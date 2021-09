Les peintures SICO de PPG dévoilent la couleur de l'année 2022 : Courant frais

Ce gris-vert apaisant évoque la guérison, le renouveau et la résilience en contrepoids à la pandémie

Après plus d’une année marquée par les confinements, où les relations humaines se sont principalement déroulées de façon virtuelle, les consommateurs ont plus que jamais soif d’authenticité, de nature et d’interactions sociales riches. Cette nouvelle réalité a inspiré les peintures SICOMD de PPG à choisir Courant frais (6199-42), un gris-vert élégant, organique et hautement polyvalent, comme couleur vedette de 2022.

Courant frais est un vert décontracté et attrayant qui incarne le renouveau et la résilience de la nature. Évoquant la douceur rafraîchissante de l’aloès ou les effluves enivrants des plantes, il insuffle à tout espace une vivacité organique incomparable et se marie à merveille à près de tous les décors, à l’intérieur comme à l’extérieur.

« L’incertitude provoquée par la pandémie et les confinements a transformé nos priorités, et ce changement de mentalité se fait même ressentir dans nos préférences chromatiques. Les gens désirent ajouter davantage de joie et de positivité à leurs milieux de vie », explique Martin Tustin-Fuchs, directeur principal du marketing des peintures Sico de PPG.

M. Tustin-Fuchs mentionne un sondage récent, qui révèle que près de la moitié des ménages canadiens ont déjà entrepris des travaux de rénovation – ou prévoient le faire – dans la foulée de la pandémie.

« Nous assistons à une petite révolution chez les consommateurs. Les couleurs neutres et austères qui avaient la cote depuis quelques années font désormais place à des tons plus saturés annonciateurs d’une nouvelle ère pour le design intérieur, poursuit M. Tustin-Fuchs. Nous observons également une rupture avec les espaces de vie à aire ouverte. L’adoption massive du télétravail et des études à distance au cours de la dernière année a marqué le retour du cloisonnement, qui offre davantage d’intimité et crée une division nécessaire entre travail et vie personnelle. »

Dans le cadre de l’atelier annuel de prédiction des tendances chromatiques de PPG, les spécialistes internationaux de l’entreprise ont relevé qu’historiquement, les consommateurs sont plus enclins à adopter des couleurs vives après des périodes difficiles, comme le prouvent les Années folles qui ont suivi la Première Guerre mondiale ou l’effervescence laissée dans le sillage de la Grande Dépression. Cet engouement cyclique est actuellement observé par PPG, tandis que l’optimisme face à la reprise post-pandémique et le besoin d’évasion colorent le design commercial et résidentiel. Tout comme les tendances des années 1920 étaient marquées par l’opulence, les métaux scintillants, les bois riches, la superposition de textures, les couleurs théâtrales et les formes angulaires, les tendances déco actuelles s’inspirent de l’art, de la sculpture et de l’architecture de l’Antiquité, de la période baroque et de la Renaissance. Cette transition, qui fait la part belle à la couleur, reflète une certaine rébellion optimiste propice à l’expression de soi et au ressourcement.

La résilience, les contacts humains et la nature étaient trois thèmes récurrents lors du dernier atelier de prédiction des tendances de PPG. Cet événement annuel regroupe plus de 30 spécialistes internationaux de la couleur provenant des industries de l’automobile, de l’électronique grand public, de l’aérospatiale, et des revêtements architecturaux pour la maison, qui analysent pendant plusieurs jours la haute couture, les tendances lifestyle, les différents groupes démographiques et régions géographiques, les grands événements mondiaux, et les mouvements culturels et sociaux afin de déterminer les couleurs qui représentent le mieux l’état d’esprit actuel des consommateurs, y compris la couleur de l’année 2022 des peintures Sico.

Parmi les autres couleurs vedettes de 2022 choisies par PPG se trouvent des tons de rouille et de prune, et des gris-brun et des gris-bleu saturés, notamment Rouge de Bombay (6060-83), Velours royal (6041-83), Gris phénoménal (6212-83) et Arête bleue (6023-73), des nuances riches qui s’agencent magnifiquement à Courant frais.

Pour intégrer les couleurs tendance de 2022 à votre intérieur, les peintures Sico de PPG vous offrent les conseils suivants :

Utilisez Courant frais sur un mur d’accent ou sur les quatre murs pour créer un sanctuaire dans la chambre à coucher ou favoriser la concentration dans un bureau à domicile.

Divisez visuellement les espaces de vie en peignant un mur ou une alcôve avec l’une des couleurs de la palette vedette de 2022 et en utilisant une teinte plus subtile dans le reste de la pièce.

Dans la cuisine, peignez l’îlot ou les armoires inférieures avec l’une des couleurs vedettes de 2022. Rehaussez le tout d’accents de laiton et de tons de bois pour insuffler chaleur et élégance à la pièce.

Créez une ambiance confortable et enveloppante en combinant Courant frais à des matières organiques, ou en l’utilisant comme toile de fond à des éléments architecturaux uniques ou à des meubles aux formes arrondies.

Utilisez Courant frais comme complément à un mur de tuiles de céramique vert émeraude dans la salle de bain, ou à un canapé de velours vert luxueux dans le salon.

Donnez la touche finale à votre oasis et rehaussez votre palette en intégrant une variété de plantes de formes, de couleurs et de tailles variées à votre décor.

Depuis 1937, les peintures Sico de PPG offrent aux consommateurs canadiens une gamme complète de peintures d’intérieur et d’extérieur de grande qualité. Reconnue comme le leader dans le marché, la marque Sico est en vente chez plus de 1 300 détaillants, dont Rona, Lowe’s, Kent et plus.

Au Canada et aux États-Unis, PPG est un chef de file de l’industrie dans le secteur des revêtements résidentiels et commerciaux, en offrant des technologies de pointe et des avancées sur le plan opérationnel par l’intermédiaire de son solide portefeuille de marques. L’entreprise fabrique et vend des produits de peinture pour l’intérieur et l’extérieur, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des produits de scellement pour répondre aux besoins des propriétaires et des professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de service situés dans les magasins appartenant à l’entreprise, dans divers commerces exploités par des marchands indépendants et dans toutes les principales chaînes de rénovation au Canada et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le ppgpaints.com.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour à développer et à fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité en lesquels nos clients ont confiance depuis plus de 135 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous trouvons des solutions aux plus grands défis de notre clientèle en misant sur la collaboration et l’innovation. Nos activités innovatrices se déroulent dans plus de 75 pays et notre siège social, situé à Pittsburgh, a déclaré un chiffre d’affaires net de 13,8 milliards de dollars pour 2020. Nous servons des clients dans les marchés primaires et secondaires de la construction, des biens de consommation, du secteur industriel et des transports. Pour en savoir plus, visitez le ppg.com.

