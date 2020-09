Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Poxel POXEL FR0012432516 POXEL (POXEL) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 22/09 12:16:39 6.33 EUR -0.47% 12:04 POXEL : Rapport financier semestriel Poxel 2020 PU 09:02 Les valeurs à suivre mardi 22 septembre 2020 à Paris - AO 08:39 POXEL : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Poxel : Rapport financier semestriel Poxel 2020 0 22/09/2020 | 12:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Société anonyme au capital de 569 910,46 euros Siège social : 259/261 Avenue Jean Jaurès - Immeuble le Sunway - 69007 LYON 510 970 817 RCS Lyon RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 POXEL Page 1 sur 46 SOMMAIRE 1. Attestation du responsable du rapport financier semestriel ................................................................... 3 2. Rapport d'activité au 30 juin 2020 .......................................................................................................... 4 3. États financiers semestriels résumés établis en normes IFRS au 30 juin 2020 ......................................... 9 4. Rapport d'examen limité des Commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2020............. 45 POXEL Page 2 sur 46 1. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 1.1. Responsable du rapport financier semestriel 1. Monsieur Thomas KUHN, Directeur Général de la Société POXEL. 1.2 Attestation de la personne responsable (Art. 222-3 - 4° du Règlement Général de l'AMF) J'atteste, à ma connaissance, que les états financiers résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les états financiers semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » Lyon, le 15 septembre 2020 Monsieur Thomas KUHN, Directeur Général de la Société POXEL. POXEL Page 3 sur 46 2. RAPPORT D'ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2020 2.1. Faits marquants du 1er semestre 2020 Augmentations de capital Le 25 mai 2020, le Groupe a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions € et émis 2 358 483 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime d'émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % du capital social de la Société. Par ailleurs, le Groupe a émis 1 768 861 bons d'une durée de 5 ans représentant 75 % du nombre d'Actions Nouvelles émises, et représentant la création potentielle de 1 768 861 actions ordinaires supplémentaires, soit 5,93 % du capital social entièrement dilué de la Société. Le prix d'exercice des bons est de 10,03 €. Actions de performance et BSPCE En janvier 2020, un salarié a exercé 500 BSPCE correspondant à 10 000 actions ordinaires, au prix d'exercice de 2,5 €, représentant une augmentation de capital de 200 € assortie d'une prime d'émission de 24 800 €. De plus, un salarié a exercé 1 666 BSPCE correspondant à 1 666 actions ordinaires, au prix d'exercice de 7,26 €, représentant une augmentation de capital de 33 € assortie d'une prime d'émission de 12 062 €. Le 29 janvier 2020, la Société a constaté l'attribution définitive de 26 611 actions de performance, représentant une augmentation de capital de 532 € prélevée sur les réserves. En mai 2020, un salarié a exercé 1 000 BSPCE correspondant à 20 000 actions ordinaires, au prix d'exercice de 2,5 €, représentant une augmentation de capital de 400 € assortie d'une prime d'émission de 49 600 €. Par conséquent, le capital social s'élève à 569 430,46 € au 30 juin 2020 divisé en 28 471 523 actions d'une valeur nominale de 0,02 €. Financement IPF En novembre 2019, la Société a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners qui lui garantit l'obtention d'un financement complémentaire d'un montant total de 30 millions d'euros. Le financement se compose de trois tranches obligataires distinctes pouvant atteindre un montant de 30 millions € et de bons de souscription associés permettant d'acquérir jusqu'à 4,5 millions € d'actions ordinaires de la société. En novembre 2019, le Groupe a emprunté 6,5 millions € au titre de la première tranche et émis des bons de souscription en faveur d'IPF pour l'achat de 264 587 actions ordinaires au prix d'exercice de 7,37 €. En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions € au titre de la deuxième tranche (voir note 14.1) et émis des bons de souscription en faveur d'IPF pour l'achat de 209 967 actions ordinaires au prix d'exercice de 7,14 €. POXEL Page 4 sur 46 Composition du Conseil d'administration Au cours du semestre clos le 30 juin 2020, la composition du Conseil d'administration a été modifiée comme suit : Le 17 février, M. Thibaut ROULON et Bpifrance Investissement représentée par M. Olivier MARTINEZ ont démissionné de leurs fonctions de censeurs,

Le 24 juin, les mandats de M. Thomas KUHN, M. Khoso BALUCH, Mme Pascale BOISSEL et Mme Kumi

SATO en qualité de membres du Conseil d'administration et de Bpifrance Participations, représentée par M. Laurent HIGUERET en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée de trois ans,

SATO en qualité de membres du Conseil d'administration et de Bpifrance Participations, représentée par M. Laurent HIGUERET en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée de trois ans, Le 24 juin, les mandats de M. Thierry HERCEND en qualité de membre du Conseil d'administration et d'Andera Partners, représentée par M. Raphaël WISNIEWSKI en qualité de censeur, n'ont pas été renouvelés et ont pris fin après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 2.2. Activité et résultats du Groupe Partenariats Sumitomo La Société a continué de travailler en étroite collaboration avec Sumitomo Dainippon Pharma sur les activités liées au dépôt de la demande d'autorisation d'un nouveau médicament (JNDA - « Japanese New Drug Application ») de l'Imeglimine pour le diabète de type 2. Sur la base de l'analyse des nouveaux facteurs identifiés au 30 juin 2020, la direction a considéré que le dépôt de la demande JNDA pour l'Imeglimine au Japon était hautement probable. Le Groupe a donc comptabilisé au 30 juin 2020 l'intégralité du paiement de l'étape correspondante en chiffre d'affaires. En outre, les coûts externes engagés par la Société dans le cadre de la fin de la phase 3 du programme TIMES pour l'Imeglimine au Japon ont été refacturés à Sumitomo et comptabilisés en chiffre d'affaires, en fonction de l'avancement du programme TIMES. Roivant Sciences Dans le cadre de l'accord conclu avec Roivant Sciences, la Société a continué de collaborer avec Metavant qui, sur la base des commentaires de la FDA (« Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ») et de nouvelles directives publiées en mars 2020, procède à des ajustements du plan initial de la phase 3 de l'Imeglimine. La Société a finalisé le versement de son apport au financement de ce programme au cours du premier trimestre 2020, conformément aux conditions du contrat. Activités règlementaires La Société a continué de travailler en étroite collaboration avec Sumitomo Dainippon Pharma sur les activités liées à la demande d'autorisation d'un nouveau médicament (JNDA) pour le traitement du diabète de type 2, dont le dépôt est prévu au troisième trimestre 2020 avec un lancement prévu pour 2021. Activité de recherche et développement La Société a progressé de manière significative dans le développement clinique de ses deux candidats médicaments pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) : le PXL770 et le PXL065. POXEL Page 5 sur 46 Les tests pharmacocinétiques et pharmacodynamiques (PK/PD) du PXL770 effectués sur 16 patients susceptibles d'être atteints de la NASH ont atteints leurs principaux objectifs : le PXL770 a montré un profil pharmacocinétique (PK) cohérent, et a été bien toléré, avec un bon profil de sécurité d'emploi. Les résultats démontrent l'activation de la cible AMPK et de marqueurs d'efficacité qui traduisent le potentiel du PXL770 dans la NASH, ainsi que celui de la plateforme AMPK pour le traitement d'autres maladies métaboliques chroniques et rares. De même, des résultats d'essais pour un modèle préclinique de NASH avec le PXL770 ont mis en évidence des bénéfices thérapeutiques supplémentaires dans un modèle NASH en association avec d'autres molécules en phase de développement avancé, notamment en association avec d'autres composés clés en cours de développement, dont un agoniste FXR (acide obéticholique), un agoniste du récepteur GLP-1 (sémaglutide) et un agoniste des récepteurs β des hormones thyroïdiennes (MGL-3196). En outre, des résultats d'autres essais précliniques avec le PXL770 ont démontré des améliorations dans des modèles animaux dans un modèle de néphropathie diabétique avec insuffisance cardiaque ainsi que dans un modèle d'adrénoleucodystrophie (ALD) / adrénomyéloneuropathie (AMN), une maladie métabolique neurodégénérative héréditaire, rare et mortelle. En ce qui concerne le PXL065, la Société a préparé la phase 2 chez des patients atteints de NASH confirmée par biopsie, dont le lancement a été annoncé le 2 Septembre. Cette étude portera sur environ 120 patients. Elle a pour objectif d'identifier la ou les doses optimales pour l'étude d'enregistrement de Phase III. Ressources humaines Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi le renforcement de ses équipes clinique et administrative afin d'accompagner son développement. L'effectif moyen consolidé au premier semestre 2020 s'élève à 51 salariés, contre 44 au premier semestre 2019. Résultats Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6 372 K€ au 30 juin 2020 contre 19 164 K€ au 30 juin 2019. Les frais de R&D s'établissent à 14 080 K€ au premier semestre 2020, contre 25 742 K€ au 30 juin 2019. Ces coûts reflètent principalement les essais cliniques pour le PXL770 et le PXL065, et, dans une moindre mesure, pour l'Imeglimine. Le crédit d'impôt recherche évalué au titre du premier semestre 2020 s'élève à 1 500 K€, contre 1 578 K€ au 30 juin 2019. Les frais généraux s'établissent à 5 983 K€ au premier semestre 2020, contre 4 868 K€ au 30 juin 2019. Cette progression reflète la poursuite du renforcement des effectifs du Groupe et des ressources associées. Le Groupe enregistre un résultat opérationnel de - 12 191 K€, contre - 9 869 K€ au 30 juin 2019. Le résultat financier s'élève à + 249 K€ contre + 71 K€ au 30 juin 2019. Il est principalement composé de la variation de la juste valeur des instruments dérivés liés à IPF, de produits de placement et de pertes de change. Le résultat net s'établit à - 12 060 K€, contre - 9 798 K€ au 30 juin 2019. POXEL Page 6 sur 46 Trésorerie La trésorerie au 30 juin 2020 ressort à 45 968 K€ contre 37 187 K€ au 31 décembre 2019. L'évolution de la trésorerie s'explique par : des flux de trésorerie d'exploitation de - 14 538 K€ ;

des flux d'investissements de + 73 K€ ;

des flux de financement de + 23 245 K€ ; 2.3. Évolution et perspectives Les moyens financiers dont la Société dispose au 30 juin 2020 lui permettent de poursuivre le développement des études et essais cliniques des programmes pour le PXL770 et le PXL065. Au cours du second semestre, la Société prévoit de : finaliser la demande d'autorisation d'un nouveau médicament (JNDA) , l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 au Japon, dont le dépôt a été annoncé par le Groupe le 30 juillet 2020,

poursuivre l'étude de phase 2a pour le PXL770 avec des résultats attendus au troisième trimestre 2020,

poursuivre le recrutement de l'étude de phase 2 pour le PXL065, lancée le 2 septembre 2020,

