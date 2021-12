Poxel : Décembre 2021 Lettre Aux Actionnaires 13/12/2021 | 15:16 Envoyer par e-mail :

LETTRE AUX ACTIONNAIRES LETTRE AUX ACTIONNAIRES Décembre 2021 Décembre 2021 Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, Alors que nous approchons de la fin de l'année, je voudrais partager avec vous les étapes importantes que nous avons franchies en 2021, année charnière pour Poxel. Tout d'abord, l'année 2021 a été marquée par la première autorisation de mise sur le marché en juin pour l'Imeglimine, désormais lancée et commercialisée sous le nom de TWYMEEG® au Japon depuis mi-septembre. Ceci est le résultat de plusieurs années de travail dédié et de dévouement de nos équipes, ainsi que de la collaboration fructueuse avec notre partenaire stratégique, Sumitomo Dainippon Pharma. Nous sommes très fiers de cette réalisation qui a renforcé notre position financière grâce à un paiement d'étape de 13,2 millions d'euros de Sumitomo et aux 13,5 millions d'euros correspondant à la 3e et dernière tranche du prêt IPF. La commercialisation de TWYMEEG ®, au Japon et dans les autres pays asiatiques, continuera de renforcer notre situation financière grâce aux futurs redevances et paiements liés aux ventes. Après l'autorisation de l'Imeglimine au Japon, l'annonce d'une nouvelle orientation stratégique plus ciblée sur les maladies métaboliques rares constitue une autre étape majeure de l'évolution de Poxel en 2021. Ce domaine d'intérêt stratégique associe des besoins médicaux non satisfaits élevés, des données précliniques et cliniques, l'enthousiasme des leaders d'opinion, une opportunité commerciale importante et des horizons temporels intéressants. Nous pensons que Poxel est bien positionné pour devenir un leader dans ce domaine, grâce à nos programmes ambitieux et notre capacité démontrée dans la réalisation d'études cliniques et de soumissions règlementaires. Nous prévoyons de lancer début 2022 les études cliniques de Phase IIa par biomarqueurs avec le PXL065 et le PXL770 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), avec des données attendues pour la fin 2022. Parallèlement, nous restons engagés dans le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Le recrutement des patients pour l'étude de Phase II DESTINY pour le PXL065 dans la NASH s'est achevé en septembre 2021, et nous sommes impatients de pouvoir vous annoncer les résultats, qui sont attendus au troisième trimestre 2022. Nous sommes très fiers de ces réalisations, et je tiens à vous remercier pour votre soutien, qui les a permises. Des étapes importantes et structurantes sont attendues en 2022, et je me réjouis de vous communiquer de nouveaux résultats au cours de l'année à venir. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, l'expression de mes salutations les meilleures. Thomas Kuhn - Directeur général Table des matières Stratégie et pipeline clinique de Poxel Page 02 Première AMM et commercialisation de l'Imeglimine au Japon : TWYMEEG Page 03 Réorientation stratégique vers les maladies métaboliques rares Page 04-05 Programmes dans la NASH Page 06 Poxel dans les médias Page 07 Prochaines étapes et Carnet de l'actionnaire Page 08 www.poxel.com © POXEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES Décembre 2021 Poxel se concentre sur les maladies métaboliques rares et la NASH pour créer de la valeur pour les actionnaires A la suite du développement réussi et de l'autorisation de l'Imeglimine, et grâce à ses deux plateformes de molécules, Poxel a la capacité de devenir un acteur important dans le domaine de la NASH et des maladies métaboliques rares, avec l'objectif de créer de la valeur pour ses actionnaires. ALD* Diabète de type 2 PXL065 TWYMEEG® (Imeglimine) Partenariat en Asie1 avec un leader du marché du diabète au Japon NASH Plateforme D-TZD2 PXL770 Plateforme AMPK3 Opportunités externes Poxel a reçu ~26,7 millions d'euros suite à l'approbation au Japon

