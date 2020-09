Poxel : annonce sa participation prochaine à des conférences scientifiques et investisseurs

Regulatory News:

POXEL SA (Paris:POXEL) (Euronext : POXEL – FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd’hui la participation prochaine des membres de l’équipe de direction et scientifique de Poxel à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs.

56ème Congrès annuel de l’Association Européenne pour l’Étude du Diabète (EASD)

Date : du 21 au 25 septembre 2020 (rencontre virtuelle)

Des membres de l’équipe scientifique de Poxel présenteront deux posters sur les résultats des études de phase III TIMES 2 et TIMES 3 pour l’Imeglimine. De plus, un autre poster sera présenté sur les résultats précliniques cardio-rénaux du PXL770.

Les posters sont les suivants :

TIMES 2 :

Titre : « Long-term treatment with imeglimin as add-on to oral antidiabetes therapy in Japanese patients with type 2 diabetes, results of TIMES 2, a Phase 3 trial » (Traitement de longue durée avec l'imeglimine en complément d'un traitement antidiabétique oral chez des patients japonais atteints de diabète de type 2 : résultats de TIMES 2, un essai de phase III)

Session : PS 52 Novel glucose-lowering agents in type 2 diabetes

(PS 52 Agents innovants du contrôle glycémique dans le diabète de type 2)

Date : Le 23 septembre 2020, de 13h15 à 14h15 (CEST)

TIMES 3 :

Titre : « Efficacy and safety of imeglimin in combination with insulin in Japanese patients with type 2 diabetes: results of TIMES 3, a Phase 3 trial »

(Efficacité et sécurité d’emploi de l’Imeglimine en association avec l’insuline chez des patients japonais atteints de diabète de type 2 : résultats de TIMES 3, un essai de phase III)

Session : PS 52 Novel glucose-lowering agents in type 2 diabetes

(PS 52 Agents innovants du contrôle glycémique dans le diabète de type 2)

Date : Le 23 septembre 2020, de 13h15 à 14h15 (CEST)

PXL770 :

Titre : « Chronic treatment with the direct AMP kinase activator PXL770 improves cardiac and renal function in diabetes related cardiorenal syndrome »

(Le traitement chronique avec le PXL770, un activateur direct de l’AMPK, améliore la fonction cardiaque et rénale dans un modèle diabétique présentant une pathologie cardiaque et rénale)

Session : PS 88 Cardiac complications: of mice, rats and cells

(PS 88 Complications cardiaques : souris, rats et cellules

Date : Le 23 septembre 2020, de 13h15 à 14h15 (CEST)

4e conférence annuelle H.C. Wainwright sur la NASH

Date : Le 5 octobre 2020

Des membres de l’équipe de direction présenteront les deux candidats médicaments en développement clinique de Poxel pour le traitement de la NASH, le PXL770 et le PXL065. Le PXL770 est un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK). Le PXL065 est le stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée.

Conférence HealthTech Innovation Days (France Biotech)

Date : Du 5 au 6 octobre 2020

Des membres de l’équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d’entretiens individuels virtuels.

A propos de POXEL

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). La Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un stade de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que des opportunités à un stade plus précoce. L’Imeglimine, produit phare de Poxel et premier d’une nouvelle classe de médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Sumitomo Dainippon Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour l’Imeglimine au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d’Asie du Sud-Est. Une demande d’enregistrement d’un nouveau médicament au Japon (JNDA) a été déposée auprès de l’Agence Japonaise des dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMDA) afin d’obtenir l’autorisation de fabrication et de commercialisation de l’Imeglimine dans le traitement du diabète de type 2. La Société a également établi un partenariat avec Roivant Sciences qui prend en charge le développement de l’Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK) est actuellement en phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial Pyruvate Carrier – MPC) est entré en phase II unique pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade plus précoce de développement provenant de sa plateforme AMPK et de sa plateforme de molécules de thiazolidinediones deutérées (TZD) pour le traitement de maladies métaboliques chroniques et rares. La Société entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille de candidats médicaments. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

