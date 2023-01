Powersoft jette son dévolu sur les États-Unis avec l'arrivée de Thomas Howie

(Alliance News) - Powersoft Spa a annoncé mercredi qu'elle a renforcé sa structure de vente aux Etats-Unis avec la nomination de Thomas Howie au poste de Business Development Manager.

Howie, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement et la gestion de marchés verticaux liés à l'industrie de l'installation de grands sports et de parcs à thème pour des marques de classe mondiale, sera chargé de développer des relations et de nouvelles opportunités avec les décideurs de l'industrie audiovisuelle, ainsi que de surveiller le marché, les tendances technologiques, et de soutenir l'équipe de vente pour les projets et les appels d'offres.

"Son poste de haut niveau s'ajoute à une équipe hautement spécialisée du bureau américain qui vise à accroître la visibilité et la part de marché de Powersoft aux États-Unis en renforçant les canaux de vente actuels et en en développant de nouveaux", a déclaré la société.

Luca Lastrucci, PDG de Powersoft, a déclaré : "Le marché américain s'avère être un territoire stratégique pour la consolidation et l'expansion des activités de Powersoft jour après jour. Nous avons accru notre présence aux États-Unis, en agrandissant notre siège social, à la fois avec de nouveaux bureaux plus représentatifs et avec l'ajout de nouveau personnel de gestion, d'exploitation et de vente pour cibler les clients clés avec une force de vente dédiée. L'objectif est de devenir un véritable point de référence international, capable d'offrir une expertise et des solutions innovantes".

L'action de Powersoft a clôturé mercredi en hausse de 3,0 pour cent à 5,15 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

