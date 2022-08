Poxel : Degroof Petercam place son objectif sous revue

Degroof Petercam a annoncé mardi avoir placé sous revue son objectif de cours sur Poxel suite à la présentation de résultats positifs d'une étude de phase II dans le traitement de la NASH.



L'intermédiaire financier - qui considère qu'il s'agit de données favorables - rappelle que cette annonce constituait le catalyseur le plus attendu de l'année.



Il estime toutefois qu'il faudra attendre la parution des résultats histologiques, prévus au mois de septembre, pour se faire une idée plus précise concernant le mécanisme d'action du PXL065.



Degroof Petercam - qui maintient une recommandation d'achat sur Poxel - affiche toutefois une certaine prudence sur le dossier, rappelant que les essais n'incluent pour l'instant aucun critère clinique susceptible de justifier une autorisation de mise sur le marché par la FDA américaine, comme par exemple une inversion de la NASH pendant 52 semaines sans aggravation de la fibrose.



