Enrollment, PowerSchool Communities, PowerSchool Communication, PowerSchool Insights, PowerSchool Classroom, PowerSchool Talent, et PowerSchool Administration. Elle est également un fournisseur de logiciels de budgétisation et de planification financière pour les élèves de la maternelle à la 12e année. Elle soutient plus de 50 millions d'élèves dans le monde et vend ses solutions dans plus de 95 pays.

Secteur Logiciels