Lancement commercial au Japon en septembre 2021 Résultats de Phase II pour le PXL065 attendus au troisième trimestre 2022

Prochaines étapes pour PXL770 : résultats attendus fin 2022 Études de preuve de concept par biomarqueurs de Phase

IIa dans l'ALD avec le PXL065 et le PXL770 ; résultats attendus fin 2022

IIa dans l'ALD avec le PXL065 et le PXL770 ; résultats attendus fin 2022 Elargissement du portefeuille à de nouvelles indications • Paiements potentiels basés sur les ventes et redevances croissantes sur les ventes nettes 1. Japon, Chine, Corée du Sud, Taïwan, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, 2. Thiazolidinediones deutérées Malaisie, Philippines, Singapour, Myanmar, Cambodge et Laos. 3. AMP-kinase (activateurs allostériques) / * Adrénoleucodystrophie liée à l'X (ALD) La société développe un pipeline diversifié et robuste avec des programmes de stade intermédiaire à avancé, en mettant l'accent sur les maladies métaboliques rares et la NASH Mode Autorisé / Partenaire/ Indication Préclinique Phase I Phase II Phase III Commer- Prochaines étapes d'action Droits cialisé Diabète de type 2 TWYMEEG® Diabète de Modulation Japon / type 2 (DT2) de la CRM Asie Imeglimine DT2 avec IRC Modulation USA / UE / Autres stades 3b/4 de la CRM NASH PXL065 NASH TZD non- génomique PXL770 NASH Activateur AMPK Indications métaboliques rares PXL770 ALD Activateur AMPK PXL065 ALD TZD non- génomique APMK de nouvelle Non divulgué Activateur génération AMPK dTZD de nouvelle Non divulgué TZD non- génération génomique TWYMEEG autorisé pour le DT2 au Japon en juin 2021 Produit lancé en septembre 2021 Exploration des options pour initier le développement de Phase

III

Résultats de Phase II attendus 3 e trimestre 2022

trimestre 2022 Voie 505(b)(2)

Étude de Phase IIa réussie

Évaluation des prochaines

étapes d'ici fin 2022

étapes d'ici fin 2022 Démarrage de la Phase IIa au 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 Démarrage de la Phase IIa au 1 er trimestre 2022

trimestre 2022 Fin des étude précliniques en 2021

Sélection du ou des principaux candidats médicaments www.poxel.com 2 © POXEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES Décembre 2021 TWYMEEG® (Imeglimine) 2021 marque la première autorisation du produit phare de Poxel, l'Imeglimine Étapes clés pour TWYMEEG® Autorisation règlementaire Juin 2021 Lancement commercial Septembre 2021 TWYMEEG® (Dénomination commune internationale ou DCI : chlorhydrate d'Imeglimine) : son autorisation en juin 2021 au Japon pour le traitement du diabète de type 2 s'est appuyée sur de nombreuses études précliniques et cliniques, dont le programme de Phase III TIMES (Trials of Imeglimin for Efficacy and Safety) mené conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma. Le Japon est le premier pays au monde à avoir autorisé l'Imeglimine. Sumitomo Dainippon Pharma, leader du marché du diabète au Japon, a lancé TWYMEEG® en septembre 2021. Partenariat en Asie avec le leader du marché du diabète, Sumitomo Dainippon Pharma Poxel a conclu un partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma (DSP) en octobre 2017 pour le développement et la commercialisation de TWYMEEG® au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Myanmar, Cambodge et Laos). 1Converti aux taux de change en vigueur à la date d'autorisation (23 juin 2021). Modalités du partenariat et des paiements avec DSP Paiement d'étape pour l'autorisation de TWYMEEG ® au Japon de 1,75 milliard de yens (environ 13,2 millions d'euros, 15,8 millions de dollars US) 1 versés par Sumitomo Dainippon Pharma à Poxel en juillet 2021. L'autorisation s'appuie sur le programme de Phase III TIMES mené conjointement avec Sumitomo Dainippon Pharma.

