Pozzi Milano SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est le marché des arts de la table et de la maison. La société propose différents produits dans le cadre d'accessoires pour la maison et de thèmes décoratifs, notamment des collections de vaisselle et des articles cadeaux. Elle fournit notamment des assiettes, des couverts, des serviettes, des nappes et des plats de service. La société opère par le biais de ses marques, telles que Easy Life, qui est une marque de porcelaine décorée et de mélamine et qui s'occupe de générer des ventes, la marque Pozzi sous laquelle les collections sont fabriquées et Castello Pozzi en tant que société tierce opérant dans le domaine de la distribution. La société est présente non seulement au niveau local, mais aussi au niveau mondial sous la marque WD Lifestyle.

Secteur Publicité et marketing