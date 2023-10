Powersoft SpA est une entreprise technologique italienne spécialisée dans les amplificateurs audio professionnels légers, puissants et économes en énergie. La société fournit une gamme de produits, tels que des amplificateurs de puissance, des composants électroniques pour haut-parleurs et des logiciels audio utilisés dans différentes applications, notamment dans les stades, les parcs à thème, les théâtres, les aéroports, les centres de convention, les lieux de culte, les clubs, les concerts et les événements internationaux en direct. Elle opère à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés et de centres de service technique certifiés dans le monde entier. La société gère différents sites de production locaux et une filiale aux États-Unis.

Secteur Production de spectacles