continuer à évaluer d'autres opportunités de recherche et développement provenant de sa plateforme AMPK et de sa plateforme de molécules de thiazolidinediones deutérées (TZD) , ainsi que des opportunités externes, pour le traitement de maladies métaboliques chroniques et rares. 2.4. Évènements survenus depuis la clôture du semestre Le 30 juillet, la Société a annoncé le dépôt de la demande d'autorisation d'un nouveau médicament au Japon (JNDA), l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 par Sumitomo Dainippon Pharma. Le dépôt du dossier d'enregistrement entraîne un paiement d'étape de développement de 500 millions de yens (4,1 millions €) à Poxel, qui a été reçu le 1er septembre 2020. 2.5. Facteurs de risques et transactions entre parties liées 2.5.1 Facteurs de risques Les risques relatifs à la Société sont présentés dans le chapitre 2.2 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement universel 2019 de la Société. À l'exception des conséquences de l'épidémie de COVID-19 décrites ci-dessous, aucun changement significatif dans l'évaluation de ces risques n'a été identifié par la Société. Dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, qui a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société examine régulièrement son impact sur son activité. A la date de ce rapport et sur la base des informations publiques disponibles, la Société n'a pas identifié d'impacts négatifs significatifs liés à la pandémie de COVID-19 sur ses activités, à l'exception d'un retard dans le lancement du recrutement de l'étude de phase II pour son candidat médicament PXL065, initialement prévu au 2e trimestre 2020, et que la Société a finalement initié le 2 septembre 2020. Toutefois, la Société prévoit que l'épidémie de COVID-19 pourrait avoir d'autres impacts négatifs POXEL Page 7 sur 46 notables sur ses activités. À l'échelle mondiale, la COVID-19 pourrait notamment affecter l'organisation interne et l'efficacité de la Société, en particulier dans les pays où elle est implantée et où les autorités mettent en place des mesures de confinement. De plus, l'épidémie de COVID-19 est susceptible d'affecter les conditions de marché et la capacité de la Société à rechercher des financements supplémentaires et/ou à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques, dans l'initiation ou le calendrier de résultats d'essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d'affecter ses programmes de développement et de partenariats. La Société continue de suivre la situation de façon proactive. 2.5.2 Transactions entre parties liées Les transactions entre parties liées sont de même nature que celles présentées au chapitre 4.4 Opérations avec des apparentés » du Document d'enregistrement universel 2019. Au cours des six premiers mois de l'exercice 2020, aucune opération significative conclue avec un dirigeant ou un membre du Conseil d'administration n'a été réalisée. POXEL Page 8 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 3. ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS RÉSUMÉS ÉTABLIS EN NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 3.1. État de la situation financière POXEL Notes 30 juin 2020 31 déc 2019 État de la situation financière K€ K€ ACTIF Immobilisations incorporelles 6 16 641 16 614 Immobilisations corporelles 7 2 442 2 323 Autres actifs financiers non courants 8 234 477 Impôts différés actifs 22 Total actifs non courants 19 317 19 414 Créances clients 9 5 071 6 593 Autres créances 9 4 806 9 107 Actif d'impôt exigible 22 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 45 968 37 187 Total actifs courants 55 846 52 888 Total Actif 75 163 72 302 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital social 12 569 521 Primes d'émission et d'apport 12 145 707 129 024 Réserves -88 779 -64 564 Résultat net -12 060 -25 743 Autres éléments cumulés du résultat global -132 -96 Total capitaux propres 45 307 39 142 Passifs non courants Avantages du personnel 15 493 375 Passifs financiers non courants 14 16 820 1 842 Provisions 16 151 94 Total passifs non courants 17 464 2 311 Passifs courants Passifs financiers courants 14 1 131 8 941 Passif dérivé 14 965 1 766 Dettes fournisseurs 17.1 6 944 16 406 Dettes fiscales et sociales 17.2 2 634 2 120 Passifs sur contrats 17.3 719 1 616 Total passifs courants 12 392 30 849 Total Passif et Capitaux propres 75 163 72 302 POXEL Page 9 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 3.2. Compte de résultat consolidé 30 juin 2020 30 juin 2019 POXEL Notes ajusté (1) État du résultat global K€ K€ Chiffre d'affaires 18 6 372 19 164 Frais de recherche et développement Frais de recherche et développement 19.1 -14 080 -25 742 Subventions 19.1 1 500 1 578 Frais généraux et administratifs 19.2 -5 983 -4 868 Résultat opérationnel -12 191 -9 869 Charges financières 21 -893 -26 Produits financiers 21 1 512 116 Gains (pertes) de change 21 -371 -19 Résultat financier 21 249 71 Résultat avant impôts -11 942 -9 798 Impôts sur les bénéfices 22 -118 Résultat net -12 060 -9 798 30 juin 2020 30 juin 2019 Résultat par action (€/action) Notes ajusté (1) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 26 557 749 25 896 723 Résultat par action (€/action) 23 (0,45) (0,38) Résultat dilué par action (€/action) 23 (0,45) (0,38) 30 juin 2020 30 juin 2019 POXEL Notes ajusté (1) État du résultat global K€ K€ Résultat net -12 060 -9 798 Ecarts actuariels (non recyclables) - (2) 15 -66 -31 Ecarts de conversion de consolidation (recyclable) 29 -1 Effet d'impôts rattachables à ces éléments Autres éléments du résultat global (net d'impôt) -36 -31 Total résultat global -12 096 -9 829 Ces informations financières semestrielles ont été préparées en appliquant la politique comptable présentée dans les états financiers consolidés annuels de 2019 au titre de la comptabilisation en chiffre d'affaires de l'accord avec Sumitomo en vertu de la norme IFRS 15 (voir note 26). Cf note 15 POXEL Page 10 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 3.3. État consolidé des variations des capitaux propres Capital Primes liées au Total des capital social Autres éléments capitaux propres Nombre Capital social Réserves ajustées du résultat global d'actions POXEL Variation des capitaux propres K€ K€ K€ K€ Au 31 décembre 2018 25 856 827 517 127 996 -66 017 -65 62 432 Perte nette au 30 juin 2019 - ajustée -9 798 -9 798 Autres éléments du résultat global -31 -31 Total résultat global -9 798 -31 -9 829 Émission d'actions 24 150 Exercice de bons de souscription d'actions et de bons attribués aux salariés 33 800 1 84 85 Paiements en actions 741 741 Actions propres 41 41 Au 30 juin 2019 - ajusté (1) 25 914 777 518 128 080 -75 033 -96 53 469 Au 31 décembre 2019 26 054 763 521 129 024 -90 307 -96 39 142 Perte nette au 30 juin 2020 -12 060 -12 060 Autres éléments du résultat global -36 -36 Total résultat global -12 060 -36 -12 097 Émission d'actions (2) 2 385 094 47 17 641 17 689 Exercice de bons de souscription d'actions et de bons attribués aux salariés 31 666 1 86 87 Paiements en actions 1 780 1 780 Actions propres -251 -251 Frais d'augmentation de capital -1 044 -1 044 Au 30 juin 2020 28 471 523 569 145 707 -100 838 -132 45 307 Ces informations financières semestrielles ont été préparées en appliquant la politique comptable présentée dans les états financiers consolidés annuels de 2019 au titre de la comptabilisation en chiffre d'affaires de l'accord avec Sumitomo en vertu de la norme IFRS 15 (voir note 26). En 2020, l'augmentation de capital correspond à : 2 358 483 actions ordinaires émises à un prix de 7,50 € par action, pour un montant total souscrit de 17 689 K€ nets de 1 044 K€ de frais (voir note 4.1).

l'attribution définitive de 26 611 actions gratuites,

l'exercice de BSPCE conduisant à la création de 31 666 actions (30 000 actions au prix de 2,5 € par action et 1 666 actions au prix de 7,26 € par action - voir notes 12 et 13). En 2019, l'augmentation de capital correspond à l'attribution définitive de 24 150 actions gratuites ainsi qu'à l'exercice de BSPCE conduisant à la création de 33 800 actions au prix de 2,5 € par action. Écart de conversion Écarts actuariels Effet d'impôts de consolidation associés à ces Total (non recyclables) (recyclable) éléments Au 31 décembre 2018 -5 -60 -65 Autres éléments du résultat global -1 -31 -31 Au 30 juin 2019, ajusté -6 -90 -96 Au 31 décembre 2019 -10 -86 -96 Autres éléments du résultat global 29 -66 -36 Au 30 juin 2020 20 -152 -132 POXEL Page 11 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 3.4. Tableaux consolidés des flux de trésorerie 30 juin 2020 30 juin 2019 ajusté (1) POXEL Notes Tableau des flux de trésorerie K€ K€ Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles Résultat net de la période -12 060 -9 798 (-) Élimination des amortissements des immobilisations incorporelles 6 -6 -1 (-) Élimination des amortissements des immobilisations corporelles 7 -268 -196 (-) Dotations provisions 15-16 -109 -35 (-) Reprise de provisions 16 49 18 (-) Charges liées aux paiements fondés sur des actions 13 -1 780 -741 (+) Charges d'intérêts -537 (-) Produits d'intérêts 274 116 (-) Variation de la juste valeur du passif dérivé IPF 14.1 1 004 (-)Effet de la désactualisation liée à la dette IPF 14.1 -164 (-) Effet de la désactualisation liée aux avances remboursables 14.2 -7 -11 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant la variation du besoin en fonds de roulement -10 516 -8 948 (-) Variation du besoin en fonds de roulement 4 022 2 742 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles -14 538 -11 690 Flux de trésorerie générés par l'investissement Acquisitions d'immobilisations incorporelles 6 -33 -3 Acquisitions d'immobilisations corporelles 7 -180 -51 (+) Intérêts reçus 295 130 Autres flux d'investissement 8 -8 206 Flux de trésorerie générés par l'investissement 73 282 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Augmentation de capital, dont prime nette de frais (2) 12 16 732 85 Souscription de bons de souscription d'actions 12 (-) Intérêts payés -489 -4 Dette sur contrat Roivant 14.4 -2 782 -5 408 Dette IPF 14.1 10 000 Frais IPF 14.1 -150 Intérêts financiers bruts capitalisés 14.5 117 Remboursement d'emprunts et avances conditionnées 14.2 -98 Remboursement de la dette locative 14.3 -182 -143 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 23 245 -5 568 Impact des fluctuations des taux de change Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 8 781 -16 976 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la date d'ouverture (y compris concours bancaires courants) 37 187 66 737 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la date de clôture (y compris concours bancaires courants) 45 968 49 761 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 8 781 -16 976 Ces informations financières semestrielles ont été préparées en appliquant la politique comptable présentée dans les états financiers consolidés annuels de 2019 au titre de la comptabilisation en chiffre d'affaires de l'accord avec Sumitomo en vertu de la norme IFRS 15 (voir note 26). POXEL Page 12 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 En 2020, l'augmentation de capital et la prime d'émission nettes de frais correspondent à : • • 2 358 483 actions ordinaires émises à un prix de 7,50 € par action, pour un montant total souscrit de 17 689 K€, nets de 1 044 K€ de frais, l'exercice de BSPCE conduisant à la création de 31 666 actions (+87 095 €). En 2019, l'augmentation de capital et la prime d'émission nettes de frais correspondent à l'exercice de 1 690 BPSCE par des salariés (+85 000 €). 3.5. Note explicative des tableaux consolidés des flux de trésorerie Détail des variations du besoin en fonds de roulement 30 juin 2020 30 juin 2019 ajusté (1) Créances clients (nettes des dépréciations de créances clients) -1 522 -1 346 Autres créances -4 301 2 450 Dettes fournisseurs 9 462 -1 233 Dettes fiscales et sociales -514 39 Passifs sur contrats 897 2 833 Total variations du besoin en fonds de roulement 4 022 2 742 Ces informations financières semestrielles ont été préparées en appliquant la politique comptable présentée dans les états financiers consolidés annuels de 2019 au titre de la comptabilisation en chiffre d'affaires de l'accord avec Sumitomo en vertu de la norme IFRS 15 (voir note 26). POXEL Page 13 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 3.6. Notes aux états financiers consolidés Note 1 : Informations générales concernant le Groupe Les états financiers consolidés résumés relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 (incluant une information comparative pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019) et les notes annexes, présentent les activités du Groupe. 1.1. Informations relatives au Groupe et à son activité Constituée en mars 2009 à la suite d'une scission (« spin off ») du portefeuille de candidats médicaments antidiabétiques de Merck Serono, Poxel (ci-après dénommée « Poxel » ou la « Société », et avec ses filiales, le « Groupe ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est sis 259/261 Avenue Jean Jaurès, Immeuble le Sunway, 69007 Lyon, France (enregistré au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 510 970 817 RCS de LYON). Le Groupe œuvre dans le développement de molécules innovantes, premières de leur classe, pour le traitement des maladies du métabolisme, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Hormis l'année de sa constitution et en 2018, le Groupe a enregistré des pertes chaque année. Ces pertes résultent des frais de recherche et développement internes et externes, notamment liés à la réalisation de nombreux essais précliniques et cliniques principalement dans le cadre du développement de l'Imeglimine. En octobre 2017, le Groupe a signé un premier contrat de partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine, candidat médicament pour le traitement du diabète de type 2, au Japon, en Chine et dans onze autres pays d'Asie. Un second partenariat stratégique a été signé en février 2018 avec Roivant Sciences pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine aux États Unis, en Europe et dans d'autres pays non couverts par l'accord avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le 30 août 2018, le Groupe a signé un accord stratégique avec DeuteRx pour l'acquisition des droits de développement et de commercialisation d'un candidat médicament innovant en développement clinique pour le traitement de la NASH, ainsi que d'autres programmes pour le traitement de maladies métaboliques. Les activités à venir du Groupe dépendent largement d'une combinaison de plusieurs facteurs, notamment : (i) le succès de ses programmes de recherche et développement ; (ii) la poursuite des accords de partenariat conclus par le Groupe, (iii) l'obtention des approbations réglementaires et de l'accès au marché des candidats médicaments du Groupe ; (iv) la réussite, dans des délais opportuns, d'initiatives de financement supplémentaires ; et (v) le développement de traitements compétitifs par d'autres sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques. Par conséquent, le Groupe est financé et devrait continuer à l'être à court et moyen terme, par des accords de partenariat pour le développement et la commercialisation de ses candidats médicaments et par l'émission de nouveaux instruments de capitaux propres ou de dette. 1.2 Date d'arrêté Les états financiers consolidés ont été préparés sous la responsabilité de la direction du Groupe et ont été approuvés et autorisés à être publiés par le conseil d'administration du 15 septembre 2020. Note 2 : Principes de présentation des comptes et déclarations de conformité Hormis les montants des actions et par action, les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros. Les montants sont arrondis au nombre entier supérieur ou inférieur le plus proche pour le calcul de certaines données financières et autres informations contenues dans ces comptes. Par POXEL Page 14 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 conséquent, les montants totaux présentés dans certains tableaux peuvent ne pas être la somme exacte des chiffres qui les précèdent. Déclarations de conformité Les états financiers consolidés résumés semestriels non audités ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire, publiée par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les conventions comptables générales ont été appliquées conformément aux hypothèses sous- jacentes, à savoir (i) la continuité de l'exploitation, (ii) la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et (iii) l'indépendance des exercices, et conformément aux règles générales régissant la préparation et la présentation des états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Les états financiers consolidés résumés semestriels non audités ne comprennent pas toutes les informations requises pour les états financiers annuels et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les résultats des opérations portent sur le semestre clos le 30 juin 2020 et ne sont pas nécessairement une indication des résultats attendus pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou pour toute autre période intermédiaire ou toute autre année à venir. Les états financiers consolidés semestriels ont été préparés en appliquant les mêmes méthodes comptables que celles appliquées par le Groupe au 31 décembre 2019, à l'exception : des amendements aux références au Cadre conceptuel des Normes IFRS publiés le 6 décembre 2019 ;