au Japon de 1,75 milliard de yens (environ 13,2 millions d'euros, 15,8 millions de dollars US) versés par Sumitomo Dainippon Pharma à Poxel en juillet 2021. L'autorisation s'appuie sur le programme de Phase III TIMES mené conjointement avec Sumitomo Dainippon Pharma. Conformément à l'accord de licence, Sumitomo Dainippon Pharma est en charge de la commercialisation. Poxel pourra percevoir des redevances croissantes sur les ventes nettes et des paiements basés sur les ventes. Marché potentiel de l'Imeglimine en Asie Japon D'après Decision Resources, le Japon est le deuxième marché mondial du diabète derrière les États-Unis, avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 18% entre 2008 et 2012 et pouvant dépasser 20% d'ici 2023. Le nombre actuel de patients diabétiques au Japon est estimé à plus de 10 millions et les ventes sur ce marché ont dépassé 4 milliards de dollars en 2020. Le marché japonais du diabète présente des caractéristiques de tarification et de remboursement spécifiques qui pourraient permettre une adoption rapide pour de nouveaux produits innovants. Chine D'après IQVIA, la Chine comptait en 2017 environ 112 millions d'adultes avec un diabète de type 2 avéré et la prévalence de la maladie devrait augmenter d'environ 1,7% par an. En 2017, les ventes de traitements pour le diabète de type 2 ont atteint environ 3 milliards de dollars, dont environ 50% pour les médicaments oraux. La Chine représente une opportunité commerciale importante pour l'Imeglimine, si elle est autorisée. Nous pensons que l'Imeglimine pourrait cibler les patients traités avec des médicaments occidentaux en Chine, estimés à 29 millions, ainsi que l'importante population de patients atteints d'une insuffisance rénale chronique (IRC) concomitante. Autres: Corée du Sud, Taïwan, Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Myanmar, Cambodge et Laos. www.poxel.com 3 L'Imeglimine aux États-Unis et en Europe États-Unis et Europe D'après le CDC (Centers for Disease Control and Prevention), environ 2,4 millions d'adultes aux États- Unis souffrent de diabète de type 2 associé à une insuffisance rénale chronique (IRC) de stade 3b/4. Ces patients présentent un risque cardiovasculaire accru et des défis particuliers pour contrôler leur glycémie. Stratégie Poxel envisage diverses options pour développer l'Imeglimine aux États-Unis, en Europe et dans tous les autres pays non couverts par l'accord conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Son partenaire précédent, Metavant, filiale de Roivant, était en discussion avec la FDA aux États-Unis, qui a fourni des recommandations concernant le plan de Phase III pour l'Imeglimine chez des patients atteints de diabète de type 2 associé à une insuffisance rénale chronique (IRC) de stade 3b/4. Poxel explore les options pour promouvoir un programme en Phase III dans ces pays. © POXEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES Décembre 2021 Nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares Après l'autorisation de notre premier produit au Japon et son lancement par notre partenaire DSP, un nouveau chapitre s'ouvre pour Poxel avec l'objectif de générer de la valeur pour ses actionnaires. Les ressources financières obtenues grâce à TWYMEEG nous permettent d'accélérer le développement de notre pipeline de programmes dans les maladies métaboliques rares. Poxel dispose d'atouts uniques pour développer des traitements pour les maladies rares Exploiter les plates-formes AMPK et D-TZD pour traiter les rares Adéquation maladies avec physiopathologie métabolique Des relations scientifique Deux programmes approchant le développement clinique de l'ALD D-TZD étroites avec les 1 TZD associations de AMPK Génomique patients et les Voie d'accès PPAR RXR Non génomique leaders Génétique (MPC1; ACSL42) 4 Transcription Voies d'accès d'opinion Inhibe Régulation de la sélection des combustibles Active l'inflammation et Prise de poids Modification de la signalisation cellulaire le site Rétention d'eau Inhibe l'apoptose Effets anti-inflammatoires Sensibilisation à catabolique les voies l'insuline 2 voies anaboliques Capacité à mener cataboliques 3 des programmes Capacités additionnels sur les reconnues en Maladies Métaboliques maladies rares Maladies Rénales, Maladies Endocrines rares R&D Maladie rénale diabétique Diabète de type 2 Syndrome des ovaires Adrénoleucodystrophie Maladie rénale (ALD) polykystique polykystiques Accent sur l'adrénoleucodystrophie (ALD) Troubles mitochondriaux L'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD) est une maladie neurométabolique orpheline. Elle est causée par la mutation d'un seul gène (appelé ABCD1). Ce gène est responsable de la dégradation de formes spécifiques d'acides gras (VLCFA), qui fournissent de l'énergie à l'organisme. Chez les patients atteints d'ALD, ce gène en particulier est défectueux, les acides gras s'accumulent dans le sang, certains tissus et organes, en particulier dans le cerveau, ce qui entraîne de multiples anomalies progressives. L'ALD est la leucodystrophie la plus courante avec une fréquence de cas similaire à celle de l'hémophilie - jusqu'à 1/10 000 de la population globale. Les formes de cette maladie comprennent l'ALD cérébrale (C-ALD) et l'adrénomyéloneuropathie (AMN) qui est la forme la plus courante - survenant généralement chez les jeunes adultes. L'AMN entraîne une raideur et une faiblesse progressives des jambes, une altération de la marche et de l'équilibre, de l'incontinence et une perte de sensibilité. Tous les hommes avec ces mutations génétiques sont plus sévèrement atteints et de nombreuses femmes présentent également des caractéristiques de l'AMN, avec une apparition plus tardive. Cela peut entraîner de graves déficits neurologiques et la mort. Il n'y a pas de médicament approuvé pour l'ALD (autres qu'un traitement substitutif par les glucocorticoïdes pour l'insuffisance surrénale associée). La C-ALD, lorsqu'elle est détectée pour la première fois dans la petite enfance, peut être traitée par greffe de cellules souches hématopoïétiques. Cependant, les greffes de cellules souches ne sont indiqués que dans les stades très précoces de la CALD et présentent des risques d'effets indésirables. L'ALD, une opportunité à forte valeur ajoutée Une opportunité de marché Profil préclinique et clinique Réseau fortement exceptionnelle prescripteur Prévalence : États-Unis 20.000- 29.000; Monde 444.000 - 644.000

