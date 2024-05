PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui d'importants progrès par rapport à ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à horizon 2030, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires lié à des solutions s’inscrivant dans une démarche de développement durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long de ses propres activités et de la chaîne de valeur.

« Le développement durable au sens large est au cœur de l'objectif de PPG, qui est de protéger et d'embellir le monde », a déclaré Diane Kappas, vice-présidente de PPG chargée du développement durable au niveau mondial. « Nous savons que nos engagements ont un impact positif sur l'environnement, sur nos clients, et en fin de compte, sur la croissance à long terme de PPG. Nos objectifs pour 2030 nous amènent à explorer de nouveaux domaines, et nous sommes fiers de démontrer notre leadership mondial dans ce domaine. »

Le rapport ESG 2023 de PPG met en évidence les principaux progrès réalisés au cours de l'année de référence, notamment :

44 % des ventes de produits s’inscrivant dans une logique de développement durable, tels que les peintures PPG à empreinte carbone réduite ou biosourcées des marques PANTEX® de SEIGNEURIE® et ODYSSÉE® de GUITTET®, qui donnent au plus grand nombre l’accès à des peintures plus durables à un prix abordable et sans concession sur la performance ;

Réduction de 10 % des émissions de GES liées directement aux activités de l’entreprise (scopes 1 et 2) ;

Réduction de 12 % des émissions liées à la chaîne de valeur (scope 3) : tels quecomme les biens et services achetés, et le traitement en fin de vie des produits vendus et des produits finaux. ;

45 % des déchets de production réutilisés, recyclés ou valorisés ;

Réduction de 13 % de l'intensité de consommation d'eau dans les zones soumises à un stress hydrique ;

97 % des principaux fournisseurs clés évalués selon des critères de durabilité et de responsabilité sociale ;

13,1 millions de dollars investis dans le programme COLORFUL COMMUNITIES® depuis 2015 ;

En voie d'atteindre ou de dépasser la majorité des objectifs fixés pour 2025 en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

« Nous avons une longue histoire de contribution à la réussite de nos clients, d'innovations technologiques à la pointe, en agissant avec éthique et en réduisant les impacts environnementaux de nos activités », a déclaré Peter Votruba-Drzal, vice-président élu de PPG, en charge du développement durable au niveau mondial. « Qu'il s'agisse de développer des produits et des processus qui permettent de résoudre les plus grands défis de nos clients ou de favoriser une économie circulaire, le développement durable et la productivité sont au cœur de nos activités. »

L’intégralité du rapport ESG est disponible sur ppg.com/sustainability.

PPG : WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis plus de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en coopérant de près pour trouver la bonne voie à suivre. Avec notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons déclaré un chiffre d'affaires net de 18,2 milliards de dollars en 2023. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels et des transports, ainsi que des marchés secondaires. Pour en savoir plus, visitez www.ppg.com.

Colorful Communities, le logo de PPG, et We protect and beautify the world sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc. Guittet, Odyssée, Pantex et Seigneurie sont des marques déposées de PPG AC France.

