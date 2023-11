Poxel : trésorerie de 5,3 millions d'euros, visibilité jusqu'à la mi-2025

Poxel annonce qu’au 30 septembre 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésoreries'élevaient à 5,3 millions d’euros. La biotech spécialiste des traitements innovants contreles maladies métaboliques, dont la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) précise qu’en incluant l’intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Iris, son horizon de financement court jusqu’à la fin du 2ème trimestre 2025. Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 1,61 million d'euros pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre 286 000 euros un an auparavant.



" Nous poursuivons nos discussions actives avec des investisseurs et des partenaires potentiels, et sommes mobilisés afin d'obtenir des financements supplémentaires pour faire avancer notre stratégie sur les maladies rares et lancer les études de phase II de preuve de concept (POC) dans l'ALD ", a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.