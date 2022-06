Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre du programme continu COLORFUL COMMUNITIES de la société

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui qu’elle consacrerait le mois de juillet 2022 à l’achèvement de plus de 25 rénovations colorées et redynamisantes au sein d’établissements scolaires, dans le cadre de son initiative « New Paint for a New Start », qui fait partie du programme COLORFUL COMMUNITIES® de PPG.

Through New Paint for a New Start, part of PPG’s COLORFUL COMMUNITIES® program, over 1,000 PPG employees worldwide will complete more than 25 school makeovers in July 2022. (Photo: Business Wire)

Dans le cadre de l’initiative « New Paint for a New Start », les employés de PPG de chaque région donneront bénévolement de leur temps pour transformer l’environnement des salles de classe au profit des élèves locaux. Exploitant les produits de peinture et l’expertise de PPG en matière de couleurs, chaque projet a pour objectif de créer des espaces motivants au sein desquels les élèves pourront mieux apprendre et grandir.

« Au cours du mois de juillet, nous créerons des opportunités, de nouveaux départs et de nouveaux commencements, grâce à des espaces redynamisés, afin de mettre à l'honneur les élèves et enseignants, ainsi que pour aider les élèves à se sentir motivés, soutenus et prêts à apprendre », explique Malesia Dunn, directrice exécutive de la Fondation PPG ainsi que de la Responsabilité sociale globale d’entreprise de PPG. « Les élèves et enseignants renouant avec l’apprentissage en présentiel après les difficultés des deux dernières années de pandémie de COVID-19, nous avons identifié plusieurs espaces éducatifs nécessitant un rafraîchissement esthétique et lumineux, et avons soutenu nos employés pour qu’ils effectuent ces projets. »

La plupart des projets de transformation utiliseront une unique palette globale de couleurs spécifiquement sélectionnées par les experts en couleurs de PPG afin d’améliorer l’environnement physique des salles de classe.

« PPG a conscience que la couleur peut permettre d’améliorer l’apprentissage, et créer des espaces au sein desquels les élèves se sentent à l’aise et encouragés », précise Kiersten Lent, responsable couleurs et design chez PPG, division Revêtements architecturaux. « Nous avons sélectionné avec soins les couleurs s’inscrivant en phase avec les objectifs d’apprentissage de chaque salle de classe, tout en tenant compte de facteurs tels que l’âge des élèves ainsi que les influences locales et culturelles. La palette inclut la teinte « Olive Sprig », qui est la Couleur PPG de l’année 2022, ou plusieurs couleurs régionales inspirées par celle-ci, afin de créer une base souple et douce pour n’importe quel environnement scolaire. »

En plus des espaces de peinture, PPG et la Fondation PPG financeront également les fournitures des matières STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour plusieurs établissements scolaires concernés par l’initiative « New Paint for a New Start ». Il est prévu que plus de 1 000 bénévoles participent à cette action durant le mois, et PPG ainsi que la Fondation PPG investiront environ 1 million $ dans la rénovation des salles de classe et le financement pour les matières STIM.

« L’exercice consistant à bâtir de meilleures communautés, plus intelligentes, débute souvent par les élèves », explique Henrik Bergström, vice-président de PPG, division Revêtements architecturaux, Amérique latine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’Australie et Nouvelle-Zélande, et représentant exécutif de l’initiative « New Paint for a New Start ». « Nous savons que de nombreux élèves à travers le monde sont confrontés à des inégalités en matière d’éducation. Lorsque nous observons de vieilles salles de classe en état de vétusté, nous souhaitons jouer un rôle dans la création d’espaces inspirants, équipés des ressources adaptées permettant à chaque élève d’apprendre et de s’épanouir. »

Le programme Colorful Communities, initiative phare de PPG en matière de soutien aux communautés, vise à préserver et embellir les quartiers dans lesquels PPG opère, partout à travers le monde. Dans le cadre du programme Colorful Communities, les bénévoles dévoués de PPG donnent de leur temps et utilisent les produits de peinture de PPG, pour contribuer à transformer les actifs des communautés – qu’il s’agisse de repeindre des salles de classe, d’apporter de la couleur dans une maternité ou d’embellir une cour de récréation. Depuis 2015, PPG a achevé plus de 386 projets dans le cadre du programme Colorful Communities, qui ont bénéficié à plus de 7,4 millions de personnes dans 42 pays.

Les efforts d’engagement de la communauté globale de PPG, ainsi que la Fondation PPG, entendent apporter couleur et luminosité aux communautés PPG du monde entier. Nous avons investi 13,3 millions $ en 2021, en soutien de plusieurs centaines d’organisations réparties dans plus de 40 pays. En investissant dans les opportunités en matière d’éducation, nous contribuons à faire croître les effectifs professionnels qualifiés d’aujourd’hui, ainsi qu’au développement des innovateurs de demain dans les domaines liés aux revêtements et à la fabrication. Par ailleurs, nous permettons aux employés de PPG de démultiplier leur impact en faveur de causes qui comptent pour eux, en soutenant leurs efforts de bénévolat et leurs dons caritatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur communities.ppg.com.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™ (Nous protégeons et embellissons le monde)

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et livrer les peintures, revêtements et matériaux spécialisés auxquels nos clients font confiance depuis près de 140 ans. Passionnés de créativité, nous résolvons, en collaboration étroite avec nos clients, leurs plus grands défis pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 75 pays, et avons réalisé un chiffre d’affaires net de 16,8 milliards USD en 2021. Nous servons des clients présents dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l’industrie, du transport et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez le site www.ppg.com.

We protect and beautify the world est une marque commerciale, et Colorful Communities ainsi que le logo PPG sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

CATÉGORIE Affaires communautaires

