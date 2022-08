L'entreprise Peintures DULUX dévoile Lierre grimpant comme couleur de l'année 2023

Des nuances audacieuses et expressives de la nature en tendance dans la décoration intérieure

Si vous cherchez à donner à votre foyer des couleurs tendance pour l’année à venir, ne cherchez pas plus loin que le grand air – de la terre à la mer. D’ailleurs, l’entreprise Peintures DULUX® de PPG a le plaisir de vous annoncer le bleu turquoise Lierre grimpant (DLX1148-6) comme couleur de l’année 2023.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220829005111/fr/

DULUX® Paints by PPG has announced Vining Ivy (DLX1148-6) as its 2023 Colour of the Year. (Photo: Business Wire)

Une teinte bleu-vert éclatante qui symbolise l’eau profonde, Lierre grimpant est à la fois apaisant et vivifiant, insufflant le décor à la maison d’une bouffée d’air frais bien nécessaire après quelques années difficiles.

« Les Canadiens ont pris une pause pendant la pandémie pour réfléchir à ce qui importe le plus pour eux, c’est-à-dire apprécier la beauté de la nature comme jamais auparavant, et cela se traduit par des choix de couleurs ultra-terrestres et riches, semblables à des sanctuaires pour la maison », a déclaré Mitsu Dhawan, responsable de la marque Dulux. « Contrairement aux couleurs neutres plus douces qui ont été populaires ces dernières années, les nouveaux tons inspirés de la nature sont plus audacieux et plus expressifs, reflétant une humeur optimiste dans un contexte de retour progressif à la normalité. »

Les turquoises, par exemple, rappellent plus les pierres précieuses que le feuillage, et les bruns et les oranges sont plus énergiques que le terracotta.

« Cette tendance reflète notre désir de nous sentir plus ancrés et connectés à la planète et de nous tourner vers les merveilles de la nature pour aller de l’avant et contrebalancer les pressions du monde », a déclaré madame Dhawan.

Lierre grimpant, qui est la vedette de la palette 2023 de Dulux, incarne parfaitement cette ambiance. Cette couleur énergisante et rafraîchissante est aussi terre à terre, facilement adaptable à tout espace dans les environnements contemporains et traditionnels. Elle crée une sensation dramatique, mais apaisante lorsqu’elle est peinte sur les quatre murs d’une pièce ou ajoute un caractère réfléchi à un mur d’accent.

Dhawan suggère d’utiliser Lierre grimpant dans les pièces où l’on souhaite se relaxer et se détendre, comme un salon ou une chambre, et d’ajouter une infusion de confort supplémentaire avec des accessoires en métal ou en bois. À l’extérieur, cette teinte bleu-vert rehausse le cachet extérieur comme touche de couleur ou ajoute un charme accueillant à une porte d’entrée.

Lierre grimpant se marie bien avec la gamme d’autres couleurs de la palette de l’année 2023 des peintures Dulux, qui est dominée par les teintes de mer, de pierre, de minéral et de sol. Il s’agit notamment de nuances de brun terreux, telles que Granit foncé (DLX1005-7) et Argile froide (DLX1071-5), d’orange terracotta Cuir géorgien (DLX1200-5), et de nuances neutres et chaleureuses Vieux bois (DLX1077-4). Lierre grimpant ajoute également un ton épuré et contemporain aux palettes de noir et de blanc.

« Cette tendance axée sur le naturalisme reflète la façon dont le design évolue pour nous permettre d’interagir et de nous connecter avec la nature de manière si étroite qu’il y a de moins en moins de différenciation entre ce qui est construit par l’homme et ce qui est terrestre », a expliqué madame Dhawan.

La peinture d’intérieur Dulux DIAMOND DISTINCTION™ de PPG résistante au lavage donne vie à toutes les couleurs de l’année 2023 de Dulux avec une beauté durable sans précédent. Son système breveté empêche les taches de pénétrer, les maintenant ainsi à la surface où elles peuvent être essuyées facilement à l’aide d’un nettoyant tout usage sans frottement ou produits abrasifs, comme aucune autre peinture. Cette technologie unique offre une résistance exceptionnelle aux marques et au brunissage, ce qui rend cette peinture idéale même pour les couleurs plus foncées. Cette peinture au fini coquille d’œuf peu odorante, à faible teneur en COV, à faible brillance et à l’apprêt unique offre un fini doux et lisse qui met en valeur les couleurs de l’année 2023 avec perfection.

Pour en savoir plus sur la palette de couleurs Dulux de l’année 2023 et pour essayer virtuellement les couleurs à l’aide du visualiseur de couleurs Dulux, veuillez visiter le site dulux.ca.

Vous pouvez trouver les peintures Dulux dans plus de 240 magasins appartenant à l’entreprise Peintures Dulux et BÉTONEL™-Dulux partout au Canada, desservant les marchés des consommateurs et des professionnels. Peu importe où la marque Dulux est vendue au Canada, elle offre un vaste portefeuille de produits et de services de grande qualité sur le marché.

Les produits des Peintures Dulux sont fabriquées par PPG. L’entreprise de revêtements architecturaux de PPG aux États-Unis et au Canada est un leader de l’industrie des revêtements résidentiels et commerciaux, offrant les dernières technologies et les progrès opérationnels grâce à son solide portefeuille de marques. Elle fabrique et vend des peintures intérieures et extérieures, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des produits d’étanchéité pour les propriétaires et les professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de contact par l’entremise de magasins appartenant à l’entreprise, de concessionnaires indépendants et de grands centres de rénovation aux États-Unis et au Canada.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD ® (NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE)

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons tous les jours pour développer et livrer les peintures, les revêtements et les matériaux spécialisés auxquels nos clients ont fait confiance depuis près de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Avec notre siège social à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 75 pays et avons déclaré des ventes nettes de 16,8 milliards de dollars en 2021. Nous servons des clients dans les domaines de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels ainsi que du transport et des marchés secondaires. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.ppg.com.

Le logo PPG et We Protect and Beautify the World sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel et est sous licence de PPG Architectural Coatings Canada, Inc. pour une utilisation au Canada seulement. Diamond Distinction est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque de commerce de PPG Architectural Coatings Canada, Inc.

CATÉGORIE Revêtements architecturaux Amériques et Asie-Pacifique

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220829005111/fr/