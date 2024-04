Par courrier reçu le 10 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations (56 rue de Lille, 75007 Paris) a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 avril 2024, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations SA1 et Bpifrance Investissement1, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Innobio, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société POXEL et détenir indirectement 4 262 445 actions POXEL représentant autant de droits de vote, soit 9,92% du capital et des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

