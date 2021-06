Poxel : 2021 - questions écrites/réponses

Annual General Meeting June 23, 2021 Réponses du Conseil d'Administration aux questions écrites d'actionnaires Partenariat Question 1 : Vos succès scientifiques sont indéniables. En revanche, le choix de Roivant n'était certainement pas le bon. N'est-ce pas vous qui avez souhaité mettre fin à ce partenariat, face à l'attitude et la mauvaise réputation de Roivant ? Réponse : Pour des raisons stratégiques, Metavant a décidé de ne pas aller de l'avant dans le développement de Phase 3 de l'Imeglimine. Il s'agit d'une décision qui leur est propre.,. Notre partenariat a donc pris fin. Cette décision stratégique n'est aucunement liée à des données d'efficacité, d'innocuité ou d'autres données générées dans le cadre de notre partenariat. Nous avons récupéré tous les droits sur l'Iméglimine fin janvier 2021 et sommes impatients de vous fournir une mise à jour sur nos plans pour étendre ce programme lorsque cela sera possible. Question 2 : A combien estimez-vous votre probabilité d'obtenir un autre accord de partenariat vous permettant d'aller au bout du développement clinique de l'Iméglimine en Europe et aux USA (pays non couverts par l'accord Sumitomo) ? Réponse : Nous ne pouvons pas spéculer sur la probabilité de futurs accords de partenariat potentiels pour l'Iméglimine. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous continuons à poursuivre les prochaines étapes pour faire avancer son développement dans des pays, tels que les États-Unis et l'UE, qui ne sont pas couverts par l'accord Sumitomo Dainippon Pharma au Japon, y compris les activités de partenariat. Nous croyons fermement à la valeur de l'Iméglimine en tant que médicament innovant pour le diabète de type 2 et nous pensons que son approbation prévue au Japon cette année sera un jalon significatif. Question 3 : Si un nouveau partenaire n'est pas trouvé pour l'Iméglimine aux Etats-Unis ou en Europe sur le diabète de type 2, est-ce que la molécule aurait la capacité à être « recyclée » vers d'autres indications (notamment oncologiques) comme le carcinome hépatocellulaire ? Réponse : Nous croyons au potentiel de l'Iméglimine en tant que thérapeutique innovante pour le diabète de type 2. Nous envisageons diverses options sur la façon de le faire progresser aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays non couverts par notre accord avec Sumitomo. Nous sommes impatients de vous tenir au courant de nos progrès.

Imeglimine Question 4 : Vous mentionnez sur votre site internet que Dainippon Sumitomo Pharma poursuit les discussions avec les autorités de santé chinoises pour accélérer le développement dans ce pays tout en s'appuyant sur les données japonaises générées par l'Iméglimine durant les études cliniques. Pourriez-vous nous dire où nous en sommes et ce que Poxel peut décemment attendre du marché chinois à travers DSP à terme ? Réponse : Sumitomo Dainippon prévoit toujours de rencontrer les autorités réglementaires en Chine afin de discuter du développement nécessaire pour l'enregistrement dans ce pays et de la possibilité d'exploiter les données générées au Japon. Nous espérons que l'approbation du médicament japonais soutiendra ces efforts et nous communiquerons sur le sujet dès que de nouvelles mises à jour seront disponibles. Question 5 : Quelle est l'ambition en termes de Chiffre d'Affaires pour l'Iméglimine au Japon ? Est-ce que le produit va être prescrit et poussé en première ligne par DSP s'il est approuvé ? Quelle est l'importance de la population des diabétiques de type 2 adressée par ce produit, autrement dit sa cible ? Réponse : Nous prévoyons une autorisation de mise sur le marché pour l'Imeglimine au Japon prochainement. la demande d'enregistrement par Sumitomo Dainippon Pharma date de juillet 2020. Selon Decision Resources, le Japon est le deuxième plus grand marché du diabète au monde derrière les États-Unis avec un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2012 et 2016 et pourrait croître de plus de 20 % d'ici 2023. Il y a actuellement plus d'environ dix millions de personnes vivant avec le diabète au Japon. Les ventes globales sur le marché japonais du diabète devraient même atteindre plus de 4 milliards de dollars d'ici 2020. Les conditions d'accès au marché japonais du diabète pourraient permettre une adoption rapide par le marché de nouveaux produits innovants, comme cela a été le cas avec les inhibiteurs de DPPIV dans le passé. Nous pensons que cette tendance du marché est susceptible de se poursuivre étant donné que le gouvernement japonais a identifié le diabète comme une maladie cible dans son plan décennal de promotion nationale de la santé. Question 6 : Est-ce que le PXL 770 ou le PXL 065 sont éligibles à un statut Fast track, ou Breakthrough therapy ou accelerated approval ou priority review auprès de la FDA ? Est-ce que des dossiers ont été déposés à ce propos auprès de l'agence réglementaire américaine ? Réponse : Nous pensons que le PXL770 et le PXL065 ont le potentiel d'être des thérapies révolutionnaires pour les troubles métaboliques chroniques, y compris la NASH. Nous ne pouvons pas spéculer s'ils seront éligibles ou non pour des désignations révolutionnaires ou des approbations accélérées.

