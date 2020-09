Les peintures SICO de PPG dévoilent la couleur de l'année 2021 : Paruline bleue

Ce turquoise inspirant et réconfortant offre un moment de détente en cette période morose

Dans la foulée du ralentissement forcé imposé par la situation mondiale, les consommateurs ont plus que jamais soif de bien-être et d’optimisme. En dévoilant leur couleur de l’année 2021, les peintures SICOMD de PPG suggèrent de se ressourcer en s’inspirant de la nature. Paruline bleue (6160-52) est un turquoise chaleureux qui doit son nom à l’oiseau chanteur nord-américain dont le plumage vif fait le bonheur des amants de la nature et des passionnés d’aventures en plein air.

« La majorité des consommateurs poursuivent actuellement le confinement entrepris l’hiver dernier, et se tournent de plus en plus vers la nature pour profiter du réconfort et de la détente auxquels ils aspirent après des mois marqués par l’instabilité », explique Martin Tustin-Fuchs, directeur principal du marketing des peintures Sico de PPG. « Ce turquoise rafraîchissant évoque l’optimisme, et permet de transformer tout espace en un cocon serein loin du monde extérieur. »

Combinaison complexe de bleu et de vert, Paruline bleue est un turquoise aux accents de jade qui rappelle les profondeurs d’un bassin d’eau ou le feuillage luxuriant d’une forêt dense. Cette couleur s’agence de jolie façon aux tons de crème clairs, aux beiges chauds et aux accents floraux. Cette nuance réjouissante offre un antidote aux gris charbonneux qui trônaient au sommet des tendances depuis près d’une décennie.

Le désir de plus en plus marqué de prendre soin de soi, et la quête de confort et de détente étaient des thèmes récurrents relevés lors du plus récent Atelier international sur la couleur de PPG. Cet événement annuel regroupe plus de 30 spécialistes internationaux de la couleur provenant des industries de l’automobile, de l’électronique grand public, de l’aérospatiale, et des revêtements architecturaux pour la maison, qui analysent pendant plusieurs jours la haute couture, les tendances lifestyle, les différents groupes démographiques et régions géographiques, les grands événements mondiaux, et les mouvements culturels et sociaux afin de déterminer les couleurs qui représentent le mieux l’état d’esprit actuel des consommateurs, y compris la couleur de l’année des peintures Sico.

En plus de Paruline bleue, les experts de la couleur de PPG ont composé trois palettes qui trouveront écho chez le public en 2021 :

Soif de bien-être : Créer le confort

Cette palette met en vedette des neutres revigorants, qui évoquent la compassion et l’optimisme, et vise à aider les gens à créer des espaces intentionnels, invitant à la pleine conscience. Ses couleurs célèbrent la beauté sous toutes ses formes, et plairont assurément à ceux qui souhaitent prioriser le bien-être physique, mental et émotionnel. La palette Soif de bien-être comprend notamment Pierre d’Acoma, un brun terreux aux nuances sous-jacentes rappelant le kaki, et Vert rafraîchissant, un vert doux aux nuances azurées. Ces deux couleurs s’agencent parfaitement à Paruline bleue.

Soif d’authenticité : S’ancrer dans la réalité

Cette palette célèbre l’authenticité et la créativité en rendant hommage à la marque de l’artisan. Elle réinvente le savoir-faire traditionnel en mariant nuances d’inspiration rétro, éléments recyclés et touches contemporaines. Ses neutres chauds, ses tons de terre et ses riches coloris de pierreries affichent des influences organiques et traditionnelles. L’église d’Auvers, un marron riche aux nuances de chocolat, ancre la palette tandis que le verre bouteille Courant frais et Paruline bleue lui confèrent une touche de fraîcheur.

Soif de liberté : Transmettre l’optimisme

Cette collection de couleurs vivifiantes se veut une célébration de notre unicité et de la puissance qui sommeille en chacun de nous. Cette palette expressive et créative comprend notamment Bleu de jaspe, un bleu pervenche surprenant, et Lagon limpide, un turquoise aux nuances aquatiques profondes. Ces deux couleurs s’agencent parfaitement à Paruline bleue.

Pour en savoir plus sur la couleur de l’année 2021 des peintures Sico, visitez le site https://www.sico.ca/.

Depuis 1937, les peintures Sico de PPG offrent aux consommateurs canadiens une gamme complète de peintures d'intérieur et d'extérieur de grande qualité.

Au Canada et aux États-Unis, PPG est un chef de file de l'industrie dans le secteur des revêtements résidentiels et commerciaux.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour à développer et à fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité en lesquels nos clients ont confiance depuis plus de 135 ans.

We protect and beautify the world est une marque de commerce et le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

Sico est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200930005065/fr/