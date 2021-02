PPG Industries : Des voitures bleues pour dissiper la déprime de la COVID ? Le rapport PPG 2020 sur la couleur des automobiles indique que les teintes bleues maintiennent la croissance à son niveau pré-pandémique

La couleur optimiste transmet la confiance, la fiabilité, la guérison, l'espoir

PPG (NYSE:PPG) a publié aujourd'hui son rapport sur la popularité des couleurs des voitures en 2020 ; celui-ci indique que les teintes bleues gagnent en popularité. Cette couleur optimiste a atteint 9 % de la part mondiale des couleurs, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport à 2019.

Cette tendance renforce les projections de PPG concernant la couleur des voitures en 2019, qui prévoyaient que les ventes de voitures bleues augmenteraient au cours des quatre prochaines années. Les experts de PPG estiment que la pandémie mondiale de COVID-19 va probablement entretenir la préférence mondiale pour cette couleur.

« Avec la COVID-19, les consommateurs se concentrent sur leurs désirs et leurs priorités », a déclaré Misty Yeomans, directeur du Design couleur chez PPG pour les Amériques. « Le bleu est une couleur optimiste et réconfortante qui transmet la confiance, la fiabilité, l'assurance, la guérison et l'espoir. Elle est également associée à la nature, à la propreté et à la technologie du futur ».

Alors que le bleu s'est maintenu dans la plupart des régions, il a augmenté de 1 % sur les marchés de la région Asie-Pacifique, ce qui représente pratiquement toute la croissance mondiale pour cette couleur. En Amérique du Nord, le bleu s'est maintenu à 10 % de la part des couleurs, mais il est devenu plus populaire pour les monospaces, les voitures compactes et les voitures de sport. Le bleu représente aujourd'hui 15 % du segment des voitures de sport dans la région.

En Europe, le bleu occupe 11 % des parts de marché. Les ventes de voitures bleues de luxe, de taille moyenne et sous-compactes ont augmenté de 1 % sur le continent l'année dernière. En Chine, l'achat de sous-compactes bleues a fait un bond de 4 % et de 2 % pour les voitures moyennes bleues, mais la couleur a chuté de 6 % pour les fourgonnettes.

Alors que la tendance vers le bleu se poursuit, Yeomans s'attend à ce que la couleur s'inscrive désormais dans des nuances plus vives ou désaturées, des tonalités « luxe » de mer profonde et des teintes avec une légère touche de turquoise.

« La couleur cyan d'inspiration numérique combine la polyvalence avec un sentiment de jeunesse et un esprit de fraîcheur », a déclaré M. Yeomans. « L'émergence du marché des véhicules électriques (VE) engendrera également une croissance des tons vibrants avec des effets intéressants, par exemple les couleurs changeantes. Nous constatons également que le bleu est de plus en plus utilisé dans les lignes de finition, les logos et autres applications d'accessoirisation ».

La demande des consommateurs et le besoin de s'adapter aux technologies de conduite autonome ont contribué à ce que le blanc reste la couleur automobile la plus populaire au monde. Alors que la préférence pour les nuances de blancs a chuté de 1 % à partir de 2019, les teintes unies et de couleur métallisées représentaient 34 % des voitures achetées dans le monde en 2020, selon un rapport de PPG. C'est la région Asie-Pacifique qui arrive en tête avec 41 % des constructions automobiles, ce qui représente une hausse de 1 % par rapport à 2019, et 36,5 % en Amérique du Sud où la demande a chuté de 2,5 %. En Amérique du Nord, le blanc métallisé a fait un bond considérable dans le segment des voitures de luxe, passant de 21 % l'année dernière à 38 % en 2020.

