PPG Industries n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, en raison de la faible demande dans ses activités de revêtement industriel et de revêtement de performance.

Les ventes nettes trimestrielles ont chuté d'environ 2% à 4,31 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient à 4,43 milliards de dollars.

Les ventes nettes du segment des revêtements industriels de PPG ont chuté de 3 % à 1,70 milliard de dollars, contre 1,75 milliard de dollars un an plus tôt, en raison de prix de vente inférieurs et de volumes de vente légèrement inférieurs.

Le chiffre d'affaires net du segment des revêtements de performance a baissé d'environ 1 % pour atteindre 2,61 milliards de dollars au cours du trimestre, en raison d'une baisse des volumes de vente.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,86 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, ce qui correspond aux estimations moyennes des analystes.

La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2024 dans une fourchette comprise entre 8,34 et 8,59 dollars.

Toutefois, les prévisions de bénéfices ajustés de la société pour le deuxième trimestre se situent entre 2,42 $ et 2,52 $ par action, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes, qui était de 2,55 $ par action.

Le fabricant de revêtements industriels a déclaré qu'il avait bénéficié de ses activités au Mexique et en Chine, mais qu'il avait été affecté par une baisse de la demande en Europe, notamment en raison des vacances de Pâques anticipées qui ont réduit le nombre de jours de vente en mars, et par la faiblesse persistante de la demande mondiale de revêtements industriels.

"Pour l'avenir, alors que la production industrielle mondiale reste faible en valeur absolue, nous pensons que la demande de nos produits en Chine permettra une croissance organique solide", a déclaré Tim Knavish, PDG de PPG.

PPG a également autorisé un programme de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars.

L'entreprise a déclaré qu'elle procédait à l'examen stratégique des activités de revêtements architecturaux aux États-Unis et au Canada et des activités mondiales de produits à base de silice, et qu'elle avait pour objectif de "déterminer la marche à suivre pour chacune de ces évaluations au plus tard au cours du troisième trimestre".

PPG avait déclaré en février qu'elle examinerait des alternatives stratégiques pour son activité de revêtements architecturaux aux États-Unis et au Canada, moins de deux mois après que le fabricant de peintures et de revêtements ait déclaré qu'il examinait des alternatives pour son activité de produits à base de silice.