des amendements aux normes IAS 1 et IAS 8 : définition du terme « significatif », émis le 10 décembre 2019 ;

des amendements aux normes IAS 9, IAS 39 et IFRS 7 : réforme des taux d'intérêt de référence, émis le 16 janvier 2020 ; • des amendements à la norme IFRS 3 : regroupements d'entreprises, émis le 22 avril 2020. Les modifications ci-dessus n'ont pas eu d'impact sur les états financiers consolidés semestriels. En ce qui concerne la norme IFRS 16, le Groupe a conservé la méthodologie initialement recommandée par l'Autorité des Normes Comptables concernant l'évaluation de la durée du bail à utiliser pour ses baux commerciaux français. Une analyse ultérieure sera effectuée afin de prendre en compte les conclusions du Comité d'interprétation des IFRS de novembre 2019 qui avait été questionné par l'ESMA sur sa décision concernant la durée exécutoire d'un bail. Convention du coût historique Les états financiers ont été préparés sur la base du coût historique, à l'exception des éléments suivants : certains actifs et passifs financiers (y compris les instruments dérivés, le cas échéant) évalués à la juste valeur

les régimes de retraite à prestations définies évalués à la juste valeur. POXEL Page 15 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Continuité d'exploitation L'hypothèse de la continuité d'exploitation a été retenue compte tenu de la situation financière et de la liquidité du Groupe pour répondre à ses besoins de financement pour les 12 prochains mois suivant la date de clôture. Utilisation de jugements et d'estimations Afin de préparer les états financiers consolidés conformément aux IFRS, des estimations, des jugements et des hypothèses ont été faits par la direction du Groupe, qui ont pu affecter les montants déclarés au titre des éléments de l'actif et du passif, des passifs éventuels, des produits et des charges. Ces estimations sont basées sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont préparées conformément aux informations disponibles à la date de préparation des états financiers consolidés. Elles sont évaluées de façon continue sur la base des expériences passées ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables comme fondement de l'évaluation de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou suite à de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ces estimations en cas d'hypothèses ou de conditions différentes. Les principaux jugements et estimations faits par la Direction et les principales hypothèses utilisées sont les mêmes que ceux appliqués lors de l'élaboration des états financiers consolidés au 31 décembre 2019. Changements de méthodes comptables Les états financiers consolidés résumés pour les semestres clos les 30 juin 2019 et 30 juin 2020 ont été préparés sur la base du changement de méthodes comptables constaté dans les états financiers consolidés 2019 et liés à l'affectation du prix de transaction applicable au contrat Sumitomo en vertu de la norme IFRS 15 (veuillez vous reporter à la Note 26). Note 3 : Périmètre de consolidation Les états financiers consolidés résumés comprennent les comptes des filiales dans lesquelles le Groupe détient, directement ou indirectement, le contrôle exclusif. Le Groupe considère qu'il détient un contrôle exclusif sur une entité lorsqu'il a la capacité de diriger les politiques opérationnelles et financières de cette entité afin d'en obtenir des avantages économiques. L'intégration globale prend en compte, après élimination des opérations et résultats internes, l'ensemble des actifs, passifs et les éléments des comptes de résultat des Sociétés concernées, la part des résultats et des capitaux propres attribuables aux Sociétés du Groupe (Part du Groupe) se distinguant de celle relative aux intérêts des autres actionnaires (intérêts ne conférant pas le contrôle). Toutes les transactions significatives entre les Sociétés consolidées ainsi que les résultats internes du groupe consolidé (y compris les dividendes) sont éliminés. Les transactions et les soldes intragroupe sont éliminés. Les états financiers de la filiale sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. la date de publication des présents états financiers consolidés, le Groupe détient deux filiales à

100 %, consolidées selon la méthode de l'intégration globale : POXEL Page 16 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Méthode de % de contrôle/% d'intérêt consolidation À compter du À compter du Nom de la 31 décembre 2019 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2020 Pays société POXEL S.A. France - - POXEL IG IG 100 % 100 % Japon JAPAN États- IG IG 100 % 100 % POXEL INC Unis IG : intégration globale Note 4 : Événements marquants 4.1 : Période close le 30 juin 2020 Augmentation de capital Le 25 mai 2020, le Groupe a annoncé une augmentation de capital de 17,7 millions € et émis 2 358 483 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 €, à un prix de 7,50 € par action, prime d'émission comprise, pour un montant total souscrit de 17 688 622,50 €, représentant environ 9,04 % du capital social de la Société. Par ailleurs, le Groupe a émis 1 768 861 bons d'une durée de 5 ans représentant 75 % du nombre d'Actions Nouvelles émises, et représentant la création potentielle de 1 768 861 actions ordinaires supplémentaires, soit 5,93 % du capital social entièrement dilué de la Société. Le prix d'exercice des bons sera égal à 10,03 €. Actions gratuites et BSPCE En janvier 2020 : un salarié a exercé 500 BSPCE correspondant à 10 000 actions ordinaires, au prix d'exercice de

2,50 €, représentant une augmentation de capital de 200 € assortie d'une prime d'émission de

24 800 € ;

2,50 €, représentant une augmentation de capital de 200 € assortie d'une prime d'émission de 24 800 € ; un salarié a exercé 1 666 BSPCE correspondant à 1 666 actions ordinaires, au prix d'exercice de 7,26 €, représentant une augmentation de capital de 33 € assortie d'une prime d'émission de 12 062 €. Le 29 janvier 2020, le Groupe a constaté l'attribution définitive de 26 611 actions gratuites, représentant une augmentation de capital de 532 € prélevée sur les réserves. En mai 2020, un salarié a exercé 1 000 BSPCE correspondant à 20 000 actions ordinaires, au prix d'exercice de 2,50 €, représentant une augmentation de capital de 400 € assortie d'une prime d'émission de 49 600 €. Par conséquent, le capital social s'élève à 569 430,76 € au 30 juin 2020, divisé en 28 471 523 actions d'une valeur nominale de 0,02 €. Financement IPF En novembre 2019, la Société a conclu un Contrat de souscription avec IPF Partners qui lui garantit l'obtention d'un financement complémentaire d'un montant total de 30 millions d'euros. Le POXEL Page 17 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 financement se compose de trois tranches obligataires distinctes pouvant atteindre un montant de 30 millions € et de bons de souscription associés permettant d'acquérir jusqu'à 4,5 millions € d'actions ordinaires de la société. En novembre 2019, le Groupe a emprunté 6,5 millions € au titre de la première tranche et émis des bons de souscription en faveur d'IPF pour l'achat de 264 587 actions ordinaires au prix d'exercice de 7,37 €. En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions € au titre de la deuxième tranche (voir note 14.1) et émis des bons de souscription en faveur d'IPF pour l'achat de 209 967 actions ordinaires au prix d'exercice de 7,14 €. Composition du Conseil d'administration Au cours du semestre clos le 30 juin 2020, la composition du Conseil d'administration a été modifiée comme suit : Le 17 février, M. Thibaut ROULON et Bpifrance Investissement, représentée par M. Olivier MARTINEZ, ont démissionné de leurs fonctions de censeurs,

Le 24 juin, les mandats de M. Thomas KUHN, M. Khoso BALUCH, Mme Pascale BOISSEL et Mme

Kumi SATO en qualité de membres du Conseil d'administration et de Bpifrance Participations, représentée par M. Laurent HIGUERET en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée de trois ans,

Kumi SATO en qualité de membres du Conseil d'administration et de Bpifrance Participations, représentée par M. Laurent HIGUERET en qualité de censeur, ont été renouvelés pour une durée de trois ans, Le 24 juin, les mandats de M. Thierry HERCEND en qualité de membre du Conseil d'administration et d'Andera Partners, représentée par M. Raphaël WISNIEWSKI en qualité de censeur, n'ont pas été renouvelés et ont pris fin après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Contrat avec Sumitomo - Comptabilisation du paiement d'étape relatif au dépôt du dossier d'enregistrement (JNDA) de l'Imeglimine Poxel est en droit de percevoir un paiement d'étape de 500 millions de yens (4,1 millions €) de Sumitomo Dainippon Pharma lors du dépôt de la JNDA pour l'Imeglimine. Sur la base de l'analyse des nouveaux facteurs identifiés au 30 juin 2020, la direction a considéré que le dépôt de la demande JNDA pour l'Imeglimine au Japon était hautement probable. Le Groupe a donc comptabilisé l'intégralité du paiement de l'étape correspondante en chiffre d'affaires au 30 juin 2020. Épidémie de COVID-19 Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société évalue régulièrement l'impact de l'épidémie sur ses activités. Sur la base de cette évaluation, et à la date de ce rapport, la Société a identifié un impact significatif de la pandémie de COVID-19, qui concerne le lancement du recrutement de l'étude de phase II pour son candidat médicament PXL065, initialement prévu au 2e trimestre 2020, et que la Société a finalement initié le 2 septembre 2020. POXEL Page 18 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 A la date de ce rapport et sur la base des informations publiques disponibles, la Société n'a pas identifié d'autres impacts négatifs significatifs liés à la pandémie de COVID-19 sur ses activités. Toutefois, la Société prévoit que l'épidémie de COVID-19 pourrait avoir d'autres impacts négatifs notables sur ses activités. À l'échelle mondiale, le COVID-19 pourrait notamment affecter l'organisation interne et l'efficacité de la Société, en particulier dans les pays où elle est implantée et où les autorités mettent en place des mesures de confinement. De plus, l'épidémie de COVID-19 est susceptible d'affecter les conditions de marché et la capacité de la Société à rechercher des financements supplémentaires et/ou à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques, dans l'initiation ou le calendrier de résultats d'essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d'affecter ses programmes de développement et de partenariats. La Société continue de suivre la situation de façon proactive. 4.2 : Événements postérieurs à la clôture Dépôt d'une demande d'autorisation d'un nouveau médicament au Japon (JNDA), l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 par Sumitomo Dainippon Pharma Le 30 juillet 2020, le Groupe a annoncé le dépôt de la demande d'autorisation d'un nouveau médicament au Japon (JNDA), l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 par Sumitomo Dainippon Pharma. Ce dépôt de JNDA a déclenché un paiement d'étape de développement de 500 millions de yens (4,1 millions €) au Groupe, qui a été reçu le 1er septembre 2020. Note 5 : Informations sectorielles Le Groupe opère sur un segment : le développement de molécules innovantes pour le traitement des maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Poxel SA dispose d'une filiale au Japon depuis 2018, et d'une filiale aux États-Unis depuis 2019 qui n'ont, à l'exception des charges de personnel, pas d'activité significative à la clôture. Ainsi, l'essentiel des actifs et du résultat opérationnel présentés sont localisés en France. La performance du Groupe est appréciée actuellement au niveau consolidé. Pour les semestres clos les 30 juin 2020 et 2019, 99 % du chiffre d'affaires du Groupe provient de Sumitomo Dainippon Pharma. POXEL Page 19 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Note 6 : Immobilisations incorporelles VALEUR BRUTE Recherche et Autres (montants en K€) immobilisations Logiciels développement Total incorporelles en en cours cours État de la situation financière au 31 décembre 2018 9 16 572 16 580 Capitalisation de frais de développement Acquisition 3 3 Cession Transfert État de la situation financière au 30 juin 2019 -ajusté 11 16 572 16 583 État de la situation financière au 31 décembre 2019 13 16 572 36 16 621 Capitalisation de frais de développement Acquisition 33 33 Cession Transfert 36 -36 État de la situation financière au 30 juin 2020 48,7 16 572 33 16 654 AMORTISSEMENTS État de la situation financière au 31 décembre 2018 4 4 Augmentation 1 1 Diminution État de la situation financière au 30 juin 2019 -ajusté 5 5 État de la situation financière au 31 décembre 2019 7 7 Augmentation 6 6 Diminution État de la situation financière au 30 juin 2020 13 13 VALEURS NETTES COMPTABLES Au 31 décembre 2018 5 16 572 16 577 Au 30 juin 2019 - ajusté 6 16 572 16 578 Au 31 décembre 2019 6 16 572 36 16 614 Au 30 juin 2020 36 16 572 33 16 641 En raison de l'épidémie de COVID-19, le Groupe a identifié un impact significatif qui concerne le lancement du recrutement de l'étude de phase 2 pour son candidat médicament, PXL065 (qui fait partie du portefeuille DeuteRx acquis en 2018 et enregistré en immobilisations incorporelles), que la Société avait initialement prévue au cours du deuxième trimestre 2020 et est désormais anticipée au second semestre 2020. Les hypothèses de développement et de commercialisation du PXL065 ont été révisées en conséquence. Les tests de dépréciation mis à jour n'ont pas conduit à la comptabilisation d'une perte de valeur au cours des exercices présentés. Dans le cadre des tests de sensibilité (augmentation/diminution du taux de probabilité de réussite +/- 2 %, variation des ventes +/- 5 %, augmentation/diminution du taux d'actualisation +/- 1 %), le groupe n'a pas identifié de changement d'hypothèses clés pouvant entraîner une dépréciation, la valeur actuelle nette des flux de trésorerie liés à l'actif incorporel DeuteRx étant supérieure à la valeur comptable des actifs liés au projet. Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : un taux d'actualisation de 11 % ;