« Le blanc illustre également le désir des consommateurs envers une simplicité et une polyvalence raffinées en ces temps de turbulences », a déclaré M. Yeomans. « Outre les blancs perlés et métallisés déjà très populaires, nous prévoyons une nouvelle dimension de styles de blancs sur le marché automobile pour créer une sensation de chaleur et de sophistication, comme les nuances crémeuses de l'ivoire ou les tonalités de l'os et les effets céramiques. Les teintes de blancs sont également très compatibles avec les nouvelles technologies radar et LiDAR qui permettent une conduite autonome des véhicules ».

Tous confondus, les tons verts, bleus et naturels représentaient 16 % de la part des couleurs automobiles mondiales. Ce chiffre est constant dans toutes les régions, sauf en Amérique du Sud, où le blanc, la couleur argent, le noir et le gris éliminent pratiquement ces teintes.

« Le rouge est une couleur homogène et représente un espace colorimétrique important sur le marché automobile, qui se maintient à 8 % au niveau mondial », a déclaré M. Yeomans. « Cette couleur prendra un nouvel élan avec la production de VE en raison de sa nature particulière et de son association avec les modèles de voitures de sport. Au fil des années, nous constatons que les rouges à forte intensité chromatique suscitent de plus en plus d'intérêt ».

Se maintenant à 18 % par rapport à 2019, le noir a conservé sa popularité comme couleur principale grâce à sa polyvalence et à son potentiel de conception impressionnant.

« Les effets et les finitions qui intègrent des tonalités de noir permettent de lever un voile artistique sur la façon dont la couleur se déplace, en mettant en évidence les nuances cachées et en donnant un panache extraordinaire aux possibilités qu'offrent les nouveaux pigments et finitions développés au sein de cette famille de couleurs », a déclaré M. Yeomans.

Globalement, une légère diminution de la popularité de la couleur argentée a été compensée par une augmentation des préférences pour le gris. Les tonalités argentées sont passées de 15 % pour la construction automobiless en 2019 à 12 % en 2020. Les gris sont passés de 10 à 12 % au cours de la même période.

PPG prévoit que le gris restera à à l'avenir une couleur de base populaire pour les concepteurs automobiles, ce qui se doit à la résurgence des matériaux en béton et en pierre et à l'attrait constant des teintes céramiques et métallisées. La palette des gris se déplacera vers des teintes plus chaudes aux influences marron, tandis que les gris aux déclinaisons de bleus conserveront leur caractère tendance.

Selon les experts de PPG, l'influence de la nature se manifestera également dans les styles de couleur argentée qui progresseront. Des tons plus chauds et plus organiques illustreront davantage les goûts actuels des consommateurs, tout en s'harmonisant avec la nature hautement compatible des tons très clairs, y compris les blancs, avec les nouvelles technologies radar et LiDAR.

Ètant donné que PPG couvre plus de surfaces que toute autre entreprise et que ses couleurs de peinture sont vendues dans plus de 70 pays, le développement des tendances en matière de couleurs est un effort mondial et interculturel. Une collaboration qui repose sur des faits concrets entre plus de 20 spécialistes de la couleur chez PPG contribue à la création des tendances de couleurs de l'entreprise et des préférences des consommateurs, ce qui permet de parler d'une seule voix sur l'orientation des couleurs.

Les concepteurs couleur de PPG dans le monde entier sont spécialisés dans des secteurs tels que l'électronique grand public, l'architecture, l'automobile et l'aérospatiale. Ces spécialistes étudient la mentalité des consommateurs, les tendances des matériaux de construction, les préférences en matière de bien-être et bien d'autres choses encore, afin de sélectionner une prévision modérée des couleurs qui trouvent un écho et illustrent les attitudes actuelles des consommateurs en s'étendant à tous les types de cultures, régions et marchés.

NOTE DE LA RÉDACTION: pour de plus amples informations sur le rapport de PPG concernant la popularité des couleurs dans l'industrie automobile, consultez le site Internet news.ppg.com/2020automotivecolor. Pour de plus amples informations sur les tendances des couleurs des revêtements architecturaux de PPG, consultez le site Internet news.ppg.com/2021colortrends.

