L'initiative New Paint for a New Start de PPG redonne des couleurs à 36 écoles dans le monde entier

PPG (NYSE: PPG) a annoncé aujourd'hui que son initiative New Paint for a New Start, qui fait partie de son programme COLORFUL COMMUNITIES®, a transformé 36 écoles dans le monde entier au cours des mois de juillet et août 2022. Plus de 1 000 bénévoles et partenaires communautaires de PPG ont participé à cette initiative, et y ont consacré 6 400 heures pour transformer des salles de classe et des espaces de formation pour plus de 23 000 élèves et enseignants.

PPG volunteers recently completed a COLORFUL COMMUNITIES® project at the Lorenzo Cobianchi Secondary School in Verbania, Italy, one of 36 projects carried at schools around the world as part of the company’s New Paint for a New Start initiative. (Photo: Business Wire)

PPG a accordé plus d'un million de dollars de soutien aux écoles bénéficiaires dans le cadre des projets New Paint for a New Start, qui incluaient des fournitures pédagogiques pour plusieurs écoles et un total de 12 870 litres de produits de peinture PPG. Chaque projet, qui faisait appel à l'expertise de PPG en matière de couleurs, visait à créer des espaces accueillants où les élèves puissent apprendre et s'épanouir.

« Nos bénévoles ont canalisé le pouvoir de notre peinture pour permettre aux salles de classe de devenir des environnements colorés, engageants et vibrants et pour créer de nouveaux points de départ pour les élèves de nos communautés », déclare Henrik Bergström, vice-président de PPG, Revêtements architecturaux, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Australie et Nouvelle-Zélande, et champion exécutif de New Paint for a New Start. « Un grand merci à tous les bénévoles de PPG qui ont participé aux projets et qui les ont encadrés. Nous sommes fiers, au sein de PPG, de l'impact durable que New Paint for a New Start aura dans la vie des élèves. »

Voici quelques exemples de projets réalisés dans le monde entier:

Penn Hills Charter School of Entrepreneurship dans la communauté du siège mondial de PPG à Pittsburgh, en Pennsylvanie: les étudiants qui reviennent pour l'année scolaire 2022-23 ont été accueillis dans des couleurs qui suscitent l'engagement.

Istituo d'Istruzione Superiore « L. Cobianchi » à Verbania, Italie: plus de 2 000 élèves puisent leur inspiration scientifique dans leur espace de chimie nouvellement revitalisé.

Le jardin d'enfants TEDA No.1 à Tianjin, en Chine: les jeunes élèves de l'école se réjouissent de l'extérieur complètement transformé de leur bâtiment scolaire.

L'école Ciudad de Brasilia à Santiago, au Chili: une peinture murale sur le thème de la nature et de nouveaux espaces aux couleurs vives ont été inspirés par l'œuvre d'art d'un élève.

« Nous sommes heureux d'avoir créé des espaces redynamisés pour rendre hommage aux étudiants et aux éducateurs et aider les étudiants à se sentir stimulés, soutenus et prêts à apprendre », déclare Malesia Dunn, directrice générale de la Fondation PPG et de la responsabilité sociale mondiale de l'entreprise. « Au moment où les élèves et les enseignants privilégient la formation en personne après les défis présentés par la pandémie de la COVID-19, nous savons que la couleur peut promouvoir l'apprentissage et créer des espaces où ils se sentent à l'aise et encouragés. »

Le programme Colorful Communities, l'initiative phare de PPG pour soutenir les collectivités, vise à préserver et à embellir les quartiers où PPG exerce ses activités dans le monde entier. Grâce au programme Colorful Communities, les bénévoles engagés de PPG allient leur temps aux produits de peinture PPG pour aider à transformer les atouts de la communauté — qu'il s'agisse de peindre des salles de classe, de mettre de la couleur dans une maternité ou de réaménager une aire de jeux. Depuis 2015, PPG a mené à bien près de 400 projets Colorful Communities, ayant un impact sur plus de 7,4 millions de personnes dans 42 pays.

Les efforts d'engagement communautaire international de PPG et la Fondation PPG cherchent à apporter de la couleur et de la luminosité aux communautés PPG du monde entier. Nous avons investi une somme de 13,3 millions de dollars en 2021, soutenant des centaines d'organisations dans plus de 40 pays. À travers nos investissements dans les opportunités éducatives, nous aidons à former la main-d'œuvre qualifiée d'aujourd'hui et à développer les innovateurs de demain dans les domaines liés aux revêtements et à la fabrication. De plus, nous encourageons les employés de PPG à maximiser leur impact sur les causes qui leur tiennent à cœur en soutenant leurs efforts de bénévolat et leurs dons de charité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur communities.ppg.com.

Chez PPG (NYSE: PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients présents dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