une projection de flux de trésorerie de 13 ans (aucune valeur finale n'a été prise en compte dans le test de dépréciation) qui repose sur :

o les prévisions à long terme

o les probabilités de réussite à partir de la phase 2 en vue d'une approbation pour la mise sur le marché POXEL Page 20 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 L'amortissement des immobilisations incorporelles liées à la licence commencera dès la génération d'avantages économiques. En raison des risques et incertitudes liés au processus de recherche et de développement, les six critères d'immobilisation ne sont pas réputés remplis pour aucun des projets de développement actuels. Par conséquent, la totalité des coûts encourus par le Groupe est comptabilisée en charges. Note 7 : Immobilisations corporelles VALEUR BRUTE Biens Installations et Matériel Mobilier Total Dont droit (montants en K€) immobiliers agencements informatique d'utilisation État de la situation financière au 31 décembre 2018 239 125 103 467 Impact de la 1ère application d'IFRS 16 1 698 3 8 1 709 1 709 Acquisition 43 13 10 28 94 43 Cession Transfert État de la situation financière au 30 juin 2019 -ajusté 1 741 254 135 139 2 269 1 752 État de la situation financière au 31 décembre 2019 2 363 254 156 142 2 914 2 374 Acquisition 180 123 9 75 387 207 Cession Transfert État de la situation financière au 30 juin 2020 2 543 377 164 217 3 301 2 581 AMORTISSEMENT État de la situation financière au 31 décembre 2018 47 81 43 170 Augmentation 159 14 22 1 196 159 Diminution État de la situation financière au 30 juin 2019 -ajusté 159 61 102 44 366 159 État de la situation financière au 31 décembre 2019 335 77 109 71 591 343 Augmentation 219 17 15 17 268 222 Diminution État de la situation financière au 30 juin 2020 554 94 124 88 859 565 VALEURS NETTES COMPTABLES Au 31 décembre 2018 192 44 60 296 Au 30 juin 2019 - ajusté 1 581 193 33 96 1 903 1 592 Au 31 décembre 2019 2 028 177 47 71 2 323 2 031 Au 30 juin 2020 1 990 283 41 129 2 442 2 016 Il n'y a pas eu de comptabilisation de dépréciation en application de la norme IAS 36 sur les périodes présentées. Note 8 : Autres actifs financiers non courants Les actifs financiers non courants sont constitués des éléments suivants : AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Part trésorerie du contrat de liquidité 105 356 Dépôts relatifs aux locations simples 130 121 Total autres actifs financiers non courants 234 477 POXEL Page 21 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Note 9 : Créances clients et autres créances Les créances clients (5 071 K€ en 2020 contre 6 593 K€ en 2019) correspondent à : 4 144 K€ de créances, correspondant à un paiement d'étape de 500 millions de yens (4,1 millions €) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma que Poxel est en droit de percevoir lors du dépôt de la JNDA pour l'Imeglimine.

914 K€ contre 6 519 K€ au 31 décembre 2019 de frais de recherches engagés dans le cadre de la phase III du programme TIMES pour l'Imeglimine au Japon, qui ont été refacturés à

Sumitomo Dainippon Pharma, et dont le montant est comptabilisé conformément au taux d'avancement du programme. Les autres créances se décomposent de la manière suivante : AUTRES CRÉANCES 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Crédit d'impôt recherche 1 500 4 372 Taxe sur la valeur ajoutée ou TVA 743 933 Fournisseurs débiteurs 1 024 1 682 Charges constatées d'avance 531 898 Autres créances fiscales 806 800 Avoirs à recevoir 186 397 Autres 16 25 Total autres créances 4 806 9 107 L'intégralité des autres actifs courants a une échéance inférieure à un an. Au 30 juin 2020, la créance de crédit d'impôt recherche est estimée sur la base de la recherche engagée cette date et éligible au crédit d'impôt recherche. Les charges constatées d'avance se rapportent à des dépenses courantes. Note 10 : Trésorerie et équivalents de trésorerie La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés ci-dessous : TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Comptes bancaires (liquidités) 26 122 18 161 Dépôts à terme 19 846 19 026 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 45 968 37 187 La trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières (voir note 14) s'élève à 28 957 K€ au 30 juin 2020 et à 27 446 K€ au 31 décembre 2019. POXEL Page 22 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Note 11 : Actifs et passifs financiers et effets sur le résultat Les actifs et passifs du Groupe sont évalués de la manière suivante pour chaque exercice : (montants en K€) 30 juin 2020 Valeur de l'état Juste valeur par Prêts et Dettes au coût de situation Juste valeur (3) le compte de créances (1) amorti (2) financière résultat Actifs financiers non courants 234 234 234 Clients et comptes rattachés 5 071 5 071 5 071 Autres créances 4 806 4 806 4 806 Trésorerie et équivalents de trésorerie 45 968 45 968 45 968 Total actifs financiers 56 080 56 080 45 968 10 111 Passifs financiers courants 1 131 1 131 1 131 Passif dérivé 965 965 965 Passifs financiers non courants 16 820 16 820 16 820 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 944 6 944 6 944 Total passifs financiers 25 860 25 860 965 24 895 (montants en K€) 31 déc 2019 Valeur de l'état Juste valeur par Prêts et Dettes au coût de situation Juste valeur (3) le compte de créances (1) amorti (2) financière résultat Actifs financiers non courants 477 477 477 Clients et comptes rattachés 6 593 6 593 6 593 Autres créances 9 107 9 107 9 107 Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 187 37 187 37 187 Total actifs financiers 53 365 53 365 37 187 16 178 Passifs financiers courants 8 941 8 941 8 941 Passif dérivé 1 766 1 766 1 766 Passifs financiers non courants 1 842 1 842 1 842 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 406 16 406 16 406 Total passifs financiers 28 955 28 955 1 766 27 188 La juste valeur des « prêts et créances » correspond à la valeur présentée dans l'état de la situation financière (valeur à la date de transaction, faisant l'objet d'un test de dépréciation à chaque date de clôture). La valeur comptable des dettes financières évaluées au coût amorti a été considérée comme une estimation raisonnable de la juste valeur. La juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de négociation (tels que la trésorerie disponible et les fonds du marché monétaire en trésorerie et équivalents de trésorerie) est déterminée sur la base des évaluations de la juste valeur de Niveau 1 et correspond à la valeur de marché des actifs. Note 12 : Capital Capital social émis Le capital social est établi à 569 430,46 € divisé en 28 471 523 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 € chacune, entièrement libérées, après prise en compte de l'évolution du capital au premier semestre 2020. Les changements apportés au capital au cours du premier semestre 2020 sont décrits à la Note 4. POXEL Page 23 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Distribution de dividendes Le Groupe n'a procédé à aucune distribution de dividendes pour les périodes présentées. Note 13 : Paiement fondé sur des actions Le Groupe a émis des bons de souscription d'actions, ou BSA, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, ou BSPCE, des stock-options, ou SO, ainsi que des actions de performance. Bons de souscription d'actions (BSA) Le tableau suivant résume les données relatives aux bons de souscription d'actions ainsi que les hypothèses retenues pour leur évaluation conformément à la norme IFRS 2 : Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération Nombre de Nombre de Nombre de bons Nombre de bons Nombre maximum Juste valeur de Juste valeur Échéance Prix d'exercice Durée Taux sans Valorisation Date d'attribution Type d'actions à l'action sous- Volatilité IFRS 2 à la date bons émis bons caducs exercés en circulation des bons (1) prévue (en €) (1) (2) d'exercice risque émettre jacente (1) d'attribution 5 juillet 2010 BSA administrateurs 4 500 0 4 500 0 0 3,33 € 1,50 € 5 ans 3,33 € 10 ans 45 % 3,5 % 135 20 fév 2013 BSA 31/10/2012 2 500 0 0 2 500 50 000 4,23 € 2,04 € 5 ans 4,00 € 10 ans 52 % 2,2 % 72 12 mars 2014 BSA 31/10/2012 2 500 0 0 2 500 50 000 8,00 € 5,16 € 4,5 ans 4,00 € 10 ans 55 % 1,8 % 228 8 janv 2015 BSA 25/07/2014 42 500 0 0 42 500 42 500 8,20 € 5,16 € 6 ans 4,00 € 10 ans 57 % 0,0 % 219 29 avril 2015 BSA 16/06/2015 42 500 0 0 42 500 42 500 13,57 € 6,77 € 6 ans 9,37 € 10 ans 57 % 0,0 % 288 7 mai 2015 BSA 16/06/2015 240 000 0 0 240 000 240 000 13,57 € 6,46 € 6 ans 9,62 € 10 ans 57 % 0,1 % 1 551 29 janv 2016 BSA 29/01/2016 42 500 0 0 42 500 42 500 9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53 % 0,2 % 121 29 janv 2016 BSA 29/01/2016 42 500 0 0 42 500 42 500 9,07 € 2,84 € 6 ans 9,05 € 10 ans 53 % 0,2 % 121 31 mars 2016 BSA 29/01/2016 42 500 0 0 42 500 42 500 12,23 € 5,19 € 6 ans 9,26 € 10 ans 53 % 0,0 % 220 27 janv 2017 BSA 27/01/2017 62 500 0 0 62 500 62 500 6,76 € 2,66 € 5,5 ans 7,17 € 10 ans 53 % 0,0 % 166 30 juin 2017 BSA 30/06/2017 25 000 0 0 25 000 25 000 6,61 € 2,64 € 5,5 ans 6,90 € 10 ans 53 % 0,0 % 66 25 janv 2018 BSA 2018 90 000 0 0 90 000 90 000 6,74 € 2,84 € 5,5 ans 6,60 € 10 ans 53 % 0,1 % 256 24 janv 2019 BSA 2019 120 000 0 0 120 000 120 000 5,16 € 0,00 € 5,5 ans 5,16 € 10 ans 53 % 0,0 % 14 fév 2020 BSA 2020 120 000 0 0 120 000 120 000 10,38 € 0,00 € 6 ans 10,77 € 10 ans 44 % 0,0 % Au 30 juin 2020 879 500 0 4 500 875 000 970 000 Les bons émis avant la division du nominal par 20, effective en mars 2014, sont convertibles en 20 actions ordinaires. Par conséquent, la juste valeur du sous-jacent, la juste valeur du bon et le prix d'exercice ont été ajustés en conséquence. Le prix d'exercice pour les attributions intervenues après l'introduction en Bourse est basé sur le cours moyen de l'action au cours des 20 jours précédant l'attribution. Les bons émis entre 2010 et 2019 sont entièrement acquis au 30 juin 2020. Les droits à exercice des bons émis en janvier 2020 sont immédiatement acquis. L'exercice des bons émis n'est pas soumis à une condition de performance. Il est soumis à une condition de présence. Tous les BSA ont été intégralement souscrits, à l'exception des BSA 2019 et des BSA 2020 dont la période de souscription est de 10 ans à compter de la date d'attribution. Ces plans sont qualifiés d'equity settled ». Le Groupe n'a pas d'engagement de rachat de ces instruments auprès des attributaires en cas de départ ou en cas de non-survenance d'un événement particulier. Stock options Le tableau suivant récapitule les données relatives aux plans d'options émis ainsi que les hypothèses utilisées pour l'évaluation de ces plans conformément à la norme IFRS 2 : POXEL Page 24 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération Nombre de Nombre de Nombre de stock Nombre maximum Juste valeur de Juste valeur Valorisation stock Nombre de stock Échéance Prix d'exercice Durée Taux sans Date d'attribution Type stock options options en d'actions à l'action sous- des stock Volatilité IFRS 2 à la date options options exercées prévue (en €) d'exercice risque caduques circulation émettre jacente options d'attribution émises 31 mars 2016 Stock Options 80 000 0 0 80 000 80 000 12,55 € 5,88 € 5,5 ans 12,55 € 10 ans 53 % 0,0 % 471 23 nov 2016 Stock Options 150 000 0 0 150 000 150 000 6,47 € 3,15 € 6 ans 6,47 € 10 ans 53 % 0,0 % 472 27 janv 2017 Stock Options 12 500 0 0 12 500 12 500 6,76 € 3,15 € 5,5 ans 6,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 39 27 janv 2017 Stock Options 185 000 61 679 123 321 0 0 6,76 € 3,27 € 6 ans 6,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 605 30 juin 2017 Stock Options 97 500 7 500 0 90 000 90 000 6,61 € 3,20 € 6 ans 6,61 € 10 ans 53 % 0,0 % 312 25 janv 2018 Stock Options 215 000 43 335 16 665 155 000 155 000 6,74 € 3,27 € 6 ans 6,79 € 10 ans 53 % 0,2 % 679 27 sept 2018 Stock Options 2018-2 130 000 0 0 130 000 130 000 6,82 € 3,31 € 6 ans 6,82 € 10 ans 53 % 0,1 % 430 24 janv 2019 Stock option 40 000 0 0 40 000 40 000 5,16 € 2,40 € 5,5 ans 5,16 € 10 ans 53 % 0,0 % 96 4 novembre 2019 Stock option 70 000 70 000 0 0 0 7,55 € 3,60 € 6 ans 7,76 € 10 ans 53 % 0,0 % 252 18 novembre 2019 Stock option 257 500 105 000 0 152 500 152 500 7,55 € 3,66 € 6 ans 7,04 € 10 ans 53 % 0,0 % 558 14 fév 2020 Stock option 2020-1 40 000 0 0 40 000 40 000 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 170 14 fév 2020 Stock option 2020-2 230 000 15 000 0 215 000 215 000 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 977 14 fév 2020 Stock option 2020-3 150 000 0 0 150 000 150 000 10,38 € 4,25 € 6 ans 10,26 € 10 ans 44 % 0,0 % 637 Au 30 juin 2020 1 657 500 302 514 139 986 1 215 000 1 215 000 Les stock-options émis en 2016 et 2017 sont entièrement acquis au 30 juin 2020. Les droits à exercice des stock-options émis en janvier 2018, 2019 et 2020 sont acquis : annuellement par tiers pour les stock-options attribués en 2018 et en 2019.

