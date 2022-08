Poxel : résultats encourageants contre la Nash

L'étude de phase II de Poxel pour le traitement de la Nash (stéatohépatite non-alcoolique) a atteint son critère principal d'évaluation en termes d'efficacité ; après 36 semaines de traitement par le PXL065, les patients ont présenté une amélioration statistiquement significative du taux de masse grasse dans le foie, mesuré par résonnance magnétique, permettant d'évaluer la fraction de graisse en densité de proton (FGDP-IRM), et ce pour toutes les doses de PXL065.



Parmi les principaux critères d'évaluation secondaires, le biomarqueur de fibrogenèse Pro-C3, présente une amélioration statistiquement significative chez les patients ayant reçu le PXL065.



Le PXL065 a démontré un bon profil de tolérance et de sécurité d'emploi, sans augmentation du poids ou d'œdèmes locaux des membres inférieurs, liés à la dose de PXL065. Le profil d'innocuité du PXL065 est cohérent comparé aux résultats publiés sur la pioglitazone, avec une réduction des effets secondaires liés à l'activation des récepteurs PPAR?.



Les résultats histologiques sont attendus en septembre et permettront, avec ces premiers résultats positifs, de définir les prochaines étapes de développement du PXL065 dans la NASH.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.