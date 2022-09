Poxel : perte creusée, mais résultats positifs dans la NASH

Poxel a publié mercredi ses comptes pour le premier semestre et dévoilé des résultats encourageants dans la NASH, deux annonces qui soutenaient son cours de Bourse ce matin.



La société biopharmaceutique lyonnaise a indiqué que sa perte nette pour les six premiers mois de l'année était ressortie à 13,4 millions d'euros, contre une perte nette de huit millions d'euros pour la même période en 2021.



Au 30 juin dernier, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,1 millions d'euros, des ressources que l'entreprise juge suffisantes pour financer ses opérations et ses investissements jusqu'à février 2023 au moins.



Au niveau clinique, Poxel a fait état ce matin de résultats jugés 'prometteurs' dans le cadre de son étude de phase II sur le PXL065, à la fois concernant le critère principal de réduction du taux de masse grasse dans le foie, mais aussi pour les analyses secondaires portant sur les principales caractéristiques histologiques de la NASH et de la fibrose.



D'après la société biopharmaceutique, ces résultats démontrent l'opportunité de poursuivre le développement du PXL065 dans la NASH sur la base d'études plus larges.



Suite à ces annonces, l'action Poxel cotée sur Euronext Paris affichait un gain de 2,9% mercredi en début de séance.



