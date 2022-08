Poxel : dans le vert, un broker confirme son conseil

Poxel gagne plus de 3% à Paris, alors que Degroof Petercam a annoncé lundi maintenir sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 11,6 euros sur le titre après l'annonce, ce matin, de la mise en place d'une ligne de financement destinée à étendre l'horizon de financement de la société biopharmaceutique.



Dans une note de recherche, la banque d'investissement belge considère qu'il s'agit d'une mesure 'nécessaire' au vu de la position de trésorerie aujourd'hui affichée par l'entreprise.



Degroof évoque cependant une option 'loin d'être idéale' compte tenu de la future dilution qui touchera les actionnaires existants.



Pour l'établissement, c'est davantage le mode de financement qui sera retenu pour le lancement des essais cliniques dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie neurométabolique rare, qui revêt le plus d'importance stratégique à court terme.



Plus généralement, Degroof Petercam considère que point d'orgue de cette année 2022 demeurera la parution des conclusions de l'étude de phase II dans la NASH, toujours attendus d'ici à la fin du troisième trimestre.





