La marque de peinture SICO de PPG dévoile la couleur de l'année 2023 : Eau de fonte

La teinte bleu-vert audacieuse et apaisante représente le désir des consommateurs d’obtenir la stabilité dans un monde incertain

Alors que le monde extérieur est aux prises avec une incertitude croissante, les Canadiens aspirent à une sérénité et à une stabilité accrues à l’intérieur de leur foyer. Cette tendance a incité la marque de peinture SICO™ de PPG à choisir Eau de fonte (6156-63) – un bleu sarcelle terre à terre rafraîchissant qui combine les pouvoirs guérisseurs de l’eau et de la nature avec équilibre et tranquillité – comme couleur de l’année 2023.

Eau de fonte est un ton bleu-vert robuste et raffiné qui entrelace bleu audacieux et vert apaisant pour créer une harmonie de couleurs captivantes symboliques de l’eau profonde. Sa teinte bleu-bijou adaptable crée une ambiance apaisante et sereine dans les espaces, tandis que ses nuances émeraude évoquent des sentiments d’équilibre. Jumelées, ces deux nuances créent une couleur ultra-riche et ultra-tendance qui se marie bien avec des designs contemporains ou qui ajoute une touche de couleur raffinée au décor traditionnel.

« De l’autre côté de la pandémie, les gens recherchent une réinitialisation mentale et veulent insuffler à leur maison des couleurs vivifiantes qui les aideront à se donner un coup de pouce et un refuge dans le monde imprévisible d’aujourd’hui », a déclaré Martin Fuchs, directeur principal du marketing de PPG, marque de peinture Sico. « C’est exactement ce que fait Eau de fonte grâce à son ambiance à la fois énergisante et ancrée. Elle symbolise une nouvelle perspective et fonctionne exceptionnellement bien dans n’importe quel espace – intérieur et extérieur. »

Pour intégrer la tendance bleu sarcelle à votre décor, la marque de peinture Sico a les conseils suivants pour ses clients :

Peinturer les quatre murs d’une pièce de la teinte Eau de fonte, associée à des bois aux tons plus profonds et des bordures blanc cassé.

Pour ajouter une touche de luxe, Eau de fonte peut devenir une beauté sensuelle lorsqu’elle est accessoirisée avec des accents dorés et des bordures blanches vives.

Appréciez l’élégance discrète d’un mur d’accent bleu sarcelle ou faites une déclaration en mettant en vedette Eau de fonte sur les armoires de cuisine.

Même les espaces les plus modestes peuvent bénéficier du traitement bleu sarcelle. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace, mais optez pour beaucoup de style, utilisez cette teinte riche comme un contraste audacieux à une palette neutre, ce qui donnera à une petite pièce un aspect luxueux.

À l’extérieur, utilisez une teinte bleu-vert pour ponctuer la personnalité d’une maison, ajoutant un cachet extérieur immédiat à votre porte d’entrée.

Parmi les autres couleurs populaires de 2023 dévoilées par la marque de peinture Sico figurent des teintes tout aussi audacieuses et apaisantes de gris verdâtre profond, de vert forêt, de terracotta muet et de brun cuivré. Lave ancienne (6208-73), Forêt boréale (6167-83), Tabac brun (6189-52) et Faux cuir (6068-83) de la marque se marient merveilleusement avec Eau de fonte.

Toutes les couleurs de peinture de l’année 2023 de la marque Sico sont des couleurs de peinture à une seule couche offertes dans la gamme de peinture SICO PRESTIGE™ récemment introduite, que M. Fuchs a décrite comme les meilleures peintures de la marque. La peinture d’intérieur avec apprêt ultra-résistante et révolutionnaire est conçue pour maximiser la couleur et la qualité tout en minimisant l’effort nécessaire pour appliquer et entretenir la peinture. La palette est également disponible en peinture d’extérieur à une seule couche Super Premium Sico.

Pour trouver Eau de fonte ainsi que les autres couleurs tendances de l’année 2023 dans un magasin près de chez vous, veuillez visiter sico.ca. Les consommateurs peuvent essayer en ligne les couleurs à l’avance sur une photo de leur maison à l’aide du Deco Colour Lab® de la marque de peinture Sico et voir la transformation en quelques clics.

Depuis 1937, la marque de peinture Sico offre aux consommateurs canadiens une gamme complète de peintures intérieures et extérieures de grande qualité. La marque est reconnue comme le leader du marché et se trouve sur les tablettes de plus de 1 300 détaillants, y compris Rona, Lowe’s, Kent et d’autres détaillants de peinture haut de gamme.

L’entreprise de revêtements architecturaux de PPG aux États-Unis et au Canada est un leader de l’industrie des revêtements résidentiels et commerciaux, offrant les dernières technologies et les progrès opérationnels grâce à son solide portefeuille de marques. Elle fabrique et vend des peintures intérieures et extérieures, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des produits d’étanchéité pour les propriétaires et les professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de contact par l’entremise de magasins appartenant à l’entreprise, de concessionnaires indépendants et de grands centres de rénovation aux États-Unis et au Canada. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.ppgpaints.com.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® (NOUS PROTÉGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE)

Chez PPG (NYSE:PPG), nous travaillons tous les jours pour développer et livrer les peintures, les revêtements et les matériaux spécialisés auxquels nos clients ont fait confiance depuis près de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Avec notre siège social à Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 75 pays et avons déclaré des ventes nettes de 16,8 milliards de dollars en 2021. Nous servons des clients dans les domaines de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels ainsi que du transport et des marchés secondaires. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.ppg.com.

Le logo PPG et We protect and beautify the world sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

Sico et Sico Prestige sont des marques de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc.

CATÉGORIE Revêtements architecturaux Amériques et Asie-Pacifique

