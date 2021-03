Poxel : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Poxel et ajuste son objectif de cours de 16,5 à 17 euros, mettant en avant 'une valorisation attractive pour un pipeline late stage et diversifié'.



Il souligne que la société a dorénavant les commandes pour accélérer le développement de l'Imeglimine, son candidat médicament dans le diabète de type 2, notamment en Europe et aux Etats-Unis (lancement d'une phase 3).



'Fort de l'approbation attendue au Japon du médicament au second semestre 2021, nous croyons que Poxel n'ira pas seul et cherchera un nouveau partenaire pour assurer les prochaines étapes', estime l'analyste.



