POWR Lithium Corp. présente les premiers résultats d'un programme de forage de quatre trous de 883,9 mètres. Le projet Halo est situé à moins de 3 kilomètres au nord-ouest de Tonopah, NV, et est entouré de plusieurs sociétés d'exploration de lithium ayant des ressources publiées ou, au moins, des découvertes.

Les résultats du premier sondage révèlent des concentrations de lithium atteignant 1 735 ppm Li. Des argilites et des siltites contenant du lithium ont été recoupées dans un ensemble de 125,4 pieds (38,2 m) d'épaisseur (épaisseur réelle) avec une teneur moyenne de 938,1 ppm Li, à partir de 187,0 pieds (57,0 m). Le trou initial a été foré jusqu'à une profondeur totale de 503,9 pieds (153,6 m).

L'intervalle contient une enveloppe plus large de 92,8 à 331,0 pieds (28,3 - 100,9 m) de >400ppm Li. Le programme de travail inaugural sur la propriété Halo consistait en quatre trous de forage, allant de 503,8 à 804,9 pieds (153,6 - 245,4m) de profondeur. Le sondage no.

Halo-001-23, illustré à la figure 1, a été positionné le plus près de la marge actuelle du bassin et a atteint le fond dans un tuf lithique avec des valeurs de Li < 100ppm Li. Les forages Halo-002 à -004 sont situés plus à l'ouest et au nord et révèlent une plus grande épaisseur de sédiments et, par conséquent, de plus grandes profondeurs de forage, c'est-à-dire jusqu'à 770,8 pieds (235 m).

Ces épaisseurs de sédiments plus importantes sont cohérentes avec les résultats rapportés par American Lithium et American Battery Technology, situés respectivement au nord et à l'ouest. L'importance de cette observation sera examinée plus attentivement une fois que tous les résultats auront été reçus. La société prévoit de recevoir les résultats d'analyse des trois derniers trous au début de l'année 2024.

Après réception et examen de l'assurance qualité des analyses en suspens, la société procédera à un examen et à une analyse complets des résultats.