En 2022, PPG et la Fondation PPG ont investi 16,2 millions USD au profit de diverses communautés dans le monde entier

PPG (NYSE : PPG) et la Fondation PPG ont annoncé aujourd'hui avoir investi 16,2 millions USD en 2022, soit une augmentation de plus de 2,5 millions USD par rapport à 2021, pour soutenir plus de 650 partenaires et programmes communautaires mondiaux qui se focalisent sur la promotion de l'éducation et le développement durable des collectivités. PPG encourage par ailleurs ses employés à s'engager dans le bénévolat.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230215005217/fr/

PPG completed 87 COLORFUL COMMUNITIES® projects in 2022 in 25 countries. The program has now completed 473 projects since 2015, involving more than 23,000 employee and community volunteers. (Photo: Business Wire)

« En 2022, nous avons tiré parti la force de travail de nos collaborateurs bénévoles, de notre expertise en couleurs et en peintures et de la priorité que nous accordons aux avancées dans les disciplines STEM pour améliorer le quotidien des communautés et leur permettre d'accéder à un avenir plus brillant », a déclaré Malesia Dunn, directrice générale de la Fondation PPG et de la responsabilité sociale de l'entreprise à l'international. « De l'aide apportée aux étudiants pour qu'ils puissent s'épanouir à celle apportée à nos voisins traversant des moments difficiles, les activités que nous menons et qui témoignent de notre engagement sociétal sont toutes liées à l'objectif de notre entreprise : "protéger et embellir le monde". »

Points forts de l'engagement communautaire de l'entreprise en 2022 :

Plus de 9,1 millions USD ont été alloués au développement de la nouvelle génération de leaders dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ( disciplines STEM). La Fondation PPG et le Musée Discovery World de Milwaukee ont inauguré le « PPG STEM Lab » afin de mobiliser les jeunes esprits aspirant à devenir scientifiques, ingénieurs et innovateurs. Dans la ville néerlandaise d'Uithoorn, PPG s'est associée au Centre de communication entre les jeunes et la chimie (Centrum JongerenCommunicatie Chemie ou C3) en vue de lancer une plateforme d'enseignement des STEM en ligne et d'encourager les futures carrières dans ces disciplines. PPG a soutenu l'initiative « Girls in Tech » lancée à Sumaré, au Brésil, en collaboration avec l'organisation à but non lucratif Casa Hacker pour inciter les femmes à travailler dans des domaines techniques en offrant des formations en électronique, en programmation informatique, en robotique et en impression 3D.

Des progrès ont été enregistrés à hauteur de 70 % dans le cadre de notre promesse d'investir 20 millions USD d'ici 2025 en faveur de programmes destinés aux communautés noires et aux personnes de couleur aux États-Unis. Des programmes sont axés sur le Centre communautaire hispanique de Pittsburgh, l'initiative d'accompagnement professionnel et d'offre de stages destinés aux jeunes lancée en Pennsylvanie et le symposium STEM de l'« American Printing House for the Blind ». Les partenariats de PPG ont aidé des étudiants à établir des liens entre des concepts issus des STEM et des innovations et carrières concrètes. La Fondation PPG a aidé plusieurs étudiants à accéder aux hautes études dans des disciplines STEM grâce à des partenariats avec des établissements professionnels et d'enseignement supérieur, notamment le programme doctoral « Bridge to the Chemistry » de l'université du Wisconsin à Madison et l'initiative « Future of STEM Scholars » de l'Institut américain des ingénieurs chimistes. L'octroi de bourses a également concerné des initiatives menées avec des organisations telles que le « NAACP Legal Defense Fund » et l'« Equal Justice Initiative ».

Plus de 6,1 millions USD ont été alloués au développement communautaire durable à travers l'aménagement d'espaces colorés, l'aide humanitaire et l'organisation d'opérations de secours post-catastrophes : PPG a apporté une aide humanitaire et un soutien éducatif pour tenter de couvrir les besoins urgents et à long terme des réfugiés ukrainiens. La Fondation PPG a contribué aux opérations de secours urgentes et aux efforts de reconstruction de la Croix-Rouge américaine à la suite du passage des ouragans Fiona à Porto Rico et Ian dans l'État américain de Floride.