États-Unis 20.000- 29.000; Monde 444.000 - 644.000 Prix premium sur la base de précédentes autorisations de médicaments orphelins

Capacité de Poxel d'assurer seul la commercialisation et ainsi accroître le bénéfice économique

bénéfice économique Faible concurrence • Les profils de sécurité établis du • Liens établis avec des leaders PXL065 et du PXL770 réduisent les d'opinion clés risques et peuvent réduire les délais • Collaborations avec des de développement clinique associations de patients Impact significatif sur des biomarqueurs clés (AGTLC, chaîne légère de neurofilament) suite aux données issues des modèles précliniques de l'ALD pour le PXL065 et le PXL770

Recours au savoir-faire de Poxel pour des programmes prometteurs

savoir-faire programmes prometteurs Possibilité d'autorisation accélérée par l'utilisation de biomarqueurs d'efficacité www.poxel.com 4 © POXEL LETTRE AUX ACTIONNAIRES Décembre 2021 Nouvelle orientation stratégique axée sur les maladies métaboliques rares Deux molécules premières de leur classe dans le domaine de l'ALD PXL065 PXL770 Stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisée au deutérium

Préclinique: pas de prise de poids/rétention de liquide (induite par les PPARγ) Action métabolique et anti inflammatoire

Clinique :

Phase I terminée

Exposition selective R-pio confimée Bon profil d'innocuité démontré chez 130 patients (Phase I et étude NASH DESTINY-1 en cours) Efficacité de la pioglitazone atteinte chez les souris ABCD1 KO

o PXL065 actif chez les patients ALD/AMN avec cellules dérivées et chez les souris ABCD1 KO