stock-options attribués en 2018 et en 2019. à la première date d'anniversaire de l'attribution pour les stock-options attribués par le Conseil d'administration en janvier 2019.

stock-options attribués par le Conseil d'administration en janvier 2019. immédiatement pour les stock-options2020-1.

stock-options2020-1. annuellement par tiers pour les stock-options2020-2 et 2020-3. L'exercice des stock-options émis est soumis à une condition de présence. Ces plans sont qualifiés « d'equity settled ». Le Groupe n'a pas d'engagement de rachat de ces instruments auprès des attributaires en cas de départ ou en cas de non-survenance d'un événement particulier. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) Le tableau suivant récapitule les données relatives aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ainsi que les hypothèses retenues pour leur évaluation conformément à la norme IFRS 2 : Hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul de la charge de rémunération Nombre de Nombre de Nombre de bons Nombre de bons Nombre maximum Juste valeur de Juste valeur Échéance Prix d'exercice Durée Taux sans Valorisation Date d'attribution Type d'actions à l'action sous- Volatilité IFRS 2 à la date bons émis bons caducs exercés en circulation des bons (1) prévue (en €) (1) d'exercice risque émettre jacente (1) d'attribution 20 juin 2010 BCE 10-06-2010-1 5 000 2 750 2 250 0 0 3,33 € 1,77 € 5 ans 2,50 € 10 ans 45 % 3,5 % 177 17 déc 2010 BCE 10-06-2010-2 3 000 0 3 000 0 0 3,33 € 1,72 € 4,5 ans 2,50 € 10 ans 45 % 3,73 % 103 20 sept 2011 BCE 10-06-2010-2 1 500 0 1 500 0 0 3,74 € 2,00 € 3,5 ans 2,50 € 10 ans 50 % 4,0 % 60 12 mars 2014 BCE 31-10-2012 5 000 0 2 300 2 700 54 000 8,00 € 5,58 € 4,5 ans 3,20 € 10 ans 55 % 1,80 % 558 29 juillet 2016 BSPCE 29-07-2016 45 000 45 000 0 0 7,53 € 3,30 € 5,5 ans 8,45 € 10 ans 53 % 0,00 % 99 31 mars 2017 BSPCE 31-03-2017 100 000 0 0 100 000 100 000 6,76 € 2,63 € 6 ans 5,91 € 10 ans 53 % 0,00 % 263 30 juin 2017 BSPCE 2017-2 177 500 15 000 1 666 160 834 160 834 6,61 € 3,04 € 6 ans 7,26 € 10 ans 53 % 0,00 % 532 21 sept 2017 BSPCE 2017-3 15 000 0 0 15 000 15 000 5,76 € 2,72 € 6 ans 6,01 € 10 ans 53 % 0,0 % 41 Au 30 juin 2020 352 000 62 750 10 716 278 534 329 834 Les bons émis avant la division du nominal par 20, effective en mars 2014, sont convertibles en 20 actions ordinaires. Par conséquent, la juste valeur sous-jacente, la juste valeur du bon et le prix d'exercice ont été ajustés afin d'en tenir compte. Le prix d'exercice pour les attributions intervenues après l'introduction en Bourse est basé sur le cours moyen de l'action au cours des 20 jours précédant l'attribution. Les droits à exercice pour l'ensemble des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont acquis annuellement à la date d'attribution par tranche d'un tiers. L'exercice des BSPCE n'est pas soumis à des conditions de performance. Toutefois, il existe une condition de présence au titre de laquelle le bénéficiaire doit toujours être un salarié ou un administrateur du Groupe. Ces plans sont qualifiés « d'equity settled » selon la norme IFRS 2. Le Groupe n'a pas d'obligation d'achat de ces instruments auprès des salariés en cas de départ ou en cas de non-survenance d'un événement particulier. POXEL Page 25 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Actions de performance Nombre Nombre Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre maximum d'actions de d'actions de Valeur de l'action Date d'attribution Type de performance de performance d'actions à performance performance de performance exercées en circulation émettre émises expirées 25 janv 2018 Actions de performance 126 500 35 791 50 761 39 948 39 948 6,74 € 24 janv 2019 Actions de performance 240 000 12 500 0 227 500 227 500 5,16 € 20 juin 2019 Actions de performance 3 600 0 0 3 600 3 600 5,00 € 25 septembre 2019 Actions de performance 65 000 0 0 65 000 65 000 7,76 € 29 janvier 2020 Actions de performance 370 000 3 500 0 366 500 366 500 10,84 € Au 30 juin 2020 805 100 51 791 50 761 702 548 702 548 Le 25 janvier 2018, le Conseil d'administration a attribué 126 500 actions de performance aux salariés. Le Conseil d'administration a attribué respectivement 240 000, 3 600 et 65 000 actions de performance aux salariés les 24 janvier 2019, 20 juin 2019 et 25 septembre 2019. Le 29 janvier 2020, le Conseil d'administration a attribué 370 000 actions de performance aux salariés. Pour les plans de janvier 2018 et 2019 et le plan de juin 2019, l'attribution définitive d'actions de performance est définie et réalisée annuellement, d'un tiers à chaque date anniversaire de l'attribution. Chaque tranche annuelle est soumise à une condition de présence et à trois conditions de performance, chacune d'entre elles conditionnant l'obtention d'un tiers de la tranche annuelle : deux conditions de performance annuelles non liées aux conditions de marché, de sorte que le nombre total d'actions livrées dépendra du niveau d'atteinte des conditions de chaque année. Pour chacune de ces conditions, la probabilité d'atteindre l'objectif a fait l'objet d'une estimation par la direction. La charge comptabilisée à ce titre en 2019 et 2020 est basée sur le nombre d'actions de performance qui devraient être définitivement attribuées par le Groupe. Ce chiffre a été défini sur la base de l'estimation de la direction.

une condition de performance annuelle liée à des conditions de marché et reflétée dans l'évaluation de la juste valeur. Pour le plan de septembre 2019, l'attribution définitive des actions de performance est définie par le biais de trois tranches. La première est basée sur une condition de présence et est acquise sur trois ans. La deuxième dépend de trois conditions de performance pour lesquelles la probabilité d'atteindre l'objectif a été estimée par la direction. La troisième est basée sur une condition de performance annuelle liée aux conditions du marché et reflétée dans l'évaluation de la juste valeur. Pour le plan de janvier 2020, l'attribution définitive d'actions de performance est définie par le biais de trois tranches : deux tranches avec des conditions de performance annuelles non liées aux conditions de marché, de sorte que le nombre total d'actions livrées dépendra du niveau d'atteinte de ces conditions. Pour chacune de ces conditions, la probabilité d'atteindre l'objectif a fait l'objet d'une estimation par la direction. La charge comptabilisée en tant que telle en 2020 est basée sur le nombre d'actions de performance qui devraient être définitivement attribuées par le Groupe. Ce chiffre a été défini sur la base de l'estimation de la direction.

une tranche avec une condition de performance annuelle liée à des conditions de marché et reflétée dans l'évaluation de la juste valeur. Le Conseil d'administration du 29 janvier 2020 a modifié les conditions de performance attachées à l'année 2020 du plan janvier 2018 et aux années 2020 et 2021 des plans janvier et juin 2019, en les alignant sur les conditions du plan 2020. Conformément à la norme IFRS 2.27 B43, cette modification POXEL Page 26 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, ses effets se traduisent par la comptabilisation de la juste valeur marginale, égale à la différence entre la juste valeur de l'instrument de capitaux propres modifié et la juste valeur de l'instrument de capitaux propres original, toutes deux évaluées à la date de modification de la transaction. Pour ces 5 plans, la juste valeur des options soumises aux conditions de marché a été déterminée à l'aide du modèle Monte Carlo. Les méthodes d'évaluation retenues pour estimer la juste valeur des actions de performance sont précisées ci-après : le prix de l'action utilisé est égal au cours de l'action à la date d'attribution (à l'exception de l'estimation de la juste valeur marginale des plans 2018 et 2019 décrits ci-dessus) ;

ci-dessus) ; le taux sans risque est déterminé à partir de la durée de vie moyenne des instruments ;