87 projets COLORFUL COMMUNITIES® ont été menés à bien dans 25 pays en 2022 : Le programme international Colorful Communities de PPG a permis la finalisation de 473 projets depuis 2015 et dépassé l'investissement initial de 10 millions USD de la société, puisque plus de 11 millions USD ont été débloqués pour soutenir cette importante initiative. Plus de 23 000 bénévoles issus des communautés et du personnel de PPG ont utilisé des peintures de la marque pour apporter couleur et éclat à des biens communautaires dans près de 50 pays, ce qui a eu un impact positif sur la vie de plus de 8,2 millions de personnes.



Tout au long du mois de juillet 2022, le programme Colorful Communities a permis de transformer 36 écoles et lieux d'apprentissage dans le cadre de la campagne « New Paint for a New Start ». Plus de 1 000 bénévoles de chez PPG ont pris part à l'initiative en faveur de plus de 23 000 étudiants et enseignants.

PPG a financé cette initiative à hauteur de plus de 1 million USD, ce qui a notamment permis de transformer les lieux suivants :

L'école secondaire Lorenzo Cobianchi de Verbania en Italie : maintenant que nos bénévoles ont peint les classes, couloirs et communs du bâtiment dévolu à la chimie, 2 000 étudiants ont désormais accès à des espaces colorés pour explorer les sciences.

maintenant que nos bénévoles ont peint les classes, couloirs et communs du bâtiment dévolu à la chimie, 2 000 étudiants ont désormais accès à des espaces colorés pour explorer les sciences. L'école maternelle TEDA No 1 de Tianjin en Chine : les bénévoles de PPG ont aménagé des espaces attrayants pour que les enfants puissent apprendre et grandir. Ils ont rénové l'extérieur du bâtiment qui avait subi des dommages dus aux intempéries.

les bénévoles de PPG ont aménagé des espaces attrayants pour que les enfants puissent apprendre et grandir. Ils ont rénové l'extérieur du bâtiment qui avait subi des dommages dus aux intempéries. Le lycée Ciudad de Brasilia de Santiago du Chili : plus de 115 bénévoles ont aidé 550 étudiants à peindre les murs de la cour et les couloirs de l'école. Ils ont aussi réalisé une fresque murale sur le thème de la nature inspirée du dessin d'un étudiant.

plus de 115 bénévoles ont aidé 550 étudiants à peindre les murs de la cour et les couloirs de l'école. Ils ont aussi réalisé une fresque murale sur le thème de la nature inspirée du dessin d'un étudiant. La Rayburn Elementary STEAM Academy de Grand Prairie au Texas : PPG et l'association Heart of America ont uni leurs forces pour rénover une bibliothèque et une zone d'apprentissage partagé. Ils ont également réalisé quatre fresques murales colorées sur le thème de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (disciplines STEAM).

« En 2022, la résilience, la découverte et la connexion ont figuré parmi les principaux thèmes de nos investissements communautaires. Avec le soutien de nos partenaires internationaux, nous avons transformé des classes, aidé des communautés à traverser des périodes difficiles et encouragé des étudiants de tout âge à poursuivre des carrières dans les disciplines STEM », a expliqué Mme Dunn.

Informations supplémentaires sur les investissements de PPG et de la Fondation PPG en 2022.

L'objectif de l'engagement communautaire international de PPG et de la Fondation PPG est d'apporter couleur et éclat aux communautés PPG partout sur la planète. En 2022, nous avons investi 16,2 millions USD pour soutenir des centaines d'organisations dans plus de 35 pays. Nos investissements dans des programmes éducatifs nous permettent de contribuer au développement de la main-d'œuvre qualifiée d'aujourd'hui et de faire grandir les acteurs de l'innovation de demain dans des domaines liés à la fabrication et aux revêtements. Nous donnons également la possibilité aux collaborateurs de PPG d'accroître leur impact pour des causes qui leur tiennent à cœur en soutenant leurs activités bénévoles et philanthropiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur communities.ppg.com.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour mettre au point et proposer les peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à notre détermination et notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients en collaborant étroitement pour trouver la voie à suivre. Basés à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d’affaires net de 17,7 milliards USD en 2022. Nous sommes au service de clients dans les domaines de la construction et des produits de consommation, ainsi que sur les marchés et marchés secondaires de l'industrie et du transport. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ppg.com.

« Colorful Communities », le logo de PPG et « We protect and beautify the world » sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

CATÉGORIE Affaires communautaires

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230215005217/fr/