S'il y avait une mise à jour à ce sujet, nous vous en informerions bien entendu. Question 7 : Où en sont les discussions de partenariat pour le PXL 770 et si discussions il y a, pensez-vous être en mesure de les faire aboutir avant la fin d'année 2021 ? Réponse : Nous poursuivrons le développement du PXL770 et fournirons une mise à jour dès qu'elle sera disponible. Les résultats de notre essai de Phase 2a avec le PXL770 ont montré une réponse systématiquement plus élevée chez les patients également atteints de diabète, soulignant son potentiel dans cette population de patients à haut risque et avec de forts besoins médicaux. Que ce soit seul ou avec des partenaires, nous restons déterminés à faire avancer nos programmes dans le but d'apporter des solutions concrètes aux patients vivant avec des maladies métaboliques. Question 8 : Comment avance le recrutement sur la Phase 2B du PXL 065 ? Réponse : Malgré la pandémie, le recrutement pour l'essai de Phase 2 PXL065 progresse comme prévu. Nous fournirons une mise à jour dès qu'elle sera disponible. Autres indications Question 9 : Qu'attendez-vous concrètement des plateformes AMPK et TZD concernant de futurs composés entrant en phases cliniques ? A quel horizon et pour quelles indications ? Réponse : L'AMPK est une cible pharmaceutique convaincante et nous pensons qu'elle a le potentiel de traiter la NASH ainsi que d'autres maladies métaboliques chroniques et rares. Sur la base de leur mécanisme d'action, nous pensons que nos composés de la plateforme TZD pourraient être utiles pour d'autres maladies métaboliques chroniques et rares. Une fois que nous aurons plus d'informations, nous vous les communiquerons. IV. Cours de bourse Question 10 : Il est indéniable également que le cours de bourse est contrôlé. Ce qui est néfaste aux actionnaires comme à vous et vos équipes. Est-ce que cela pourrait s'expliquer par une prochaine entrée au NASDAQ, après l'AMM Japon ? Réponse : Nous ne pouvons spéculer sur les fluctuations du marché boursier ni faire de déclarations sur nos futurs plans de financement. En tant que société cotée, nous faisons partie du marché et nos actions sont négociées sur le marché libre, nous ne contrôlons pas le cours de l'action.

Question 11 : Nous voyons depuis ces dernières années le cours dans un range 6.50/6.80 avec quelques pics mais revient toujours proche de sa valeur d'introduction. Comment pouvez-vous expliquer cette manipulation sur le cours avec le pipeline qui avance ? Est-ce que le but de cette manœuvre est faire une OPA à bas prix ? Réponse : Nous ne contrôlons pas le cours de nos actions ni les fluctuations macroéconomiques. Grâce aux progrès de nos programmes cliniques et précliniques, notre objectif est de générer de la valeur au fur et à mesure que nous développons la société. Ces aspects que nous contrôlons, nous faisons tout notre possible pour créer de la valeur pour nos actionnaires. Pour les aspects que nous ne pouvons pas contrôler (Roivant, Enyo), nous ne pouvons assumer la responsabilité de l'impact, par exemple sur le cours de nos actions. Notre objectif reste de développer nos produits et l'entreprise pour créer de la valeur. Actionnariat Question 12 : Publierez-vous un état à jour de la position au capital d'Andera Partners après le vote de l'AG ? Réponse : En cas de modification de l'actionnariat d'Andera Partners après le vote de l'AGA, une mise à jour sera fournie. VI. Gouvernance Question 13 : Qu'attendez-vous concrètement du nouveau membre du conseil d'administration proposé (John Kosarich) ? Réponse : M. Kozarich apporte avec lui plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique et le milieu universitaire dans des domaines tels que la découverte et le développement de médicaments et a été responsable de collaborations biotechnologiques externes réussies. Comme en témoignent ses diverses distinctions, y compris, mais sans s'y limiter, le prix Pfizer en chimie des enzymes de l'American Chemical Society, nous espérons que M. Kozarich contribuera au développement de Poxel et qu'il nous conseillera davantage sur nos activités scientifiques alors que nous continuons à nous établir comme un leader dans le domaine des maladies métaboliques. De plus amples informations sur M. Kozarich sont disponibles dans les Informations aux actionnaires sur le site Web de Poxel. VII. Divers Question 14 : Est-il possible de connaître l'avancement du composé qui est licencié à Enyo pharma ? Réponse : Nous avons un accord de licence avec Enyo Pharma pour notre agoniste FXR (récepteur farnésoïde X). Enyo a terminé une étude de Phase

1 et mène actuellement des essais de Phase 2 sur l'hépatite B et la NASH. Toute autre mise à jour sur les progrès sera communiquée lorsqu'elle sera disponible.