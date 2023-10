Powertap Hydrogen Capital Corp. a annoncé que MM. John Martin et John Zorbas ont démissionné du conseil d'administration le 13 octobre 2023 et le 27 octobre 2023 respectivement, et que M. Lance McIntosh a été nommé au conseil d'administration à compter du 23 octobre 2023. M. McIntosh a plus de 40 ans d'expérience dans la haute direction, la finance d'entreprise et la comptabilité.

Il a supervisé les opérations financières, la fonction de développement d'entreprise et le processus d'introduction en bourse de deux grandes sociétés canadiennes. M. McIntosh possède une expertise particulière en matière de gestion des opérations financières, d'administration et de contrôle financiers, de fusions et d'acquisitions et de financement de projets et d'acquisitions.

Avant de rejoindre l'entreprise, il a occupé des postes financiers de haut niveau dans un certain nombre de grandes entreprises privées et publiques. M. McIntosh est actuellement directeur de LEM Consulting et directeur financier de Previcare Group. Il a obtenu le titre de comptable agréé en 1977 et est actuellement membre en règle de l'Institut des comptables professionnels agréés de l'Ontario et du Canada.

M. McIntosh est titulaire d'un diplôme avec mention et d'un H.B.A. du Trinity College de l'Université de Toronto.