Poxel : l'EPIC Bpifrance sous les 15%

L'EPIC Bpifrance a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 4 avril, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Poxel, au résultat d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société biopharmaceutique.



L'établissement public a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations SA et Bpifrance Investissement, laquelle agit pour le compte du fonds Innobio dont elle assure la gestion, 14,99% du capital et des droits de vote de Poxel.



