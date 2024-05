Bastide, Plastivaloire, Ubisoft : les valeurs à suivre demain à Paris -

Altamir

La société cotée de private equity communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Bastide

Bastide Groupe annonce que son activité est restée très dynamique au troisième trimestre avec une croissance organique en hausse de 7,5%. Sur la période, le chiffre d'affaires s'élève à 134,7 millions d'euros , soit une croissance globale de 8,2%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile précise que cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 395,2 millions d'euros, en hausse de 7,6%, dont 6,6% en organique.



Cafom

Le groupe Cafom, spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a fait état d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au premier semestre, ressortant à 215 millions d'euros. Le pôle Outre-mer accuse un repli de 2,4%, alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale affiche une croissance robuste de 1,6% en raison d'une dynamique solide sur ses différents marchés, en particulier à l'international.



Elior

Le spécialiste de la restauration divulguera ses résultats du premier semestre.



Eurazeo

La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.





FL Entertainment

FL Entertainment, spécialiste du divertissement coté sur Euronext Amsterdam, annonce qu'il se rebaptise Banijay Group, s'appuyant sur la marque "puissante et de renommée mondiale" de sa filiale Banijay. Le Groupe Banijay comprendra désormais Banijay Entertainment, entreprise de production et de distribution de contenu, Banijay Live spécialiste de l'événementiel, et Banijay Gaming regroupant les activités de paris sportifs et de jeux en ligne du groupe.



JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, annonce le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics à Paris dans la perspective de l'accueil de millions de touristes à l'occasion des JO dans la capitale cet été. L'Inventeur du sanitaire à entretien automatique sur le domaine public, leader mondial et actuel opérateur des 435 édicules parisiens, s'était vu confier en 2022 leur renouvellement et leur modernisation par la Ville de Paris. Une première phase d'installation des sanitaires sera réalisée d'ici début juillet 2024 sur l'ensemble des sites olympiques.



Innelec

Le chiffre d'affaires annuel d'Innelec au titre de l'exercice 2023-24 clos le 31 mars 2024 s'établit à 187,7 millions d'euros, soit une progression de 15%. Les revenus ont reculé de 0,3% à 42,2 millions d'euros au quatrième trimestre, qui présente un effet de base défavorable car la croissance du quatrième trimestre 2023 avait été de 56%, dopée par le rattrapage des livraisons de consoles Sony PS5.



Neurones

Neurones a dévoilé une croissance organique de 8,6% au premier trimestre, son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année ressortant à 204,9 millions d'euros. Le groupe de conseil en management et de services numérique a été porté par le digital, la data, le cloud et la cybersécurité. Pour ses perspectives 2024, l'entreprise table sur un sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros et sur un résultat opérationnel d'environ 9,5%.



Parrot

Le spécialiste européen des microdrones professionnels précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics annonce qu'au 31 mars 2024, elle disposait d'une trésorerie totale de 5,8 millions d'euros, contre 10,5 millions d'euros au 31 décembre 2023. La biotech qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes sévères et résistante estime que cette position de trésorerie lui permet de financer ses programmes et ses dépenses d'exploitation jusqu'en août 2024. L'ex-Erytech "travaille actuellement au renforcement de sa structure financière afin de soutenir ses activités de développement clinique".



Plastivaloire

Le groupe Plastivaloire annonce un chiffre d'affaires de 212,5 millions d'euros au 2ème trimestre 2023-2024 (janvier – mars 2024) en retrait de 8,1% (-7,6% à taux de change constant). Le fabricants de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation , notamment l'automobile, souligne que la base de comparaison est très forte, avec une activité record en croissance de 29,5% au 2e trimestre 2022-2023). Le groupe maintient pour l'exercice 2023-2024 ses objectifs d'un chiffre d'affaires au-dessus de 800 millions d'euros pour le 2ème exercice consécutif.



Poxel

La biotech annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Ubisoft

Sur l'exercice 2023-2024, Ubisoft a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 401,4 millions d'euros alors qu'il visait environ 400 millions d'euros. L'éditeur de jeux vidéo avait essuyé une perte de 500,2 millions d'euros sur l'exercice précédent. Les net bookings - l'équivalent du chiffre d'affaires – ont progressé de 33,5%. L'entreprise précise que l'objectif de réduction annuelle des coûts de 200 millions d'euros d'ici 2025-26 en bonne voie d'être atteint. La base de coûts fixes a été réduite d'environ 150 millions d'euros au cours de l'exercice 2023-24.



Vallourec

Le spécialiste des solutions tubulaires premium rendra compte de ses résultats du premier trimestre.