PPG Industries : Les peintures Dulux nomment Rameau d'olivier, un vert riche synonyme de renouveau, comme couleur de l'année 2022

Après plusieurs années marquées par des choix prudents et des palettes neutres, les Canadiens et les Canadiennes sont désormais avides d’introduire davantage de couleur à leur décor. Et pas n’importe laquelle! La tendance est aux tons saturés et apaisants qui évoquent le renouveau, le bien-être et la résilience après une année d’incertitudes, d’isolement, d’interactions virtuelles et de télétravail en raison de la pandémie.

C’est ce que prévoient les peintures DULUXMD de PPG en dévoilant leur couleur de l’année 2022 : Rameau d’olivier (DLX1125-4). Évocateur de la nature, ce vert sauge enveloppant et réconfortant est synonyme de tranquillité, et répond aux besoins de stabilité, de connexions humaines et de ressourcement provoqués par notre nouvelle normalité.

Rameau d’olivier est la couleur vedette des palettes 2022 de la marque, composées de tons vifs et optimistes provenant de toutes les familles de couleurs. Cette sélection chromatique annonce l’arrivée d’une nouvelle ère en matière de décoration intérieure.

« Les nuances riches, organiques et décontractées seront de plus en plus présentes dans nos intérieurs au cours des prochaines années », prévoit Mitsu Dhawan, gestionnaire du marketing des peintures Dulux de PPG. Ce mouvement marque une rupture avec les tons neutres qui étaient depuis longtemps les meilleurs vendeurs de la marque. « Utilisées seules ou en combinaisons, à l’intérieur ou à l’extérieur, les couleurs de 2022 sont élégantes, polyvalentes et hautement adaptables. Elles promettent d’illuminer nos murs avec leurs coloris réjouissants évocateurs de la nature. »

À la lumière des recherches réalisées par l’équipe internationale de la couleur de PPG, les peintures Dulux ont créé trois sélections chromatiques exclusives sous la thématique Horizon – les palettes Inestimable, Introspective et Inspirée – qui trouveront assurément écho chez les consommateurs en 2022.

« La thématique Horizon représente notre état d’esprit actuel, défini par l’espoir, la réflexion et les nouveaux départs », explique Mme Dhawan, ajoutant que les spécialistes de la couleur de PPG ont découvert qu’historiquement, les consommateurs sont plus enclins à opter pour des couleurs franches après les périodes difficiles, comme le prouvent les Années folles qui ont suivi la Première Guerre mondiale ou l’effervescence laissée dans le sillage de la Grande Dépression.

Inestimable : La palette Inestimable combine des références culturelles d’autrefois pour trouver sa pertinence dans le monde d’aujourd’hui. S’inspirant de l’opulence popularisée par The Great Gatsby, elle offre une sélection de couleurs à la fois glamour et actuelles, à l’audace parfaitement assumée. Composée de nuances riches et luxueuses comme Groseille, Pierre de château et Cuivre ancien, la palette Inestimable ajoutera profondeur et chaleur à tout espace. Agencez ses couleurs à des tons de bois foncés et à des accents de laiton pour créer une ambiance théâtrale.

Introspective : La palette Introspective a été conçue pour ceux et celles qui aiment prendre soin d’eux et apprécient les petits plaisirs de la vie. Ses nuances sereines, comme Heure du thé, Service d’argent, Murmure de pin et Baguette magique, contribuent à créer un cadre intime et enveloppant, et complémentent de jolie façon le confort ressourçant de Rameau d’olivier. Ces couleurs sont idéales pour les consommateurs dont le style personnel est marqué à la fois par un désir d’intimité et d’expression de soi. Elles permettent de créer une retraite vaporeuse dans la chambre à coucher, de composer un bureau à domicile réfléchi, ou d’ajouter une touche de couleur à une cuisine autrement neutre.

Inspirée : Cette palette a été conçue pour ceux et celles qui échappent aux catégorisations faciles. Ses nuances réjouissantes insuffleront une bonne dose d’énergie aux espaces qui en ont le plus besoin, notamment la porte d’entrée ou la salle de jeu des enfants. Par exemple, les éclatantes Aloha et Vert laitue rappellent les verts et les bleus typiques de la haute technologie et promettent de faire tourner les têtes. Les teintes chaudes, comme Rose de Paris, Soie corail et Ananas broyé, sont des choix parfaits pour les décorateurs confiants, sociaux et aventureux qui accueillent le changement à bras ouverts, désirent répandre la joie et souhaitent rompre avec le minimalisme des dernières années. Le côté plus neutre de Rameau d’olivier permettra d’ancrer les couleurs vives et audacieuses de cette palette.

Le dévoilement des palettes vedettes de 2022 des peintures Dulux de PPG coïncide avec le lancement de sa nouvelle peinture d’intérieur ultra-lavable Dulux DIAMANT DISTINCTIONMC. Conçue pour offrir une résistance sans précédent aux taches, aux éraflures, aux marques et à l’abrasion, la gamme Diamant Distinction permet d’essuyer les taches en toute simplicité avec un nettoyant tout usage, sans frotter. Cette peinture avec apprêt intégré peu odorante à faible teneur en COV est offerte dans un fini coquille d’œuf peu lustré. Son fini lisse et velouté présente la chaleur d’un revêtement mat, rehaussé d’une touche de lustre subtile. Il s’agit du choix idéal pour mettre en valeur les couleurs vedettes de 2022 de la marque.

Pour en savoir plus sur les palettes de l’année 2022 des peintures Dulux de PPG et la nouvelle gamme Diamant Distinction, rendez-vous au couleur.betonel.com/.

Les produits Dulux de PPG sont offerts aux marchés grand public et professionnel dans plus de 250 magasins Dulux et BÉTONEL®/Dulux détenus par l’entreprise d’un bout à l’autre du Canada. Partout où est vendue la marque Dulux, vous trouverez un vaste éventail de produits de qualité et un service supérieur.

Au Canada et aux États-Unis, PPG est un chef de file de l’industrie dans le secteur des revêtements résidentiels et commerciaux, en offrant des technologies de pointe et des avancées sur le plan opérationnel par l’intermédiaire de son solide portefeuille de marques. L’entreprise fabrique et vend des produits de peinture pour l’intérieur et l’extérieur, des teintures, des produits de calfeutrage, des produits de réparation, des adhésifs et des produits de scellement pour répondre aux besoins des propriétaires et des professionnels. Son réseau de distribution comprend plus de 15 000 points de service situés dans les magasins appartenant à l’entreprise, dans divers commerces exploités par des marchands indépendants et dans toutes les principales chaînes de rénovation au Canada et aux États-Unis.