Brevet couvrant une famille de molécules

Voie réglementaire 505(b)(2) ; Autorisation règlementaire de développement clinique (IND) dans l'ALD/AMN Activateur allostérique direct exclusif de l'AMPK

Préclinique : Métabolique, anti-inflammatoire, efficacité cytoprotective dans les modèles de NASH, de diabète, de rein et de modèles CV

Clinique :

biodisponibilité par voie orale ; profil pharmacocinétique

à une prise par jour engagement et efficacité de la cible humaine démontrés (diabète et NAFLD) Bien toléré avec un profil de sécurité favorable démontré chez 200 patients jusqu'à 12 semaines L'activation de l'AMPK avec la metformine augmente les niveaux d'ABCD2 dans les cellules des patients et des souris ABCD1 KO Le PXL770 est actif dans les cellules dérivées des patients ALD/AMN et chez les souris ABCD1 KO

Brevet de composé Soutien de la communauté ALD Ben Lenail Co-fondateur et membre du Conseil d'Administration d'ALD Connect Prof. Marc Engelen, MD, PhD Membre du Conseil Scientifique de Poxel dédié aux maladies rares Mon histoire avec l'ALD commence vers l'âge de 40 ans en 2011, où j'en ai été diagnostiqué. J'ai créé une fondation, l'ALD Connect, le premier collectif de recherche piloté par les patients aux États-Unis. Elle est en activité depuis huit ans. Après plusieurs années dédiées à la compréhension de la maladie, nous ne disposons toujours pas de traitements pour aider nos symptômes, et nous donner l'espoir d'une thérapie modificatrice de la maladie ou même d'un traitement. Notre communauté de patients perçoit une réelle opportunité dans les traitements de Poxel.» - Présentation de la nouvelle orientation stratégique de Poxel, 12 juillet 2021.

Présentation de la nouvelle orientation stratégique de Poxel, 12 juillet 2021. L'adrénoleucodystrophie est une maladie rare qui ne l'est pas en réalité. On compte des dizaines de milliers de patients en Europe et aux États-Unis, et des centaines de milliers dans le monde. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative monogénique qui se caractérise par un défaut de dégradation des acides gras à très longue chaîne. Même s'il s'agit d'une maladie liée au chromosome X, elle provoque des symptômes chez les hommes et les femmes, avec des différences dans la symptomatologie.» -

Présentation de la nouvelle orientation stratégique de Poxel, 12 juillet 2021. Études cliniques à venir pour les maladies métaboliques rares Sur la base de toutes les données précliniques et cliniques dont nous disposons pour les produits phares des deux plateformes, nous prévoyons maintenant de lancer en parallèles deux études de Phase IIa de preuve de concept par biomarqueurs, l'une avec le PXL065 et l'autre avec le PXL770. Le plan de l'étude a été élaboré avec la contribution substantielle de plusieurs experts de la maladie aux États-Unis et en Europe. Chaque étude recrutera environ 12 patients adultes de sexe masculin par groupe de dose présentant le sous-type le plus courant d'ALD, l'AMN. Après une période de pré-inclusion, les patients seront traités pendant 12 semaines avec une dose quotidienne unique par voie orale de l'une ou l'autre molécule. Les résultats comprendront des données pharmacocinétiques, des données de sécurité et des mesures répétées de deux biomarqueurs clés et validés de la maladie (AGTLC et chaîne légère de neurofilament). D'autres biomarqueurs exploratoires seront également évalués. Début 2022 Fin 2022 Prochaines étapes Poursuite des discussions avec les Analyse des données et experts et patients. Finalisation du plan de la Phase III avec Démarrage des études sélection de la molécule les organismes de réglementation dépôt privilégiée NDA/MAA. www.poxel.com 5 © POXEL Attachments Original Link