la volatilité a été déterminée sur la base d'un échantillon de sociétés cotées du secteur des biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la durée de vie de l'option. Ces plans sont qualifiés « d'equity settled ». Le Groupe n'a pas d'engagement de rachat de ces instruments auprès des salariés en cas de départ ou en cas de non-survenance d'un événement particulier. Ventilation des charges de rémunération comptabilisées selon la norme IFRS 2 pour les périodes closes les 30 juin 2019 et 2020 Valorisation IFRS Charge cumulée à la Charge liée à la Charge cumulée à la Charge liée à Charge cumulée Bons de souscription Nombre de bons fin de la période la période d'actions ou BSA en circulation 2 lors de close le période close le période close le close le 30 à la période close l'attribution 30 juin 2019 30 juin 2019 le 30 juin 2020 31 décembre 2018 juin 2020 BSA administrateurs 0 135 135 135 135 BSA 31/10/2012 2 500 72 72 72 72 BSA 31/10/2012 2 500 228 228 228 228 BSA 25/07/2014 42 500 219 219 219 219 BSA 16/06/2015 42 500 288 288 288 288 BSA 16/06/2015 240 000 1 551 1 551 1 551 1 551 BSA 29/01/2016 42 500 121 120 1 121 121 BSA 29/01/2016 42 500 121 120 1 121 121 BSA 29/01/2016 42 500 220 214 6 220 220 BSA 27/01/2017 62 500 166 166 166 166 BSA 30/06/2017 25 000 66 66 66 66 BSA 2018 90 000 256 234 20 256 256 BSA 2019 120 000 BSA 2020 120 000 Total - BSA 875 000 3 443 3 413 28 3 443 3 443 Bons de souscription de Valorisation IFRS Charge cumulée à la Charge liée à la Charge cumulée à la Charge liée à Charge cumulée Nombre de bons fin de la période la période Parts de Créateurs en circulation 2 lors de close le période close le période close le close le 30 à la période close d'Entreprise ou BSPCE l'attribution 30 juin 2019 30 juin 2019 le 30 juin 2020 31 décembre 2018 juin 2020 BCE 10-06-2010-1 0 177 177 177 177 BCE 10-06-2010-2 0 103 103 103 103 BCE 10-06-2010-2 0 60 60 60 60 BCE 31-10-2012 2 700 558 558 558 558 BSPCE 29-07-2016 0 99 99 99 99 BSPCE 31-03-2017 100 000 263 216 25 241 256 BSPCE 2017-2 160 834 532 393 73 466 29 524 BSPCE 2017-3 15 000 41 28 6 34 2 40 Total - BSPCE 278 534 1 832 1 634 104 1 738 31 1 817 POXEL Page 27 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Nombre de stock Valorisation IFRS Charge cumulée à la Charge liée à la Charge cumulée à la Charge liée à Charge cumulée fin de la période la période Stock options options en 2 lors de période close le période close le à la période close close le close le 30 circulation l'attribution 30 juin 2019 30 juin 2019 le 30 juin 2020 31 décembre 2018 juin 2020 Stock Options 80 000 471 471 471 471 Stock Options 150 000 472 425 26 451 472 Stock Options 12 500 39 39 39 39 Stock Options 0 605 525 41 566 403 Stock Options 90 000 312 234 43 277 17 312 Stock Options 155 000 679 383 112 495 35 537 Stock Options 2018-2 130 000 430 68 131 199 59 353 Stock Options 2019 40 000 96 41 41 6 96 Stock Options 2019 152 500 558 243 303 Stock Options 2019 0 252 -26 Stock Options 2020 40 000 170 170 170 Stock Options 2020 215 000 977 234 234 Stock Options 2020-2 150 000 637 163 163 Total - Stock Options 1 215 000 5 698 2 146 394 2 540 902 3 554 Nombre d'actions Valorisation IFRS Charge cumulée à la Charge liée à la Charge cumulée à la Charge liée à Charge cumulée fin de la période la période Actions de performance de performance 2 lors de période close le période close le à la période close close le close le 30 en circulation l'attribution 30 juin 2019 30 juin 2019 le 30 juin 2020 31 décembre 2018 juin 2020 Actions gratuites 39 948 474 291 87 378 36 487 Actions gratuites 227 500 664 129 129 156 432 Actions gratuites 3 600 13 3 6 Actions gratuites 65 000 449 105 157 Actions gratuites 366 500 2 611 547 547 Total - Actions gratuites 702 548 4 210 291 216 507 847 1 629 Total IFRS 2 : Valorisation IFRS Charge cumulée à la Charge liée à la Charge cumulée à la Charge liée à Charge cumulée Nombre de bons fin de la période la période 2 lors de période close le période close le à la période close en circulation close le close le 30 l'attribution 30 juin 2019 30 juin 2019 le 30 juin 2020 31 décembre 2018 juin 2020 Total IFRS 2 3 071 082 15 184 7 485 742 8 228 1 780 10 443 La charge de ces éléments de rémunération basée sur les actions s'élève à 1 780 K€ (708 K€ au poste Recherche et développement » et 1 072 K€ au poste « Frais généraux et administratifs » respectivement) pour la période close le 30 juin 2020 contre 742 K€ (358 K€ au poste « Recherche et développement » et 384 K€ au poste « Frais généraux et administratifs » respectivement) pour la période close le 30 juin 2019. POXEL Page 28 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Note 14 : Emprunts et dettes financières EMPRUNTS ET PASSIFS FINANCIERS (montants en K€) 30 juin 2020 31 déc 2019 Avances remboursables 63 62 Dette financière IPF 15 060 Dette locative 1 697 1 780 Passifs financiers - part non courante 16 820 1 842 Avances remboursables 303 297 Prêt US 117 Dette IPF 284 5 528 Dette locative 428 329 Passifs dérivés 965 1 766 Contrat Roivant 2 782 Agios 5 Passifs financiers - Part courante 2 096 10 708 Total passifs financiers 18 916 12 549 Ventilation des dettes financières par échéance Les échéances des dettes financières sont présentées ci-dessous pour 2019 et 2020 : PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 30 juin 2020 (montants en K€) Montant brut Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Dette financière IPF 15 344 284 15 060 Prêt US 117 117 Dette locative 2 125 428 1 360 336 Passifs dérivés 965 965 Avances remboursables 365 303 63 Total passifs financiers 18 916 2 096 16 483 336 PASSIFS COURANTS ET NON COURANTS 31 déc 2019 (montants en K€) Montant brut Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Dette financière IPF 5 528 5 528 Contrat Roivant 2 782 2 782 Dette locative 2 109 329 1 365 415 Passifs dérivés 1 766 1 766 Avances remboursables 359 297 62 Agios 5 5 Total passifs financiers 12 549 10 707 1 427 415 POXEL Page 29 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 14.1 Dette financière IPF Dette IPF - Dette IPF - Total dette IPF (montants en K€) Tranche A Tranche B Au 31 décembre 2019 5 528 5 528 Augmentation 10 000 10 000 Passif dérivé à la date de lancement -251 -251 Frais de transaction -150 -150 Intérêts capitalisés 66 51 117 Intérêts payés 215 164 379 Effet de la désactualisation 120 44 165 Intérêts payés -280 -164 -444 Au 30 juin 2020 5 650 9 694 15 344 En mars 2020, le Groupe a emprunté 10 millions € au titre de la deuxième tranche du Venture Loan d'IPF et émis des bons de souscription en faveur d'IPF pour l'achat de 209 967 actions ordinaires au prix d'exercice de 7,14 €. Le Groupe a engagé 150 K€ de frais de transaction dont des honoraires juridiques et de conseils. Ces frais ont été inclus dans la détermination de l'amortissement de l'emprunt selon la méthode du coût amorti. Après prise en compte des frais de transaction et de la décote liée aux bons de souscription de la deuxième tranche (251 K€), le taux d'intérêt effectif de l'obligation est de 9,97 %. Pour la Tranche A et après analyse des bons selon les dispositions de la norme IAS 32, aucune composante « fonds propres » n'a été identifiée, puisque la formule de conversion dépend d'un mécanisme d'ajustement basé sur la valeur de l'action. En conséquence, les bons sont qualifiés de passif dérivé comptabilisé à leur juste valeur à la date d'émission. Par la suite, à chaque clôture, la variation de juste valeur est comptabilisée en résultat financier. La juste valeur des bons a été déterminée à l'aide du modèle Black&Scholes. Les méthodes d'évaluation utilisées pour estimer la juste valeur des bons sont présentées ci-dessous : le cours de l'action est basé sur le cours de clôture publié des actions ordinaires ;

le taux sans risque est déterminé sur la base du rendement des obligations d'État françaises sur une durée égale à l'échéance des bons ;

la volatilité est déterminée sur la base d'un échantillon de sociétés cotées du secteur des biotechnologies, à la date de souscription des instruments et sur une période équivalente à la durée de vie de l'option.

Les principales hypothèses sont les suivantes :

Durée prévue : 2,9 ans.

Volatilité : 43,5 %

Taux sans risque : 0 % POXEL Page 30 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Au 30 juin 2020 : Pour la Tranche A, le passif dérivé s'élevait à 529 K€ contre 1 718 K€ au 31 décembre 2019. La baisse de la juste valeur sur la période s'élève à 1 189 K€.

Pour la Tranche B, le passif dérivé s'élevait à 436 K€ contre 251 K€ à la date de tirage. La hausse de la juste valeur sur la période s'élève à 185 K€. Par ailleurs, le Groupe est soumis aux covenants suivants : Ratio d'endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d'endettement inférieur à 50 %. Ce Ratio d'endettement est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation boursière du Groupe.

Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum selon le plus élevé entre dix millions d'euros et la somme du service de dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre de ses opérations, pour les 6 prochains mois. Le non-respect de l'un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la dette deviendrait immédiatement exigible. Au 30 juin 2020, le Groupe respectait les covenants visés ci-dessus. 14.2 Avances remboursables Le tableau ci-dessous présente les variations des avances conditionnées : Imeglimine (montants en K€) (nouvelle formule) Au 31 décembre 2018 577 (+) Encaissement (-) Remboursement -98 Subventions Charges financières 11 Autres mouvements Au 30 juin 2019 490 Au 31 décembre 2019 359 (+) Encaissement (-) Remboursement Subventions Charges financières 6 Autres mouvements Au 30 juin 2020 365 En mars 2020, la société a été autorisée par Bpifrance Financement à reporter de six mois le remboursement de l'avance remboursable, en raison de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, aucun paiement n'a été effectué au premier semestre 2020. POXEL Page 31 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Ventilation des avances conditionnées et subventions par échéance (Montants en K€) Imeglimine (nouvelle formule) Au 30 juin 2020 365 Part à moins d'un an 303 Part d'1 à 5 ans 63 Part à plus de 5 ans (Montants en K€) Imeglimine (nouvelle formule) Au 31 décembre 2019 359 Part à moins d'un an 297 Part d'1 à 5 ans 62 Part à plus de 5 ans Le Groupe n'a pas obtenu de nouvelles avances remboursables au cours du 1er semestre 2020 ni reçu de versements complémentaires au titre des avances existantes. 14.3 Dette locative Dette locative Au 1er janvier 2019 1 709 Augmentation 665 Diminution -266 Au 31 décembre 2019 2 109 Au 31 décembre 2019 2 109 Augmentation 199 Diminution -182 Au 30 juin 2020 2 125 En 2020, le groupe a loué un espace supplémentaire au Japon. La moyenne pondérée du taux d'emprunt marginal appliquée par le Groupe à ce contrat était de 2,5 %. POXEL Page 32 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 14.4 Obligation de participation au financement du programme de développement de Roivant Au 31 décembre 2018 13 646 Encaissement Remboursement -5 408 Au 30 juin 2019 8 238 Au 31 décembre 2019 2 782 Encaissement Écart de conversion de change Remboursement -2 782 Au 30 juin 2020 Dans le cadre du contrat Roivant Sciences, le Groupe a reçu un versement initial de 35 millions de dollars et s'est par ailleurs engagé à contribuer au financement du développement de l'Imeglimine aux États-Unis et en Europe à hauteur de 25 millions de dollars. La part du versement initial ayant pour contrepartie l'obligation de participation au financement du programme de développement de Roivant a été traitée comme un passif financier, qui a été entièrement remboursé au premier semestre 2020. 14.5 Autre dette financière En mai 2020, Poxel Inc a reçu un prêt dans le cadre du « Paycheck Protection Program » pour un montant de 131 000 dollars (117 K€). Le Paycheck Protection Program (programme de protection des salaires) est un prêt destiné à fournir un soutien direct aux petites entreprises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Note 15 : Avantages du personnel Les obligations au titre des avantages au personnel comprennent la provision pour régime à prestations définies, évaluée à partir des dispositions stipulées dans les conventions collectives applicables, à savoir la convention collective de l'industrie pharmaceutique française. Cet engagement ne s'applique qu'aux salariés assujettis au droit français. Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation des prestations de retraite sont les suivantes : Hypothèses actuarielles 30 juin 2020 31 déc 2019 Âge de départ à la retraite Départ volontaire à 65/67 ans Convention collective Industrie pharmaceutique Taux d'actualisation (IBoxx Corporates AA) 0,86 % 0,77 % Table de mortalité INSEE 2017 INSEE 2017 Taux de revalorisation des salaires 2 % 2 % Taux de turn-over Faible Faible Taux de charges sociales 50 % 50 % POXEL Page 33 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Les variations de l'obligation au titre des prestations projetées pour les périodes présentées sont les suivantes : ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL montants en K€ Avantages du personnel Au 31 décembre 2019 375 Coût des services passés 50 Coût financiers 1 Écarts actuariels 66 Au 30 juin 2020 493 Note 16 : Provisions Non courantes Le 30 juin 2020, le Groupe a constitué des provisions au titre des cotisations sociales pour un montant de 150 K€ (contre 94 K€ au 31 décembre 2019). Ces cotisations se rapportent aux actions de performance attribuées en 2019 et 2020. Elles seront exigibles dès l'acquisition définitive des actions de performance. Courantes Le Groupe peut être impliqué dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires dans le cours normal de son activité. Une provision est comptabilisée par le Groupe dès lors qu'il est probable que l'issue du litige entraîne une charge pour le Groupe. Le 30 juin 2020, aucune provision n'est comptabilisée. Note 17 : Fournisseurs et autres passifs courants 17.1. Dettes fournisseurs DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES COMPTES RATTACHÉS 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Dettes fournisseurs 3 111 10 223 Factures non parvenues 3 832 6 183 Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 944 16 406 Aucune actualisation n'a été appliquée aux dettes fournisseurs et comptes rattachés dans la mesure où les montants n'avaient pas d'échéance supérieure à un an à la fin de l'exercice en cours. POXEL Page 34 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 17.2 Dettes fiscales et sociales Les dettes fiscales et sociales sont présentées ci-dessous : DETTES FISCALES ET SOCIALES 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Personnel et comptes rattachés 705 1 452 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 740 615 Autres impôts, taxes et versements assimilés 189 54 Total dettes fiscales et sociales et autres dettes courantes 2 634 2 120 17.3. Passifs sur contrats Les passifs sur contrats sont présentés ci-dessous : AUTRES PASSIFS COURANTS 30 juin 2020 31 déc 2019 (montants en K€) Produits différés - paiement initial du Contrat Sumitomo 91 738 Autres / Acomptes reçus 628 878 Total des passifs sur contrats 719 1 616 Les produits différés correspondent au paiement initial reçu dans le cadre du contrat Sumitomo Dainippon Pharma, qui est comptabilisé en fonction du taux d'avancement du programme TIMES de phase III pour l'Imeglimine au Japon (voir note 18). En 2019, les acomptes reçus correspondent à la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des avances versées par le Groupe à un CRO dans le cadre du programme TIMES de phase III pour l'Imeglimine au Japon. Au 30 juin 2020, ces avances ont été intégralement remboursées. Les autres passifs comprennent les redevances que Merck Serono est en droit de percevoir au titre de l'application du contrat conclu avec Merck Serono pour le contrat de partenariat avec Sumitomo. Note 18 : Chiffre d'affaires Pour le semestre clos le 30 juin 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES 30 juin 2020 30 juin 2019 (montants en K€) ajusté Contrat Sumitomo 6 359 18 909 Autre contrat 13 255 Total chiffre d'affaires 6 372 19 164 Au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires était principalement lié au contrat signé avec Sumitomo Dainippon Pharma en 2017. Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires comprend une partie du paiement initial de 36 millions € reçu de Sumitomo Dainippon Pharma en 2017, ainsi que les coûts résiduels de la phase 3 du programme d'Imeglimine au Japon encourus au cours du premier semestre 2020 qui ont été refacturés à Sumitomo Dainippon Pharma. La part du paiement initial et les coûts refacturés de la phase 3 du programme POXEL Page 35 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 d'Imeglimine ont été comptabilisés sur la base du pourcentage comptable d'avancement de ce programme. Le chiffre d'affaires comprend également un paiement d'étape de 500 millions de yens (4 144 millions €) que Poxel est en droit de percevoir de la part de Sumitomo Dainippon Pharma lors du dépôt du dossier d'enregistrement (J-NDA) auprès de l'Agence Japonaise des Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux (PMDA)pour l'Imeglimine. Le dépôt a été effectué le 30 juillet 2020 et comptabilisé au deuxième trimestre 2020 conformément à la norme comptable IFRS 15. Outre ces produits découlant des licences, les produits d'exploitation comprennent également les subventions présentées dans le tableau ci-dessus, comptabilisées comme un crédit au titre des frais de recherche et développement. En application de la norme IFRS 15, le Groupe a porté des jugements significatifs dans les domaines suivants : Évaluation afin de savoir si l'estimation des contreparties variables doit être limitée Selon la norme IFRS 15, le montant estimé des contreparties variables ne doit être pris en compte dans le prix de transaction que s'il est hautement probable qu'il n'y aura pas d'inversion significative du chiffre d'affaires comptabilisé lorsque la part contingente sera levée. Le groupe peut prétendre à de futurs paiements d'étape et réglementaires, qui sont conditionnés aux résultats favorables des essais cliniques et à l'obtention d'autorisations de mise sur le marché de la part des autorités réglementaires. l'exception du paiement d'étape de Sumitomo Dainippon Pharma dû lors du dépôt de la JNDA pour l'Imeglimine, qui est considéré comme hautement probable et donc intégralement comptabilisé en chiffre d'affaires au 30 juin 2020, le Groupe a considéré que ces paiements futurs ne répondaient pas au critère de seuil hautement probable requis par la norme IFRS 15 et, de ce fait, devaient être exclus du prix de transaction. En effet, la probabilité d'atteindre ces conditions se rapporte à des facteurs qui échappent à l'influence du Groupe et que son expérience historique n'a pas de valeur prédictive. Par conséquent, seul le paiement d'étape de 500 millions de yens (4,1 millions €) de Sumitomo Dainippon Pharma au titre du dépôt de la JNDA pour l'Imeglimine a été comptabilisé en chiffre d'affaires au 30 juin 2020. Aucun revenu n'a été comptabilisé pour les autres paiements éventuels. Évaluation pour savoir si les contreparties variables doivent être allouées à une seule obligation de performance spécifique Une contrepartie variable doit être allouée directement à une obligation de performance spécifique si la variabilité se rapporte aux efforts de l'entité pour satisfaire l'obligation de performance spécifique, ou à un résultat spécifique découlant de la satisfaction de cette obligation de performance, et uniquement si cette allocation est cohérente avec l'objectif général d'allocation édicté par la norme. Le Groupe peut prétendre au remboursement des coûts de sous-traitance externe engagés pour la prestation de service R&D rendue à Sumitomo. Le remboursement des frais a été entièrement affecté au service R&D. Le Groupe considère que cette répartition est conforme à l'objectif général d'allocation de la norme, après prise en compte de toutes les contreparties fixes et variables et de toutes les obligations de performance prévues au contrat. Estimation du prix de vente individuel de chaque obligation de performance Lorsqu'un contrat englobe plusieurs obligations de performance, le prix de la transaction doit être alloué à la performance proportionnellement aux prix de vente individuels respectifs (sauf dans les circonstances particulières susvisées). Le prix de vente individuel est le prix auquel le Groupe aurait vendu l'actif ou le service dans le cadre d'une transaction séparée. Par exemple, le Groupe a alloué la POXEL Page 36 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 part fixe du prix de la transaction avec Sumitomo (qui inclut le paiement initial) à la licence et au service proportionnellement à leurs prix de vente individuels. Ces prix de vente individuels ne sont pas directement observables et ont donc été estimés comme suit : pour la composante service, le prix de vente individuel est déterminé comme le coût attendu (y compris les coûts internes et de sous-traitance) majoré d'une marge conforme à celle qu'aurait attendu un CRO indépendant pour des services similaires (essais cliniques).

sous-traitance) majoré d'une marge conforme à celle qu'aurait attendu un CRO indépendant pour des services similaires (essais cliniques). Pour la composante licence, le prix de vente individuel est estimé à l'aide d'une approche par les flux de trésorerie actualisés. Les éléments qui entrent dans l'estimation par les flux de trésorerie actualisés incluent : la probabilité de réussite des essais cliniques de phase III et d'obtention des autorisations réglementaires, les volumes et prix de ventes des médicaments, les taux de redevances, les paiements initiaux et paiements d'étape, ainsi que le taux d'actualisation. Ces éléments entrants sont corroborés par des données observables, notamment : les rapports d'analystes de marché qui ont divulgué les hypothèses qu'ils ont employées dans la réalisation d'une évaluation par les flux de trésorerie actualisés de la franchise du Groupe en Asie, une étude indépendante sur les taux de réussite historiques des développements cliniques, une étude de marché indépendante portant sur l'Imeglimine, les dispositions du contrat conclu entre Poxel et Roivant (qui, en comparaison avec l'accord conclu avec Sumitomo, est une vente de licence distincte pour le même médicament, la même indication et un territoire différent) et des informations publiées par d'autres sociétés de biotechnologie concernant les dispositions de leurs contrats de licence. Traitement comptable du contrat Roivant : Le 9 février 2018, le Groupe a conclu avec Roivant Sciences GmbH (« Roivant ») un contrat exclusif portant sur le développement et la commercialisation de l'Imeglimine, candidat médicament par voie orale développé par le Groupe pour le traitement du diabète de type 2, aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays non couverts par le partenariat conclu entre le Groupe et Sumitomo Dainippon Pharma portant sur l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Ce contrat s'analyse comme une cession de licence exclusive pour l'Imeglimine à Roivant. Aucune autre obligation de performance n'a été identifiée. Le prix du contrat à la date de transaction a été évalué à 10 millions de dollars et comptabilisé en chiffre d'affaires à la date d'octroi de la licence. Ce prix se compose d'un paiement fixe non remboursable de 35 millions de dollars, net d'un montant de 25 millions de dollars consenti par la Société sous la forme d'un engagement ferme à participer au financement du programme de développement de Roivant. La part du versement initial relative au financement du programme de recherche de Roivant a été traitée comme un passif financier et a été entièrement remboursée au 30 juin 2020. Le contrat de licence prévoit également le versement par Roivant de paiements d'étape soumis à des conditions de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances basées sur les ventes d'Imeglimine dans les territoires concédés. Ces paiements entrent dans la catégorie des contreparties variables rémunérant le transfert de licence du Groupe à Roivant. Les paiements d'étapes basés sur des étapes de développement et réglementaires n'étant pas considérés comme hautement probables au 30 juin 2020, aucun chiffre d'affaires n'a été constaté à ce titre en 2020. Ces paiements seront considérés comme hautement probables lorsque le développement de l'Imeglimine sera suffisamment avancé pour atteindre les étapes techniques et réglementaires définies. POXEL Page 37 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Les paiements d'étape basés sur un niveau de ventes ainsi que les redevances assises sur les ventes de l'Imeglimine bénéficient de l'exception prévue par la norme IFRS 15 relative aux redevances tirées des licences de propriété intellectuelle. Les paiements et redevances seront comptabilisés en produits au fur et à mesure qu'ils sont exigibles, en fonction des ventes réalisées par Roivant. Traitement comptable du contrat Sumitomo : En octobre 2017, le Groupe a signé un contrat de partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma, au terme duquel les deux sociétés co-développeront l'Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Sumitomo Dainippon Pharma financera les coûts de développement de phase III et les coûts de commercialisation. Ce contrat prévoit les paiements suivants : un paiement initial de 36 031 K€, qui a été perçu en décembre 2017 et n'est pas remboursable ;

le remboursement des coûts de développement externes engagés dans le cadre des essais cliniques de phase III, selon les conditions fixées dans le contrat ;

les paiements d'étape réglementaires et basés sur les ventes ; et

les redevances basées sur les ventes. Le Groupe a déterminé que le contrat comprend deux obligations de performance distinctes : Concession de licence : l'obligation de performance est satisfaite immédiatement pour la licence, car il s'agit d'une licence statique.

Co-développement : l'obligation de performance est satisfaite au fil du temps. La nature de l'obligation de performance consiste à fournir des services de développement, principalement composés d'essais cliniques de phase III. L'avancement est mesuré par le ratio des coûts encourus sur le total des coûts à l'achèvement estimés, qui inclut les coûts directs internes et externes nécessaires pour exécuter l'obligation de développement. Le prix de transaction se compose du paiement initial et du remboursement des coûts externes spécifiés. Les futurs paiements d'étapes réglementaires seront inclus dans le prix de transaction à mesure qu'ils deviennent hautement probables (sous réserve qu'ils le deviennent). Les paiements d'étape et redevances basés sur les ventes seront comptabilisés si et à mesure que les ventes d'Imeglimine ont lieu. Le Groupe a réparti le prix de transaction entre les deux obligations de performance de la manière suivante : le remboursement des coûts de R&D externes a été affecté à l'obligation de performance au titre du co-développement, car elle est soumise à la condition du coût réellement encouru par le Groupe dans l'exécution de cette obligation de performance, conformément à la norme IFRS 15.85 ;

co-développement, car elle est soumise à la condition du coût réellement encouru par le Groupe dans l'exécution de cette obligation de performance, conformément à la norme IFRS 15.85 ; le paiement initial a été alloué en fonction des prix de vente individuels de chaque obligation de performance. Les prix de vente individuels ont été estimés par recours aux éléments observables. Au 30 juin 2020, le montant total des obligations de performance restant à exécuter est estimé à 493 K€, contre 4 040 K€ à fin 2019 et concerne principalement les services de R&D au titre du contrat Sumitomo. Ces montants ne tiennent pas compte des futurs paiements d'étape et redevances. Le contrat de licence prévoit également le versement par Sumitomo de paiements d'étape soumis à des conditions de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances basées POXEL Page 38 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 sur les ventes d'Imeglimine dans les territoires concédés. Ces paiements entrent dans la catégorie des contreparties variables rémunérant le transfert de licence du Groupe à Sumitomo. Au 30 juin 2020, un paiement d'étape de 500 millions de yens (4 144 millions €) que Poxel est en droit de recevoir de Sumitomo Dainippon Pharma lors du dépôt du dossier d'enregistrement (J-NDA) auprès de l'Agence Japonaise des Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux (PMDA) pour l'Imeglimine a été reconnu en chiffre d'affaires ;

(J-NDA) auprès de l'Agence Japonaise des Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux (PMDA) pour l'Imeglimine a été reconnu en chiffre d'affaires ; Aucun autre paiement d'étape basé sur des étapes de développement et réglementaires futures n'est considéré comme hautement probable au 30 juin 2020, aucun chiffre d'affaires n'a été constaté à ce titre en 2020. Ces paiements seront considérés comme hautement probables lorsque le développement de l'Imeglimine sera suffisamment avancé pour atteindre les étapes techniques et réglementaires définies.

Les paiements d'étape basés sur un niveau de ventes ainsi que les redevances assises sur les ventes de l'Imeglimine bénéficient de l'exception prévue par la norme IFRS 15 relative aux redevances tirées des licences de propriété intellectuelle. Les paiements et redevances seront comptabilisés en produits au fur et à mesure qu'ils sont exigibles, en fonction des ventes réalisées par Sumitomo Dainippon Pharma. Note 19 : Charges d'exploitation 19.1 Frais de recherche et développement Pour le semestre clos le 30 juin 2020 : FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 30 juin 2020 30 juin 2019 (montants en K€) ajusté Sous-traitance, études et recherches (1) 9 007 21 749 Charges de personnel 3 011 2 139 Paiements fondés sur des actions (2) 708 358 Déplacements et évènements 162 316 Honoraires propriété intellectuelle 191 50 Frais professionnels 914 984 Autres 87 145 Frais de recherche et développement (hors subventions reçues) 14 080 25 742 Crédit d'impôt recherche 1 500 1 578 Subventions classées en réduction des dépenses de recherche et développement 1 500 1 578 Les frais de recherche et développement concernent principalement les études et les essais cliniques pour l'Imeglimine, le PXL770 et le PXL065. Le Groupe a mené ses études par le biais de son réseau de prestataires de services sous-traitants. La rémunération de ces contrats constitue la majorité de ses charges de recherche opérationnelles. Elles comprennent également les redevances que Merck Serono est en droit de percevoir au titre de l'application du contrat conclu avec Merck Serono pour le contrat de partenariat avec Sumitomo. Renvoi à la note 13 POXEL Page 39 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 La réduction des coûts de sous-traitance provient principalement du programme TIMES au Japon, pour lequel des charges de 0,6 million € ont été encourues au cours du premier semestre 2020, contre 17,8 millions € pour le premier semestre 2019. 19.2 Frais généraux et administratifs Pour le semestre clos le 30 juin 2020 : FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 30 juin 2020 30 juin 2019 (montants en K€) ajusté Frais professionnels 1 621 1 818 Charges de personnel 1 976 1 369 Paiements fondés sur des actions 1 072 383 Déplacements et évènements 219 482 Autres 1 094 817 Frais généraux et administratifs 5 983 4 868 L'augmentation des charges de personnel et des charges de paiements fondés sur des actions provient essentiellement du développement continu du Groupe en France et dans ses filiales. Note 20 : Salariés L'effectif moyen du Groupe au cours des périodes closes les 30 juin 2019 et 2020 était le suivant : Effectifs moyens 30 juin 2020 30 juin 2019 Cadres 50 43 Non cadres 1 1 Total effectifs moyens 51 44 Note 21 : Résultat financier Pour le semestre clos le 30 juin 2020 : RÉSULTAT FINANCIER 30 juin 2020 30 juin 2019 ajusté (montants en K€) Variation de la juste valeur du passif dérivé IPF 1 004 Autres charges financières -708 -26 Produits financiers 323 116 (Pertes) et gains de change -371 -19 Résultat financier 249 71 Le résultat financier aux 30 juin 2019 et 2020 est principalement composé : des produits financiers correspondant aux produits des placements financiers (298 K€ en 2020 contre 116 K€ en 2019) et la variation de juste valeur des instruments dérivés (1 004 K€ en

2020) ;

2020) ; des gains et pertes de change, liés aux taux de change du yen et du dollar ; POXEL Page 40 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 des autres charges financières qui correspondent principalement : aux intérêts sur la dette IPF (660 K€ en 2020 contre 0 € en 2019) ; aux intérêts sur la dette locative (26 K€ en 2020 contre 14 K€ en 2019). Note 22 : Impôts sur les bénéfices Au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôts différés actifs au titre de ses déficits fiscaux reportables. Compte tenu de son stade de développement, le Groupe considère ne pas être en mesure de réaliser de projections de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces déficits fiscaux non utilisés pourraient être imputés. Le montant des déficits fiscaux reportables cumulés depuis le lancement s'élève à 130 818 K€ au 31 décembre 2019. Au 30 juin 2020, le Groupe a comptabilisé une charge fiscale de 118 K€ liée à Poxel Inc. Note 23 : Résultat par action Pour le semestre clos le 30 juin 2020 : RÉSULTAT PAR ACTION 30 juin 2020 30 juin 2019 ajusté Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 26 557 749 25 896 723 Résultat net de la période (en K€) -12 060 -9 798 Résultat de base par action (€/action) - 0,45 - 0,38 Résultat dilué par action (€/action) - 0,45 - 0,38 Résultat de base par action Le résultat par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Résultat dilué par action Le résultat dilué par action se base sur un nombre moyen d'actions en circulation ajusté du nombre moyen pondéré d'actions qui résulterait de l'exercice de tous les instruments potentiellement dilutifs, savoir les bons de souscriptions d'actions (BSA), les stock-options (SO), les bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et les actions de performance. Ces instruments sont considérés comme anti dilutifs en 2019 et 2020, car ils induisent une augmentation du résultat par action. Par conséquent, la perte diluée par action aux 30 juin 2019 et 2020 est identique à la perte de base par action. POXEL Page 41 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Note 24 : Parties liées Aucun avantage postérieur à l'emploi n'est accordé aux membres du conseil d'administration. RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX 30 juin 2020 30 juin 2019 (montants en K€) Rémunération fixe due 225 190 Rémunération variable due 77 88 Avantages en nature 7 4 Charges patronales 112 70 Jetons de présence-conseil d'administration 220 209 Paiements fondés sur des actions 170 148 Honoraires de conseil 4 7 TOTAL 814 714 Les modalités d'évaluation de l'avantage relatif aux paiements fondés sur des actions sont présentées à la note 13. Note 25 : Engagements Il n'y a pas eu de changement significatif des engagements depuis le 31 décembre 2019. 25.1 Engagement au titre du contrat avec Merck Serono à la création du Groupe Le 23 avril 2019, le Groupe a été notifié par courrier daté du 19 avril 2019 que Merck Serono avait engagé une procédure d'arbitrage afin de résoudre la différence d'interprétation du contrat existant entre le Groupe et Merck Serono. Dans le cadre de l'application du contrat avec Merck Serono à l'accord de partenariat signé avec Roivant en février 2018, le Groupe et Merck Serono ont une interprétation différente de la base de calcul des revenus de Poxel devant être soumis à redevances. En avril 2019, le Groupe a été informé que Merck Serono avait engagé une procédure d'arbitrage afin de résoudre cette différence d'interprétation. En outre, en septembre 2019, dans le contexte de la procédure d'arbitrage, le Groupe a reçu la requête de Merck Serono. En novembre 2019, le Groupe a déposé l'exposé de sa défense et sa demande reconventionnelle. En 2020, les procédures d'arbitrage ont été retardées en raison de la pandémie de Covid-19. Après analyse de ces éléments avec ses conseils, le Groupe considère toujours que son mode de calcul des revenus soumis à redevances est justifié par des arguments juridiques solidement étayés et que la probabilité d'être tenu de payer plus que le montant dont il s'est déjà acquitté (1,2 million €) est faible. 25.2 Obligation au titre de la dette IPF En novembre 2019, le Groupe a conclu un emprunt obligataire avec IPF Partners, correspondant à un financement complémentaire sous la forme de trois tranches obligataires distinctes à concurrence d'un montant total d'emprunt de 30 millions d'euros. Y sont associés des bons de souscription d'actions ordinaires de la Société pour un montant allant jusqu'à 4,5 millions d'euros. Les obligations contiennent des covenants financiers et des sûretés usuelles. POXEL Page 42 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 Des sûretés usuelles sont octroyées au profit des porteurs d'obligations, y compris un nantissement sur certains droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, le Groupe est soumis aux covenants suivants : Ratio d'endettement : le Groupe doit conserver un Ratio d'endettement inférieur à 50 %. Ce Ratio d'endettement est mesuré par le rapport du total de la dette nette sur la valeur de la capitalisation boursière du Groupe.

Gestion de trésorerie : le Groupe doit maintenir une position de trésorerie minimum correspondant au montant le plus élevé entre dix millions d'euros et la somme du service de dette consolidée du Groupe ainsi que le montant de trésorerie nécessaire à la gestion du Groupe dans le cadre de ses opérations, pour les 6 prochains mois. Le non-respect de l'un de ces covenants constituerait un cas de défaut. Dans une telle situation, la dette deviendrait immédiatement exigible. Au 30 juin 2020, le Groupe respectait les covenants décrits ci-dessus. Note 26 : Changement de méthode comptable relative au traitement comptable du contrat Sumitomo En 2019, un examen des principes comptables de la Société a conduit à un changement de méthode d'allocation du prix de transaction du contrat Sumitomo, afin de s'aligner sur la méthode préférentielle qui est apparue dans le secteur des biotechnologies depuis l'adoption par anticipation de la norme IFRS 15 par la Société en 2017. Cet examen a conduit à un changement dans la méthode comptable d'attribution du prix de transaction applicable au contrat Sumitomo, repris en détail dans les états financiers du 31 décembre 2019. POXEL Page 43 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 AJUSTEMENT DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019 POXEL 30 juin 2019 Ajustements 30 juin 2019 publié ajusté Etat du résultat global K€ K€ K€ Chiffre d'affaires 23 169 -4 005 19 164 Frais de recherche et développement -25 742 -25 742 Subventions 1 578 1 578 Frais généraux et administratifs -4 868 -4 868 Résultat opérationnel -5 864 -4 005 -9 869 Charges financières -26 -26 Produits financiers 116 116 Gains (pertes) de change -19 -19 Résultat avant impôt -5 792 -4 005 -9 798 Résultat net -5 792 -4 005 -9 798 Résultat par action (€/action) 30 juin 2019 Ajustements 30 juin 2019 publié ajusté Nombre moyen pondéré d'actions en circulation Résultat de base par action (€/action) Résultat dilué par action (€/action) 25 896 723 (0,22) (0,22) 25 896 723 (0,38) (0,38) POXEL - IFRS 30 juin 2019 Ajustements 30 juin 2019 publié ajusté États des flux de trésorerie K€ K€ K€ Résultat net de la période -5 792 -4 005 -9 798 Flux de trésorerie opérationnel -4 942 -4 005 -8 948 (-) Variations des besoins en fonds de roulement 6 748 -4 005 2 742 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles -11 690 -11 690 Flux de trésorerie générés par l'investissement 282 282 Flux de trésorerie générés par les activités de financement -5 568 -5 568 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie -16 976 -16 976 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 66 737 66 737 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 49 761 49 761 POXEL Page 44 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 4. RAPPORT D'EXAMEN LIMITÉ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION SEMESTRIELLE 2020 (EN FRANÇAIS) POXEL Page 45 sur 46 États financiers semestriels résumés en normes IFRS - 30 juin 2020 POXEL Page 46 sur 46 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Poxel SA published this content on 21 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2020 10:04:07 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur POXEL 12:04 POXEL : Rapport financier semestriel Poxel 2020 PU 09:02 Les valeurs à suivre mardi 22 septembre 2020 à Paris - AO 08:39 POXEL : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 PU 08:31 POXEL : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 BU 21/09 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 22 septembre 2020 AO 21/09 POXEL : participation prochaine à des conférences scientifiques et investisseurs AO 21/09 POXEL : annonce sa participation prochaine à des conférences scientifiques et in.. BU 16/09 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 16 septembre 2.. AO 16/09 La Chine gagne à l'OMC, mais l'Amérique s'en fiche 16/09 POXEL : A suivre aujourd'hui AO Recommandations des analystes sur POXEL 09/01 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Danone, Ipsen, Peugeot, Valeo, Poxel, Erytech, TFF, U.. Données financières EUR USD CA 2020 7,93 M 9,32 M - Résultat net 2020 -31,5 M -37,0 M - Tréso. nette 2020 21,6 M 25,4 M - PER 2020 -5,45x Rendement 2020 - Capitalisation 181 M 212 M - VE / CA 2020 20,1x VE / CA 2021 2,62x Nbr Employés 47 Flottant 82,3% Graphique POXEL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique POXEL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 17,60 € Dernier Cours de Cloture 6,36 € Ecart / Objectif Haut 230% Ecart / Objectif Moyen 177% Ecart / Objectif Bas 115% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Kuhn Chief Executive Officer & Director Pierre Legault Chairman Sebastien Bolze Chief Operating Officer & Executive Vice President Anne Renevot Chief Financial Officer & Executive Vice President Sophie Hallakou-Bozec Senior Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) POXEL -47.87% 212 GILEAD SCIENCES, INC. -1.19% 80 502 VERTEX PHARMACEUTICALS 20.58% 68 763 REGENERON PHARMACEUTICALS 48.00% 58 477 WUXI APPTEC CO., LTD. 44.70% 33 193 GENMAB A/S 63.89% 25 003